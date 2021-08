Biden nakon zahtjeva talibana : Amerikanci će se povući iz Afganistana do 31. augusta

Američki predsjednik Joe biden odlučio je da ostane pri svom roku za povlačenje američkih snaga iz Afganistana. Tim povodom obratio se naciji iz Rooseveltove sobe u Bijeloj kući . Govoreći o evakuaciji iz Kabula – poručio je :

“Što prije završimo to bolje”.

Biden je rekao da talibani sarađuju i da se bezbjednost održava uprkos nekoliko incidenata, ali da je sve to krhko i da postoji ozbiljan rizik od pogoršanja, kako vrijeme odmiče.

“Svaki dan koji smo na terenu je još jedan dan za koji znamo da ISIL pokušava da napadne aerodrom, kako nas i savezničke snage, tako i nevine civile”, rekao je Biden , pominjujući afganistanski ogranak Islamske države, koji je poznat po samoubilačkim napadima na civile.

Odluka o roku odražava sve veći strah od ekstremističkih napada na aerodrom u Kabulu, ali takođe pruža priliku Bidenovim političkim protivnicima da ga kritikuju zato što je popustio pred zahtjevima talibana i zato što potencijalno ostavlja neke od Amerikanaca i afganistanskih saveznika.

Biden se obratio istog dana kada su talibani upozorili da američki letovi iz Afganistana moraju da prestanu do 31. avgusta, povećavajući pritisak na operaciju koja je već haotična, dok novi izvještaji o kršenju ljudskih prava podstiču zabrinutost o sudbini hiljada ljudi koji još čekaju da napuste zemlju.

Iz Bijele kuće je ranije saopšteno da je Biden, na virtuelnom sastanku lidera G7 u utorak, prenio da će američka misija u Kabulu biti završena u zavisnosti od postizanja ciljeva i potvrdio da su Sjedinjene Države na putu da je okončaju do 31. augusta.

Portparolka Jen Psaki navela je u saopštenju da je Biden rekao da postoji dodatni rizik od zadržavanja američkih trupa u Afganistanu poslije tog roka “zbog sve veće prijetnje od Islamske države”.

“Kraj misije do 31. augusta zavisi od saradnje sa talibanima, uključujući dalji pristup aerodromu za one koji se evakišu. Predsjednik je takođe zatražio od Pentagona i State departmenta da naprave rezervne planova za usklađivanje roka, ako to bude potrebno”, navela je Psaki.

Dvoje neimenovanih američkih zvaničnika saopštilo je da se sve više strahuje od samoubilačkih napada Islamske države na aerodrom, prenosi Reuters. Jedan zvaničnik je naveo da više nije pitanje da li će, već kada će ekstremisti napasti, te da je prioritet da se okonča povlačenje prije toga.

Gotovo 6.000 američkih vojnika pomaže u evakuaciji Amerikanaca i ugroženih Afganistanaca i u obezbjeđenju aerodroma kako bi druge zemlje mogle da evakuišu svoje državljane.

Pentagon je prethodno saopštio da za sada nema promjene plana da se evakuacija iz Afganistana okonča do kraja mjeseca i poručio da planira da do tada povuče američke snage.

Portparol John Kirby rekao je da Pentagon vjeruje da može da do 31. augusta evakuiše sve Amerikance koji žele da napuste Afganistan.

“Apsolutno nam je kraj mjeseca i dalje cilj”, rekao je Kirby i dodao da će možda biti potrebne dodatne baze za smještaj evakuisanih Afganistanaca.

Kirbi je rekao da je “nekoliko hiljada” Amerikanaca evakuisano iz Avganistana ali je odbio da saopšti prezicniju cifru.

“Savjetnik za nacionalnu bezbjednost rekao je juče da vjeruje da možemo da okončamo ovu misiju do kraja mjeseca, zbog čega i dalje težimo tom cilju. Ako i kada bude bilo kakvih promjena, svakako ćemo o tome obavjestiti amerčki narod”, naglasio je Kirby.

Lideri Grupe 7 – Britanije, Kanade, Francuske, Njemačke, Italije, Japana i SAD, u utorak su na virtuelnom sastanku razgovarali o tome kako da okončaju haotično povlačenje iz Afganistana i kako da postupaju prema talibanima.

Saopštili su da će ostati posvećeni Afganistanu i podržali Ujedinjene nacije u koordinaciji humanitarne pomoći u regionu, koji se suočava sa novim prilivom izbjeglica.

Razgovori nisu rezultirali “novim datumima” za kraj evakuacije, rekla je njemačka kancelarka Angela Merkel, mada se raspravljalo o tome da li bi aerodrom u Kabulu mogao da se koristi posle 31. augusta.

Nekoliko evropskih saveznika pritiska američkog predsjednika da zadrži vojnike i poslije 31. augusta, kada ističe rok za njihovo povlačenje.

“Tražiću od naših prijatelja i saveznika da budu uz narod Afganistana i podrže izbjeglice i distribuciju humanitarne pomoći”, kazao je britanski premijer Boris Johnson.

Samo sedam dana ostalo je do isteka roka za evakuaciju, a hiljade državljana zapadnih zemalja i Afganistanaca koji su radili za njih, i dalje čeka na evakuaciju na aerodromu u Kabulu. Mnogi nisu ni uspjeli da dođu do aerodroma jer ih talibani ne puštaju kroz kontrolne punktove.

Takođe, talibani su poručili da je 31. avgust “crvena linija” za povlačenje strane vojske. Portparol talibana rekao je u utorak da bi sve strane evakuacije trebalo da budu okončane do tog datuma, da Afganistanci nemaju čega da se plaše i da bi trebalo da se vrate kući.

“Garantujemo im bezbjednost”, rekao je portparol talibana Zabihula Mudžahid na konferenciji za novinare u Kabulu.

(Kliker.info-Glas Amerike)