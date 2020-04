Bill Gates: Koronavirus nije najgori mogući scenario

Osnivač Microsofta i jedan od najbogatijih ljudi na svijetu Bill Gates procjenjuje da će u SAD biti manje preminulih od virusa korona nego što se očekuje.

“Ako provedemo društveno distanciranje kako treba, mogli bismo da izađemo iz ovoga sa mnogo manje preminulih nego što je očekivano”, smatra Gates.



On navodi da su mjere koje su narušile svakodnevni život ljudi morale da budu provedene kako bi se virus obuzdao i kako posljedice ne bi bile još gore, objavio je Fox news.



“Ovo je scenario iz noćne more, jer respiratorne infekcije koje se prenose sa čovjeka na čovjeka mogu da rastu eksponencijalno. Da smo nastavili normalno da idemo na posao, da putujemo kao do sada, krivulja zaraženih ne bi se smirila dok većina ljudi ne bi bila zaražena, zbog čega bi mnogima bilo potrebno bolničko liječenje, uz mnogo, mnogo preminulih”, ističe Gates.



On je pozvao na provođenje tri važne mjere u SAD-u u borbi protiv virusa korona: sveopšti karantin, više testiranja i istraživanje vakcine.



Gates navodi da pandemija virusa korona “nije najgori mogući scenario, jer ovaj virus nema smrtnost kao neki drugi, kao što su, na primjer, velike boginje”.



“Ova pandemija jeste strašna, ali ćemo doći do vakcine. Čak i prije toga, ako budemo radili ispravne stvari, moći ćemo da otvorimo dobar dio ekonomije”, smatra Gates.



On vjeruje da pandemija koronavirusa može da posluži kao iskustvo da se čovječanstvo pripremi za slične stvari koje mogu uslijediti, a mogu biti i gore od ovog virusa, prenosi “Sputnjik”.



Gates je još 2015. godine upozoravao da bi moglo da dođe do svjetske pandemije.

(Kliker.info-Vijesti)