“Biološka alkemija” : Bakterije gube mogu obnavljati organe drugih živih bića

koje uzrokuju gubu imaju skrivenu sposobnost popravljanja oštećenja i regeneracije organa drugih živih bića, rekli su znanstvenici sa Sveučilišta Edinburgh. Naime, prilikom pokusa na životinjama ove su bakterije gotovo udvostručile veličinu jetre stimulirajući njen zdrav rast.

Zapravo se radi o sebičnom postupku ovih patogena jer na taj način “uzgajaju” više tkiva koje mogu inficirati. Stručnjaci navode da bi detaljna analiza mehanizma koji se skriva iza ove sposobnosti mogla jednoga dana polučiti nove terapije koje usporavaju starenje.

“Biološka alkemija”

Lepra ili guba je kronična zarazna bolest koju uzrokuje acidorezistentni, štapićasti bacil Mycobacterium leprae. Naziva se još Hansenova bolest. Guba uzrokuje invaliditet kada inficira živce, kožu i oči.

No bakterija koja uzrokuje ovu bolest ima dodatna, neobična svojstva; uključujući sposobnost provođenja “biološke alkemije” – pretvaranja jedne vrste tjelesnog tkiva u drugu, što fascinira znanstvenike. Stoga su stručnjaci analizirali armadile, životinje koje se često zaraze gubom.

Eksperimenti su pokazali da, kada infekcija stigne do jetre životinje, kontrolirano preuzima ovaj organ kako bi ga reprogramirala za vlastitu svrhu. Nakon nekog vremena jetra se gotovo udvostručila. I nije se radilo o oštećenom ili kancerogenom rastu; uvećana jetra bila je zdrava i funkcionalna.

“Nismo to očekivali. To je zapravo nevjerojatno. Kako to rade? Ne postoji stanična terapija koja to može učiniti”, rekao je mikrobiolog Anura Rambukkana sa Sveučilišta Edinburgh, a prenosi BBC.

“To je mnogo sigurniji način. Zapravo se radi o prirodnom procesu”

Potpuno razvijene stanice jetre su metaboličke elektrane koje imaju stotine funkcija. No, bakterije gube ih vraćaju u tinejdžersko doba, odnosno u fazu u kojoj se može naglo povećati njihov broj prije nego što ponovno sazru.

Znanstvenici još uvijek ne shvaćaju točan mehanizam iza ovog procesa. Već su neka ranija istraživanja pokazala da je moguće na umjetan način vratiti stanični sat do faze u kojoj stanice ponovno mogu postati bilo koja druga vrsta stanice, ali uz rizik da postanu kancerogene.

“Guba koristi alternativne putove. To je mnogo sigurniji način i bakterijama je potrebno više vremena da to učine. Tako da se zapravo radi o prirodnom procesu”, rekao je Rambukkana.

“Nadamo se da se ovaj pristup može iskoristiti za popravak jetre ljudi koji čekaju na transplantaciju ili čak za sređivanje nekih oštećenja uzrokovanih starenjem u drugim dijelovima tijela. Kada bismo to uspjeli, možda bismo mogli stvoriti cjepivo koje se daje svakih par mjeseci”, dodao je.

