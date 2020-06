Biljana Abula – Od stjuardese do pilotkinje putničkog aviona

Za žene pilote kaže se da su heroine neba, a jedna od njih je i Paljanka Biljana Abula (28) koja je nedavno dobila licencu za upravljanje putničkim avionom. Biljana Abula zaposlena je u aviokompaniji Qatar Airways kao stjuardesa, a uskoro bi trebala preći u kokpit i preuzeti pilotske komande.

“Ljubav prema avionima i avijaciji desila se malo poslije mog dolaska u Dohu, gdje sam iz prve ruke imala priliku da istražujem avione i provela sam dosta vremena na istima. Letim stotine sati na različitim tipovima aviona i sad je teško zamisliti da radim nešto što nije direktno vezano za avione”, kaže Biljana Abula koja nikada nije imala strah od letenja i sjeća se da je njen prvi let avionom kao putnika prošao savršeno.

Izvan kutije

Ispričala nam je kako je protekao i sam konkurs za stjuardesu na koji se prijavila 2015. godine, a koji je bio održan u Sarajevu.

“Na dan konkursa bilo je prijavljeno 300 ljudi i nas je petero dobilo posao u Dohi. Konkurencija je bilo prilično jaka. Svaka kompanija ima opće uslove koje navedu u konkursu kada bude objavljen. A pored toga se traži da ste dobar timski igrač, da ste otvoreni, da ste kreativni. Kada govorimo o poslu stjuardese ono što je bitno jeste da imate lijep osmijeh i ljekarski pregled je neophodan. Meni je cijeli konkurs prošao lako i brzo jer su mi rekli da imam sve osobine koje oni traže, tako da dobiti posao na kraju nije bilo teško”, govori Biljana Abula.

Opisala je i kako izgleda jedan dan u avionu.

“Sve zavisi od toga koliko traje let koji radimo tog dana, da li je to neki kratki let od dva-tri sata ili let od 18 sati. U zavisnosti od toga se i spremamo. Svaki let je drugačiji, jer nikad ne radimo sa istim ljudima i nikada nisu isti putnici, što je jedan od najvećih izazova ovog posla”, riječi su mlade Paljanke.

Naglašava da njen posao nosi i veliku odgovornost.

“Za pet godina koliko sam u Dohi, bile su razne situacije koje su od mene zahtijevale da mislim izvan kutije i nađem najbolje rješenje za datu situaciju. Kada smo u avionu, mi smo odgovorni za sve koji se nalaze u avionu, i u slučaju opasnosti mi smo tu da evakuišemo cijeli avion za manje od 90 sekundi”, ističe ova hrabra djevojka.

Način života

Prisjetila se i zanimljivih anegdota.

“Jedna od tih je da su neki roditelji zaboravili dijete u avionu, ili kada je jedan čovjek došao do nas i rekao da ne može pronaći svoju suprugu i zamolio nas da mu pomognemo u potrazi”, uz smijeh nam priča Biljana.

Dodaje da joj nije dugo trebalo da se zaljubi u avijaciju i da shvati da je posao pilota kao krojen za nju:

“Put od odluke da želim da se bavim upravo pilotiranjem pa do završetka škole i posjedovanja licence je bio težak i zahtjevan. Ispiti, kojih ima 23, bili su najteži dio obuke. Ali kada je motivacija i želja dovoljno jaka nema prepreke koju ne možemo da savladamo.”

Ističe da su mnogobrojne prednosti bavljenja ovim poslom.

“Bitno je da radite ono što volite i onda na posao ne gledate kao na posao nego je to način života. Imamo priliku da vidimo cijeli svijet, upoznamo nove kulture, radimo sa osobama druge nacionalnosti, savladamo vještine timskog rada.”

Njena najveća motivacija jeste taj osjećaj koji se javi kada upravlja avionom i kada leti.

“To je ono što me je najviše motivisalo da nastavim dalje u momentima kada su se prepreke činile nemogućim za savladati”, kaže Biljana.

Biljana Abula Ustupljeno Al Jazeeri

Turistički potencijal

Komentirala je i stanje avijacije u Bosni i Hercegovini:

“Pozdravila bih pokretanje aviokompanije “FlyBosnia” jer BiH ima jako puno turističkog potencijala. I otvaranje aviokompanije sigurno doprinosi da se taj potencijal i počne koristi.”

Očekuje da će uskoro promijeniti posao i početi s letovima na jednom od aviona Airbusa ili Boinga kompanije u kojoj radi.

“Zbog korona virusa koji je imao ogroman utjecaj na avioindustriju, sve je trenutno na čekanju. Nadam se, kada se letovi ponovo pokrenu, da će i sve ostalo sa njima”, riječi su mlade pilotkinje.

Na kraju je imala i poruku za sve mlade:

“Vjerujte u svoje snove, nebitno koliko se možda oni činili nemogućim. Vrijedno radite na njihovom ostvarivanju, ulažite u svoje obrazovanje, učite strane jezike i pažljivo birajte uzore.”

Jasmin Alibegović (AJB)