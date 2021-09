Biden se obratio naciji : ‘Ovo je novi svijet, sve se promijenilo. Sjećate se zašto smo uopće otišli u rat u Afganistanu?‘

Američki predsjednik Joe Biden obratio se u utorak naciji nakon što je dan ranije Afganistan napustio i posljednji američki vojnik. To označava kraj 20-godišnjeg rata SAD-a s terorističkim organizacijama u toj zemlji. Biden je ispunio obećanje koje je u sporazumu potpisao njegov prethodnik Donald Trump koji je rekao da će SAD iz Afganistana povući svoje snage do 31. augusta. Ipak, povlačenje je pratio kaos u zemlji i talibani su u kratkom roku ponovno zauzeli vlast.

– Amerika je završila najdulji rat u povijesti. Broj evakuiranih je najveći nego što je ijedna nacija ikad učinila u povijesti. Uspjeh ove misije dugujemo vještinama i hrabrosti naše vojske, diplomata i obavještajaca koji su tjednima riskirali živote kako bi spasili naše državljane i saveznike. Učinili su svoj posao. Riskirali su živote da spase druge. Trinaest heroja dalo je svoje živote. Svima im dugujemo veliku počast i nikad ih nećemo zaboraviti. Donio sam odluku da prekinem ovaj rat. U njega smo krenuli s pretpostavkom da će Afganistan biti sposoban braniti svoje društvo. To se pokazalo pogrešnim. Da bismo sigurno izvukli naše državljane, odobrio sam dolazak šest tisuća pripadnika naše vojske. Nakon odluke o evakuaciji, prije 17 dana, identificirali smo oko 5.000 Amerikanaca koji su željeli ostati, ali sada žele otići. Evakuirali smo tisuće stranih državljana. Tisuće prevoditelja, tumača… Vjerujemo da je ostalo 200-300 američkih državljana, uglavnom onih s dvojnim državljanstvom. 90 posto Amerikanaca koji su htjeli otići je otišlo – kazao je.

– Svaki Amerikanac, naš partner ili suradnik koji želi otići, imat će priliku. Za njih nema krajnjeg roka. U našem naporu sudjeluje više od 100 država. Radimo i na kopnenim putevima. Talibani su u medijima obećali sigurne puteve za sve koji žele otići. Da budem jasan, ovo nije proizvoljan dogovor, dogovor o povlačenju 31. kolovoza je bio vrlo jasan. Potezi mog prethodnika omogućili su puštanje 5.000 najopasnijih talibana iz zatvora. Talibani su u vrijeme mog dolaska u Bijelu kuću bili najmoćniji od 2001. Izbor je bio otići ili dovesti sukob u eskalaciju. Odluka da zaustavimo ovu operaciju donesena je na temelju jednoglasne preporuke svih naših vojnih zapovjednika. Preporuke svih naših stručnjaka išle su u smjeru da se ne smije nastaviti vojna operacija. U 17 dana pružili smo svakom Amerikancu priliku da ode. Više od 5.500 Amerikanaca je evakuirano. Evakurali smo više od stotinu tisuća Afganistanaca. To nije napravila nijedna zemlja u povijesti. Nastavljamo raditi. Pozivam sve Amerikance da mi se pridruže u molitvi za sve one koji rade na tomu. Da se zahvale mreži volontera koji su pomagali, trebat ćemo njihovu pomoć i dalje. Svakome tko primi Afganistance u svoju obitelj osobno zahvaljujem. Preuzimam odgovornost za sve. Zamislite da smo s evakuacijom krenuli ranije… I dalje bi došlo do kaosa na aerodromu. Nema evakuacije s kraja rata koja je jednostavna – istaknuo je Biden.

Komentirao je i kritike na način na koji je završen rat u Afganistanu.

– Neki kažu da smo trebali ostati beskonačno. Činjenica je da se sve promijenilo. Moj prethodnik je napravio dogovor s talibanima. Imali smo izbor ispuniti taj sporazum ili poslati tisuće novih vojnika u rat i eskalirati sukob. Što je tu bio nacionalni interes? Nama je bitno samo da Afganistan više ne može biti platforma za napad na SAD. Sjećate se zašto smo uopće otišli tamo? Radi al-Qaide. Ona je gotovo uništena. Talibani su kontrolirali Afganistan 2001., ali naš interes je bio samo prevencija napada na SAD i naše saveznike. Bilo je krajnje vrijeme da okončamo ovaj rat. Ovo je novi svijet, prijetnje su danas na drugim mjestima. Obaveza predsjednika je da štiti SAD, ne od prijetnji 2001., nego od prijetnji 2021. Ne vjerujem da nam pomaže trošenje milijardi dolara u Afganistanu. Naša strategija mora se promijeniti. Nastavit ćemo se boriti protiv terorizma, pa i u Afganistanu. Prošlog tjedna to smo pokazali, ubili smo odgovorne za napad na naše vojnike. ISIS-K, nismo gotovi sa vama! Svijet se mijenja. Suočeni smo s izazovima iz Kine, Rusije, nuklearnim postrojenjima. Mi možemo sve, nema ničeg što bi Rusija i Kina više htjeli nego utjecaj u Afganistanu. Ali, moramo učiti iz svojih pogrešaka i ostati fokusirani na nacionalne interese. Odluka o Afganistanu nije samo o Afganistanu. SAD neće zaboraviti, neće oprostiti zadnji napad. Lovit ćemo teroriste do kraja svijeta. Ljudska prava centar su naše diplomacije, ali to nije razlog za rat. Rat u Afganistanu je gotov – kazao je Biden.

– Kad sam se kandidirao za predsjednika, rekao sam da ću ga završiti. Nakon 20 godina odbijam slati nove američke sinove i kćeri, nakon toliko potrošenog novca, oko 300 milijuna dolara dnevno dva desetljeća… Da, dobro ste čuli. Odbijam kontinuitet rata koji ne služi našim ljudima. Odbijam otvoriti novu dekadu rata. Ako sada imate 20 godina, nikada niste živjeli u Americi mira. Proputovao sam ovu zemlju i vidio ljude koji su prošli pakao, razvode, PTSP, borbe, propuštene rođendane i godišnjice. Te će traume nositi cijelog života. 18 veterana se ubije u SAD-u svakog dana. Vrijeme je da se okonča rat i gleda u sigurniju budućnost. Zato vjerujem da je ovo najbolja odluka za Ameriku. Hvala vam i neka vas Bog blagoslovi i čuva naše trupe – zaključio je predsjednik SAD-a.

