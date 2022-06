BiH ni na vidiku : Ukrajina dobila preporuku za kandidatski status u EU

Evropska komisija preporučuje da Ukrajina bude proglašena kandidatom za članstvo u Evropskoj uniji, čime se još više približavaju njene nade da će se pridružiti EU.

Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen dala je izjavu o zahtjevima Ukrajine za članstvo u EU, kao i Moldavije i Gruzije, javlja BBC.

– Imamo jednu jasnu poruku – a to je, da Ukrajina zaslužuje evropsku perspektivu, da, Ukrajinu treba pozdraviti kao zemlju kandidatkinju. Čitav proces je zasnovan na zaslugama, napredak u potpunosti zavisi od Ukrajine. Dakle, Ukrajina je ta koja ga ima u svojim rukama – kazala je ona. Preporučujemo da se Ukrajini da status kandidata, pod shvaćanjem da će zemlja provesti niz važnih reformi. Ukrajina je jasno pokazala predanost da živi u skladu s europskim vrijednostima i standardima i krenula, prije rata, na put prema EU, dodala je von der Leyen.

To će otvoriti put čelnicima vlada EU da to potpišu na samitu sljedećeg četvrtka i petka u Briselu, što će ohrabriti Ukrajinu dok se bori protiv ruske invazije, javlja Reuters.

U svojoj prvoj posjeti Kijevu otkako je Rusija izvršila invaziju 24. februara, Francuz Emmanuel Macron, Nijemac Olaf Scholz, Italijan Mario Draghi i Rumun Klaus Iohannis rekli su da Ukrajina pripada “evropskoj porodici”.

Status kandidatkinje za članstvo u EU, koji Ukrajina traži od 2014. kada su protesti u Kijevu zbacili nepopularnog proruskog predsjednika, bio bi prekretnica na njenom putu od bivše sovjetske republike ka razvijenoj ekonomiji u najvećem svjetskom trgovinskom bloku.

Međutim, očekuje se da će put ka članstvu potrajati godinama, što će zahtijevati duboke reforme za borbu protiv endemske korupcije.

Gruzija treba da ispuni uslove prije statusa kandidata

Gruzija treba da ispuni određene uslove prije nego što dobije status kandidata za člana u EU, saopštila je danas Evropska komisija.

“Status kandidata treba da bude dodijeljen ovoj zemlji nakon što bude riješen određeni broj prioriteta”, navodi se u saopštenju.

Evropska komisija precizira da Gruzija “mora da se ujedini politički i izgradi jasan put prema strukturnim reformama i EU”, piše u objavi koju je na konferenciji za novinare predstavila predsjednik Komisije Ursula fon der Leyen.

Također, Evropska komisija predlaže da Moldavija dobije status kandidata za članstvo u EU.

Komisija je zaključila da Moldavija, koja dijeli dugu granicu sa Ukrajinom, ima solidnu osnovu za dalje usklađivanje sa propisima i pravilima EU.

„Kada se radi o kandidatskom statusu Bosne i Hercegovine ona također vodi svoj pristupni proces. To je proces baziran na meritumu i to je predsjednica podvukla i primjenjuje se na svaku pojedinu zemlju kandidata. Bosna i Hercegovina mora ispuniti 14 prioriteta koji su navedeni u našem mišljenju koje je potvrđeno od Evropskog vijeća. Još uvijek čekamo na zemlju da to ispuni. Ako bismo ponovo pregovarali o uslovima koji su jasno izneseni, onda bismo pravili ublažavanje pristupnog procesa i to je nešto što nećemo raditi“, kazao je komesar za proširenje Oliver Varhelyi, prenosi N1.

Varhelyi se također osvrnuo na situaciju sa Albanijom i Sjevernom Makedonijom za koju je kazao da je žrtva unutrašnje politike u Sofiji i da nema nikakvih pomaka, ali je na dodatno novinarsko pitanje kazao kako će Evropska komisija pokrenuti proces pregovora i bez saglasnosti Bugarske i da se radi o danima, a ne o sedmicama ili mjesecima kada će se to desiti.

(Kliker.info-agencije)