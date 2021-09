Bidenova administracija presavila tabak : SAD tuži Teksas zbog zabrane pobačaja

Administracija američkog predsjednika Joe Bidena tužila je u četvrtak saveznu državu Teksas (Texas) u nastojanju da blokiraju sprovođenje novog zakona koji gotovo u potpunosti zabranjuje pobačaj u državi. Demokrate se plaše da bi pravo na pobačaj, uspostavljeno prije gotovo 50 godina, moglo biti ugroženo.

Vrhovni sud je prošle godine dozvolio zakon o zabrani pobačaja nakon šeste sedmice, prije no što većina žena i shvati da su trudne.

Iako se ta odluka ne odnosi na ustavnost teksaškog zakona, predstavlja veliku pobjedu društvenih konzervativaca koji pokušavaju zabraniti pobačaj još od odluke Roe v. Wade kojom je uspostavljeno ustavno pravo na pobačaj.

Glavni tužilac Merrick Garland zakon u Teksasu je nazvao “jasno neustavnim.” Tužbu protiv Teksasa podnijelo je američko Ministarstvo pravosuđa.

On je također rekao da se “plana za poništavanje Ustava Sjedinjenih Država trebaju plašiti svi Amerikanci, bez obzira na njihovu politiku ili stranku.” Garland je dodao i da je veći rizik da bi druge države mogle slijediti primjer Teksasa, uz upozorenje da ako do toga dođe, oni će pokrenuti tužbe i protiv njih.

Predsjednik Joe Biden nalazio se pod sve većim pritiskom da djeluje nakon što je zakon 1. septembra stupio na snagu. Prošle sedmice obećao je odgovor “cijele vlade”.

Zakon u Teksasu zabranjuje abortus već od šeste sedmice trudnoće, odmah nakon mogućnosti otkrivanja rada srca. Takođe daje i svakom pojedincu pravo da tuži one doktore koji izvrše abortus nakon šest sedmica, ali i bilo koga drugog ko pomogne ženi u procesu, uključujući i one koji je prevezu do klinike ili pruže finansijsku pomoć.

