BiH na kraju godine : Vlast gora od Covida

U proteklom tjednu europske su zemlje krenule putom koji vodi ka procijepljenosti. Mi na izmaku godine koju je pojela pandemija za Bosnu i Hercegovinu možemo ustvrditi da je otcijepljena. Od ostatka svijeta. Iako i BiH koristi isti kalendar kao ostatak svijeta mi novu, 2021. godinu, dočekujemo u paralelnoj stvarnosti.

NEMAMO SE ČEMU NADATI

Diljem planeta ljudi su prepuni nade da će dolazak nove godine biti jedan od prvih koraka ka okončanju globalne virusne pandemije. Mi se pak nemamo čemu nadati. Situacija se nikada nije činila ovoliko bezizlaznom. Trenutačno nas nema ni tko slagati, zavarati nas slatkim obećanjima. Nitko ne želi biti odgovoran za bilo što, ali afere se i dalje nižu.

Crno tržište umjetnina kod nas se reklamira u, kako se to nekad zvalo, sredstvima javnog informiranja u kojima se pojavilo kao pokrovitelj bosanskohercegovačke diplomacije. Preporučili smo se tako svijetu kao globalni eksperti za valjanje robe ukradene u oružanim sukobima. Ikona koja se pojavila u javnosti zamračena je daleko od Bosne i Hercegovine. Ukrajinci su dobro prošli, poslali smo im lopove nižeg ranga, sjecikese i ukoljice, obične terenske radnike tako da su ostali samo bez ikone. Da smo im poslali naše predsjedništvo ostali bi bez budućnosti. Oni su stručnjaci za krađu vremena koju ti natrag prodaju u vidu magle.

U toj magli nikako nismo mogli razaznati o čemu se ovdje zapravo radi. Do prije par godina nismo imali državu ali smo imali vladu, parlament itd. S obzirom da tri godine nakon izbora određene razine vlasti još uvijek nisu formirane vidik nam je potpuno otvoren. Magla se razišla. Otmičari našeg vremena opustili su se. Prije od vlade nismo vidjeli da ne postoji država. Država i dalje ne postoji samo što danas nemamo ni vlast.

To što RS ima vladu ne dokazuje ništa. Dapače, Dodik s pobočnicima garant su da državu nećemo još dugo vidjeti. Osim ako se ne spakiramo i odemo na neki teritorij na kojem ustav, zakon i propisi nisu epitaf na nadgrobnoj ploči kao u slučaju BiH. Tamo gdje se ustav, zakoni i propisi poštuju i jednako važe za sve naći ćemo državu.

PROBLEM UMJESTO RJEŠENJA

Opet smo dokazali da smo sposobni napraviti problem od svakog rješenja. Umjesto da postanu dio rješenja lokalni izbori u Mostaru postali su problem. Dodatno nas je osramotilo i to što u osam dana nismo uspjeli čak ni prebrojati glasove. Ili ipak jesmo, samo još nije postignut dogovor kako dobivene brojke predstaviti javnosti.

Pitanje je da li će, recimo, broj 200 imati hrvatski ili bošnjački predznak. I hoćemo li to varirati od općine do općine ovisno o tome koliko u kojoj mandata na osnovu tog broja glasova dobiva HDZ a koliko SDA. Nije isključeno ni da se vijeća o tome da se glasovi s juga prebace na sjever i obratno a sukladno interesnim zonama. Moguće, dogodit će se da je čovjek s adresom u Općini Jug na koncu glasao u Općini Sjever. To je toliko humano preseljenje da ga rečeni građanin neće ni osjetiti.

Građani su ionako na gubitku. Uvijek je tako, čim se oni natežu znači da nama razvlače pamet. Do prije izbora nismo imali ni gradsku vlast ni grad. Poslije izbora također nemamo gradsku vlast ali zato i dalje nemamo grad.

Jesu li izbori onda stvarno bili nužni i što smo točno njima postigli? To, izgleda, nećemo saznati do naredne godine.

S obzirom da je statut nogometnog/fudbalskog Saveza sličan mostarskom nije ni čudo što još uvijek ne znamo ime novog izbornika reprezentacije BiH.

Još uvijek ne znamo kada će u Bosni i Hercegovini početi cijepljenje protiv virusa Covid – 19. Stvarno ne želim vjerovati da je to zbog toga što se odgovorni ne mogu dogovoriti preko čijeg će poslovnog partnera nabavka vakcina ići. S obzirom da je to čest uzrok blokada raznih procesa u našoj zemlji ne bi me začudilo da je i ovdje slučaj. Ipak se ne bi igrali ljudskim životima, reći će netko. Kao da je potpuno zaboravio aferu s respiratorima. Naši životi su važni isključivo ako će netko njihovim spašavanjem zaraditi. Inače koja je korist od nas?

VLAST GORA OD COVIDA

U novu, 2021. godinu, Bosna i Hercegovina će ući bez nove federalne vlade ne znajući još uvijek ni precizan ishod izbora u Mostaru. Čelnici nogometnog Saveza budućem su izborniku već ukrali dragocjeno vrijeme čime će na početku mandata staviti u nezavidan položaj. Čovjek nije ni stupio na dužnost a već su ga izdžeparili.

Jedini dokaz da smo još uvijek dio planete Zemlje je to što nam je Covid ukrao 2020. godinu. Ali to je ništa koliko su nam vremena pojeli naši legalno izabrani predstavnici.

A vakcina će stići na proljeće. Vakcine će, znači, biti – to je sigurno, kao što je sigurno da će doći i proljeće. Za one koji ga dočekaju u Bosni i Hercegovini. Što kažu naše vlasti: tko živ, tko mrtav!

Marko Tomaš (Žurnal)