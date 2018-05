Bivši predsjednik SAD-a Bill Clinton i nekadašnji premijer RBiH, ministar vanjskih poslova naše zemlje i član Predsjedništva BiH Haris Silajdžić dobitnici su nagrade za životno djelo koju dodjeljuje Savjetodavno vijeće za Bosnu i Hercegovinu (ACBH) iz SAD-a.

Clinton je govorio na Gala večeri u Washingtonu, koju je organiziralo Savjetodavno vijeće za BiH. Bivši američki predsjednik je podsjetio da je Sarajevo stotinama godina bilo izvrstan primjer cijelom svijetu, aludirajući na multietnički sastav stanovništva glavnog grada BiH, ističući kako je rat u zemlji nakon toga počeo samo zbog toga što se na neke ljude nije gledalo kao na ljudska bića.

„Plemenske podjele nikome nisu donijele ništa dobro“, rekao je Clinton. Njemu je dodijeljena nagradu za životno dostignuće, koju je Vijeće prošle godine dodijelilo i bivšem američkom potpredsjedniku Joe Bidenu i senatoru Bobu Doleu. Posebno priznanje dodijeljeno je bivšem članu Predsjedništva BiH Harisu Silajdžiću te generalima Gordonu Sullivanu i Wesleyu Clarku, bivšem glavnom zapovjedniku NATO za Evropu, prenosi novinska agencija Patria.

Dodao je kako je gledajući film “Black Panther” razmišljao o Bosni i Hercegovini i Kosovu.

“Uzrok ratova na Balkanu je to što ljudi nisu prepoznali neke druge ljude kao ljudska bića”, rekao je zapitavši se zašto ne urade više za ljude u BiH.

Posebno priznanje dodijeljeno je generalima Gordonu Sullivanu i Wesleyu Clarku, bivšem glavnom zapovjedniku NATO-a za Evropu. Silajdžić je kazao da je Amerika na čelu sa Billom Clintonom reagovala onda kada je veći dio Evrope šutio i da to nikad ane smijemo zaboraviti.

“Čak i kada je administracija Billa Clintona zatražila da bude podignut embargo na oružje to se nije desilo i morali smo ga krijumčariti. Danas u Bosnu i Hercegovinu moramo krijumčariti demokratiju. Danas nam je potrebna nova paradigma. Bili smo prisiljeni na Dejtonski sporazum jer je puno ljudi poginulo. Pored Srebrenice, gdje je genocid presuđen, on se dogodio u Vlasenici, Prijedoru…Sarajevo je bilo opkoljeno duže od Staljingrada. Danas postoji diskriminacija u Izbornom zakonu i bez njegove promjene nema demokratije. U najboljem slučaju, u BiH vlada demokratski feudalizam i mi to ne zaslužujemo”, rekao je Silajdžić između ostalog.

Priznanja su uručena i poslovnoj ženi Saneli Dijani Jenkins te predstavniku neprofitne fondacije Hastor, za pomoć djeci i mladima iz BiH. Među dobitnicima priznanja ove godine su i američki režiser dokumentarnih filmova i pisac Bill Carter, koji je i počasni građanin Sarajeva, te kapetanu u američkoj vojsci Erminu Mujezinoviću.

Iz Vijeća na taj način, istakli su, žele zahvaliti prijateljima iz SAD-a za sve što su do sada učinili za BiH ali i dodatno unaprijediti odnose između Sjedinjenih Država i BiH, a sve s ciljem integriranja BiH u NATO i Evropsku uniju.

Gala večera je organizirana na 75. godišnjicu državnosti BiH i 11. godišnjicu od osnivanja Savjetodavnog vijeća za BiH.