Biden planira “Pozitivnu, optimističnu viziju” na inauguraciji

Kate Bedingfield, Bidenova direktorica dolaznih komunikacija, rekla je za ABC-ovu emisiju “Ova sedmica ” da će novi američki čelnik “postaviti put prema naprijed koji zaista poziva sve nas na suradnju”. Dodala je, “Mislim da to žele Amerikanci u cijeloj zemlji. Oni žele vladu koja je ponovno usredotočena na to da oni čine ispravne stvari i pomogne im u njihovom svakodnevnom životu.

“Osamdeset i jedan milion Amerikanaca glasalo je za izabranog predsjednika Bidena dijelom i zato što je on iznio viziju ove zemlje koja nas dovodi do točke u kojoj možemo surađivati“, rekla je.

Biden bi trebao biti svečano inauguriran na zapadnim stubama američkog Kapitola u podne 20. u podne na svečanosti koja je uronjena u povijest SAD-a svake četiri godine.

Ovaj je put, međutim, opterećena je napetošću nakon što je 6. januara Kapitol napala rulja hiljada pristaša predsjednika Donalda Trumpa. Odlazeći predsjednik ih je pozvao da marširaju do zgrade dok su se zakonodavci sastajali kako bi potvrdili Bidenovu pobjedu na izbornom kolegiju što je odlučujuće za američke predsjedničke izbore.

Zastupnički dom prošle je sedmice po drugi put opozvao Trumpa, optužujući ga za poticanje na pobunu, a njegovo suđenje u Senatu trebalo bi započeti ubrzo nakon Bidenove inauguracije.

Ako bude proglašen krivim, Trumpu, prvom američkom predsjedniku koji je dva puta opozivan, moglo bi se zabraniti da ikad više obavlja dužnost.

Neposredno područje oko Kapitola u kojem će Biden položiti zakletvu da će držati Ustav države i zaštititi zemlju od svih neprijatelja, stranih i domaćih, virtualno je oružani logor, sa žicom za ograđivanje koja okružuje nastupnu platformu.

Hiljade pripadnika Nacionalne garde i službenika za provođenje zakona već su tamo smješteni kako bi zaštitili od daljnjeg nasilja.

Bedingfield je izjavila, “Naš plan i naša očekivanja su da će novoizabrani predsjednik Biden 20. staviti ruku na Bibliju sa svojom porodicom vani na zapadnoj strani Kapitola.”

“Nema sumnje da smo, naravno, u nestalnom vremenu. Moramo samo pogledati brbljanje na društvenim mrežama “o mogućnosti daljnjih protesta.“

Trump je odbio priznati svoj poraz ili čestitati Bidenu, priznajući da će u srijedu biti “nova administracija”.

Trump je, ignorirajući 160 godina američke tradicije s odlazećim predsjednikom koji prisustvuje ceremoniji polaganja zakletve svog nasljednika kako bi demonstrirao miran prijenos američke moći, najavio da planira preskočiti inauguraciju, iako potpredsjednik Mike Pence planira prisustvovati.

Trump umjesto toga planira napustiti Washington u srijedu ujutro ukrcavanjem u Air Force One za let do svog odmarališta u Atlantskom oceanu na Floridi.

Prije nego što napusti dužnost, međutim, očekuje se da će Trump dati još nekoliko opomilovanja, vjerojatno ključnim pristašama osuđenim za zločine ili im se sude.

Bedingfield je rekla da od ponedjeljka tim za tranziciju Bidena održava “svakodnevne sastanke s odlazećim čelništvom u nacionalnoj sigurnosti i provođenju zakona kako bi bili sigurni da smo spremni za bilo koji scenarij koji bi se trebao pojaviti 20. januara“.

Bidenova pomoćnica rekla je da tim “ima punu vjeru u tajnu službu Sjedinjenih Država i njihove partnere koji već više od godinu dana rade na planiranju da osiguraju (inauguraciju) sigurnom.

“Jako se radujemo što će izabrani predsjednik Biden 20. januara staviti ruku na Bibliju. “

Jednom kad je na vlasti, Biden planira brzo srušiti brojne Trumpove politike.

Dolazeći šef ureda Bijele kuće Ron Klain rekao je u subotu navečer da Biden “preuzima mjesto predsjednika u trenutku duboke krize za našu naciju. Suočeni smo s četiri preklapajuće i složene krize: kriza COVID-19, rezultirajuća ekonomska kriza, klimatska kriza i kriza rasne nejednakosti. “

Klain je rekao da će Biden “odmah poduzeti mjere” i “potpisati desetke izvršnih naredbi, predsjedničkih memoranduma i direktiva vladinim agencijama u ispunjavanju obećanja koja je dao … ne samo da poništi najveću štetu od Trumpove administracije, već i da započne pomicanje naše zemlje naprijed“.

Klain je rekao da će na Dan inauguracije Biden “potpisati desetak uredbi za borbu protiv četiri krize, vratiti čovječanstvo našem imigracijskom sustavu i učiniti da vlada funkcionira za ljude”.

Među njima će, rekao je Klain, biti naredbe za “produženje postojeće pauze za plaćanje studentskih zajmova i kamata za milijune Amerikanaca sa saveznim studentskim zajmovima”, te kako bi se Sjedinjene Države ponovno pridružile pariškom sporazumu o klimatskim promjenama i ukinule zabranu muslimanima ulazak u SAD.

Klain je rekao da će novi predsjednik pozvati Amerikance da nose maske za licu 100 dana kako bi spriječili širenje koronavirusa i učinili masku obaveznom na saveznom posjedu i na međudržavnim putovanjima.

Rekao je da će Biden narednih dana izdati druge naredbe za borbu protiv virusa koji je usmrtio gotovo 400 000 Amerikanaca i za ubrzavanje vakcinisanja protiv njega.

(Glas Amerike)