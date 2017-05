Bitka na Brčanskoj malti : Obilježena 25. godišnjica od Tuzlanske kolone

Intoniranjem himne Bosne i Hercegovine, učenjem Fatihe i minutom šutnje danas je na Brčanskoj Malti u Tuzli počelo obilježavanje 25. godišnjice od organiziranog pružanja otpora, zahvaljujući čemu je spriječeno ponavljanje već viđenih scenarija koji su u tom periodu zadesili mnoge druge bh. gradove.

Na današnji dan 1992. godine pripadnici JNA i Vojske Srpske Republike, koji su u kamionima natovarenim oružjem, municijom i zapaljivim materijama napuštali Tuzlu, sukobili su se sa policajcima, koji su pratili izlazak kolone iz grada.

Nakon što su počeli pucati po građanima, policijskim patrolama i okolnim zgradama, te kada je pala prva civilna žrtva i nakon ranjavanja dvojice policajaca, tuzlanski su policajci ˝na vatru odgovorili vatrom˝.

Tom je prilikom došlo do zapaljenja kamiona u kojima su stradali vojnici, kojima je komandovao Mile Dubajić.

˝To je, hajmo reći, jedan trenutak u životu kada se promijenio i naš život i sve, ali opet sada, poslije 25 godina, i ja i moji borci, naše kolege, s ponosom ovdje stojimo, čista obraza možemo izaći i reći da nismo uradili ništa mimo zakona˝, naveo je Šemsudin Joldić, predsjednik UG Demobilisanih građana Manevarac.

Četvrt stoljeća poslije, pojedinci iz Republike Srpske događanja na Brčanskoj Malti nazivaju kontroverznim, iako je mnogo detalja jasnije poslije suđenja i poništavanja presuda Iliji Jurišiću, penzionisanom pripadniku tuzlanske policije.

˝Kontroverze su iz osnovnog razloga što je Tuzla bila fenomen i u najteže vrijeme očuvala je jedan građanski koncept zajedničkog života, multikulturalnost, multietičnost i sve te civilizacijske vrijednosti ne uklapaju se u etničke podjele ukupne u Bosni i Hercegovini. Na neki način, mi smo se na referendumu izjasnili za jednu cjelovitu, nezavisnu, demokratsku Bosnu i Hercegovinu˝, podsjetio je Meša Bajrić, tadašnji načelnik Stanice javne bezbjednosti Tuzla.

No, zbog izostanka izjašnjavanja Tužilaštva BiH o ovom slučaju, te postojanja srbijanske potjernice, Bajriću i ratnom načelniku Tuzle Selimu Bešlagiću onemogućeno je kretanje van teritorija Federacije BiH.

Bešlagić ističe ogorčenost zbog ove situacije, te podsjeća da je Haški tribunal ocijenio da na Brčanskoj Malti nije bilo zločina, te da je Sud BiH rekao da se predmet obustavlja, a i vijeće Apelacionog suda u Beogradu utvrdilo je da nema ništa od tužbe protiv Ilije Jurišića.

Bešlagić napominje da i pored ovih činjenica, proces u BiH nije završen i na njega nije stavljena tačka.

˝Zbog toga sam ja ogorčen, i rekao sam: ´Procesuirajte me, jer nisam u mogućnosti još čekati deset godina´, jer kada čovjek ima 75 godina, pa još deset, ja bih volio da je to tako. Nije red da Tuzla ima stigmu da je izvršila zločine, jer je postala sinonim kako se brani građanska čast i kako se u eri nacionalizama sa građanskim principom može pobijediti to zlo˝, izjavio je Bešlagić.

Ove godine izostala je posjeta roditelja stradalih vojnika iz Republike Srpske, koji su prethodnih godina organizirano dolazili u ovaj grad i mimo obilježavanja od strane građana i branitelja Tuzle, palili svijeće i molili se za duše svojih pokojnika.

Iz Udruženja Manevarac poručili su da ovaj grad svima može pružiti neophodnu sigurnost i da su spremni na adekvatan način iskazati pijetet prema svim mrtvima, kao i pokazati saosjećanje sa ožalošćenim porodicama. No, iz Manevarca su istaknuli da odbijaju pokušaje političkih zloupotreba ovih komemoracija.

(Kliker.info-AA)