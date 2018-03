Bitka za treće mjesto Zapada : Blazersi slavili nakon drame u Oklahomi, Nurkić ponovo sjajan (VIDEO)

Košarkaši Portlanda savladali su Oklahomu u gostima rezultatom 108:105 u direktnom okršaju za treću poziciju na Zapadu.

Koliko se velika borba vodila u Oklahomi pokazatelj je i opšta pometnja koja je nastala u jednom trenutku, kad je došlo do koškanja na parketu. Na kraju zbrke su tehničke greške dobili Westbrook, Ferguson, Davis i Turner.

Gosti su prikazali sjajnu partiju u prvoj dionici i dugo držali Oklahomu na jednocifrenom broju poena. Sredinom četvrtine bilo je 24:8 za Portland, a na startu druge i maksimalnih 36:18.

Međutim, u nastavku domaći su zaigrali znatno bolje i serijom 16-0 došli do preokreta 45:44. Taj napad su Blazersi odbili u finišu kvartala i otišli na plus osam, da bi pred kraj treće četvrtine Thunder ponovo došao do minimalne prednosti.

Uslijedila je klackalica, igralo se poen za poenom sve do samog finiša, kad je McCollum poenima odveo goste na 107:105, da bi Aminu jednim ubačajem sa penala postavio konačan rezultat.

U međuvremenu, Carmelo Anthony je izgubio loptu u napadu, a zatim bio neprecizan u pokušaju da izbori produžetak tri sekunde prije kraja.

Najbolji kod Portlanda bio je CJ McCollum sa 34 poena, Damian Lillard je pored 24 imao sedam skokova, pet asistencija i tri ukradene lopte (oborio rekord kluba u uzastopnim ubačajima slobodnih bacanja – 58), a odličnu partiju pružio je i Jusuf Nurkić, koji je ostvario double-double sa 17 poena i 12 skokova.

Zanimljivo, otkako je Nurkić stigao u Portland, ovaj tim nije izgubio nijedan meč protiv snažne Oklahome.

U redovima Thundera, Russell Westbrook je imao 23 poena, osam skokova i devet asistencija, 18 poena i 10 uhvaćenih lopti upisao je Steven Adams, poen manje dodao je Jerian Grant, dok je Paul George zabilježio 16 poena. Anthony je odigrao ispod prosjeka – šest poena (šut 3-13) i osam skokova.

Trenutno, Blazersi se nalaze u boljoj poziciji, pošto zauzimaju treće mjesto Zapadne konferencije sa 45 pobjeda i 28 poraza, dok je Oklahoma četvrta sa 44-31.

Rezultati NBA lige: Oklahoma – Portland 105:108, Brooklyn – Cleveland 114:121, Milwaukee – San Antonio 106:103, Indiana – Miami 113:107 (produžetak), Toronto – LA Clippers 106:117, Washington – New York 97:101, Sacramento – Boston 93:104, Houston – Atlanta 118:99, Golden State – Utah 91:110.

