Biskup Komarica : Bože, daj im pameti; 25.godina tražim kosti svoga župnika (Video)

“Nemoguće je da gospodin predsjednik ne zna šta je istina, da u Banjaluci nema autohtonih i domaćih Banjalučana, da su to sve živi mrtvaci. Nekoliko desetina tisuća živih mrtvaca. Oni nemaju pravo na svoje rodno mjesto”, kazao je biskup Komarica.

On je dodao da je njegova dužnost dizati glas u odbranu obespravljenih.

“Za vrijeme rata sam dizao svoj glas i pozivao na pomirenje, to dobro znaju moji sugrađani. Danas bi Isus plakao nad Banjalukom. Ja sam toliko puta govorio Banjaluko, i banjalučka politiko gdje su ti Banjalučani”, rekao je Komarica.

Govoreći o Čovićevoj šutnji, Komarica je kazao da je Čović pokazao time šta misli o njemu.

“Ne mora se braniti biskup Komarica, ali istina ima pravo na branitelje. To što Čović nije branio, to se mora pitati njega. On bi morao znati. Silna njihova briga jeste jednako nepostojanje Hrvata u pola države. Je li to domet tih političara? Njima treba pomoći. Ja kao vjerik molim Boga za njih. Bože prosvjetli im pamet, da znaju razlikovati dobro od zla, da vide čovjeka pored sebe, jer im je magla pala na oči”, naveo je Komarica.

On je dodao da je vjera bez djela obmana i zato su mnogi ljudi zbunjeni kada naši političari idu u crkvu i džamiju a pokazuju se kao ljudi sa duplim moralom.

“Ja ne očekujem nikakvu odbranu, ja se trudim da budem na strani istine. Činjenica je da se ovdje već godinama zatire prisustnost Katoličke crkve koja nije tu od jučer. Želim tim ljudima poručiti da ne uđu u strašne zločine pred poviješću i Bogom. I tu se ne radi samo o zatiranju crkve nego čovjeka. Zato sam morao reći, gdje su katolici u Republici Srpskoj”, kazao je Komarica.

On je postavio pitanje zašto su u Banjaluci ubijani svećenici i časne sestre.

“Ko je srušio bogomolje, zašto su moji svećenici ubijeni, zašto je moj svećenik Filip ubijen pa spaljen od strane banjalučkih policijaca i političara, i časna sestra s njim? Zašto ja 25.godina tražim kosti moga župnika. Prema tome ko koga ovdje pravi budalom”, rekao je Komarica.

