Biskup Komarica o odluci Ustavnog suda BiH : Napokon da se zna “ko pije, a ko plaća” u ovoj zemlji

Na plenarnoj sjednici Ustavnog suda BiH utvrđeno je da dio Zakona o poljoprivrednom zemljištu entiteta RS nije u skladu sa Ustavom BiH. Banjalučki biskup Franjo Komarica je za N1 kazao da je “zahvalan Bogu zbog ove odluke” te da “pravna država konačno počinje živjeti”.

“Zahvaljujem Bogu i da konačno doživljavamo da pravna država počinje živjeti ovdje kod nas. Mora da se zna koja je nadležnost države, entiteta, kanotna da se ljudi znaju vladati kako treba. Ovako su zbunjeni i mislimo da je nešto nadležnost države, a neko drugi to uzurpira. Mi smo smatrali potrebnim da ukažemo na problem, a nadležni organi trebaju donijeti odluku i drago mi je da je donesena i nadam se da će biti provodiva da se zna ko pije, ko plaća u ovoj zemlji”, kazao je za N1.

Da li je biskupija na bilo koji način imala problem sa određenim zakonskim rješenjima?

“Naravno, više problema. Ja sam to i pismeno upozoravao vodeće ljude u entitetu, “šta je s tim, kako je s tim”. Onda se ispričavalo vrlo nespretno da su samo uzimali podatke od ljudi, da nemaju adrese.. Ali ljudi mi smo tu cijelo vrijeme, zna se koja je adresa župnog ureda, koja banjalučke biskupije. Sad doživim da nam se pred našim očima uzima ono naše što je ostalo. To je princip “Hoće mi se, može mi se”, a to nije dobro i ne vodi dobrom“, kazao je Komarica za N1.

Kako ističe, do sada mu je veliki problem predstavljalo to što općinska vlast blokira ono što je propisano državnim zakonom.

“Moramo se brinuti za svoje sugrađane jer ne funkcionira pravna država. Ako se zna šta je zakon, onda mene veže taj zakon i onaj koga veže je prvi dužan da ga provodi. Mi smo i do sada imali određene odluke koje se nisu poštovali. Ja ne mogu shvatiti i prihvatiti da mi općinska vlast ne dozvoljava da ja gradim crkvu, a ja imam državni zakon gdje mi zakon neupitno daje pravo da vjerska zajednica ima pravo na bogomolju. Imali smo bogomolju, srušena je, oduzeta nam je zemlja i sad ne možemo dobiti zamjenu za zemlju“, poručio je Komarica za N1.

Na pitanje na šta konkretno misli, Komarica kaže:

“Mislim na crkvu u Drvaru, zašto su tamo drvarski katolici već 25 godina kažnjeni? To znaju i visoki predstavnici, državna vlada, federalna vlada, znaju svi, ali to je princip “Može mi se, hoće mi se”. Očito tu ništa ne može učiniti nijedna vlast, osim općinske, a to je van svake pameti. Ljudi su frustrirani, a da ne govorim o velikoj frustraciji ljudi koji su protjerani i kojima je oduzeta zemlja“, kaže i dodaje:

“Zaista me veseli ova odluka”.

Podsjetimo, u predmetu broj U 8/19 Ustavni sud je odlučivao o zahtjevu sedam delegata Vijeća naroda Republike Srpske za ocjenu ustavnosti člana 53. Zakona o poljoprivrednom zemljištu Republike Srpske kojim je propisano “da predmetno poljoprivredno zemljište koje je po svojoj prirodi javno dobro, odnosno državno vlasništvo, po sili zakona postaje vlasništvo i posjed Republike Srpske”.

Ustavni sud je utvrdio da je osporena odredba protivna članu I/1, članu III/3.b) i članu IV/4.e) Ustava BiH jer se radi o isključivoj nadležnosti BiH u reguliranju pitanja državne imovine.

“Ustavni sud je utvrdio da je osporena odredba protivna članu Ustava BiH jer se radi o isključivoj nadležnosti BiH u regulisanju pitanja državne imovine”, rečeno je u Ustavnom sudu.

(Kliker.info-N1)