Bijeg u ruralna područja : Korona virus izazvao migracije u suprotnom smjeru

Od izbijanja korona virusa, ali i ekonomskih posljedica i mjera predostrožnosti koje su sve to pratile, stotine hiljada ljudi širom svijeta bile su prisiljene promijeniti mjesto prebivališta, bilo migracijom iz velikih gradova u male ili napuštanjem zemalja koje su im pružile gostoprimstvo i povratkom u zemlje porijekla.

Italijanski dnevni list Corriere della Sera u izvještaju na tu temu navodi kako je uočeno da je zbog uvođenja karantinskih mjera i zatvaranja veliki dio stanovništva nekih velikih svjetskih metropola, poput New Yorka, Pariza i Milana, počeo bježati vani kako bi živio u manjim gradovima.

Kada je svugdje u svijetu postalo jasno da je COVID-19 zdravstveni izazov bez presedana, a vlade počele uvoditi mjere zatvaranja i socijalne izolacije, instinktivna reakcija mnogih, i ne samo turista, bila je povratak u svoje rodne gradove kako bi se nosili s krizom u matičnim zemljama ili regiji iz koje dolaze unutar iste države, navodi se u izvještaju tog lista.

Trenutak odluke

To se očitovalo u mnogim slučajevima, u migracijama kolosalnih razmjera iz većih gradova u ruralna područja ili općenito pokrajine. Povlačenje diktirano ekonomskim ili sentimentalnim razlozima uočeno je u zapadnim gradovima, poput Pariza, Milana i New Yorka, kao i u Moskvi, Nairobiju i Antananarivu, glavnom gradu Madagaskara.

Više od polovine čovječanstva živi, na različite načine, zatvoreno u svojim domovima, ali prije nego što je zatvaranje stupilo na snagu, mnogi od njih imali su nekoliko sati da odaberu odgovarajuće mjesto gdje će provoditi vrijeme u karantinu. Scene koje su viđene u Milanu ponavljale su se širom svijeta – vozovi su odjednom prepuni građana koji idu na jug vraćajući se u gradove iz kojih vode porijeklo.

U Francuskoj, prema podacima koje je objavila kompanija Orange, francuski teleoperater, više od milion ljudi napustilo je Pariz i njegova predgrađa u sedmici prije nego što je vlada objavila odluku o karantinu.

Analiza telefonskih ćelija pokazala je da je 17 posto građana napustilo glavni grad, a da je broj stanovnika Ile de Rea (koji je u Atlantskom okeanu i gdje mnogi imaju drugi dom) porastao za 30 posto.

Bijeg u ruralna područja

Val unutrašnjeg raseljavanja u Francuskoj izazvao je široke polemike jer su ga mnogi protumačili kao još jedan znak klasne podjele u francuskom društvu. Oni koji su imali manje sreće bili su prisiljeni boraviti u stanovima od nekoliko kvadratnih metara, kao što je slučaj u departmanu Seine-Saint-Denis, koji je najviše pogođen virusom i koji danas ponovo svjedoči sukobima između omladine i policajaca.

Ista stvar, napuštanje metropole i odlazak u provincije koje su često mjesto porijekla, dogodila se svuda, uključujući i Antananarivo. Richard Rakotoarisoa izjavio je za AFP da se sa stotinama sugrađana iz glavnog grada zaputio prema ruralnim područjima jer tamo mogu živjeti od poljoprivrede. U Keniji su kolone automobila napustile glavni grad Nairobi prema selima.

To unutrašnje raseljavanje pratile su optužbe na račun tih osoba da su odgovorne za prenošenje virusa u područja koja su bila najmanje pogođena zarazom. No, dosad u Francuskoj, naprimjer, nema dokaza za to.

Val raseljavanja iz jedne zemlje u drugu uključivao je i turiste koji su zatečeni mjerama karantina, kao i radnike. Naprimjer, stotine hiljada Ukrajinaca bile su primorane napustiti radna mjesta u Poljskoj i vratiti se u svoju zemlju.

