Bez dogovora u Mostaru : Izetbegović i Čović saglasni – nema pomaka oko Izbornog zakona!

U zgradi HDZ-a u Mostaru oko 15 sati završen je sastanak delegacija HDZ-a BiH i SDA koje su predvodili predsjednici stranaka Dragan Čović i Bakir Izetbegović.

Lider SDA Bakir Izetbegović rekao je nakon sastanka stranačkih delegacija u Mostaru da nisu riješene strateške stvari, navodeći da je potrebno uskladiti odluke Ustavnog suda, Suda za ljudska prava u Strazburu, težnje HDZ-a i HNS-a, te gledanje SDA i građanskih stranaka. “Tu formulu nije lako naći, ali nije nemoguće” rekao je Izetbegović.

Izetbegović je kazao da je prije sastanka s delegacijom HDZ-a, odrao sastanak s federalnim prtemijerom Fadilom Novalićem, resornim ministrima i direktorima javnih preduzeća koji su iz SDA, na kojem su razgovarali o problemima u privredu Hervegovine, o izgradnji infrastrukture i otvaranju radnih mjesta.

“Danas sa HDZ-om nismo riješili strateške stvari, nisam optimista da možemo to brzo riješiti. Valja uskladiti sve sudske odluke, težnje HDZ-a, naša gledanja, ljevičarska gledanja. Formulu nije lako naći, ne može se reći da je nemoguće, postoji šansa. Prije ovog sastanka sreo sam se sa Radončićem i Komšićem, pitao ih da li treba nastaviti sa ovim sastancima, osjeća se nervoza, kao da nema pravog rezultata.

Rekli su da treba i da se nađe rješenje. SDA i HDZ trebaju uporno da se nalaze, da imaju zajednički odgovor na blokadu i krizu u BiH. Jednako gledamo na odluke Ustavnog suda, a u pogledu samog sastava ne vidimo jednako. Mi smatramo da strane sudije za sada treba da ostanu. Vrijeme je da Vijeće ministara krene sa intenzivnim radom na 14 prioriteta koje je postavila Evropska komisija. Kada je riječ o izborima u Mostaru, ima pomaka, približili smo stavove o načinu izbora vijećnika- pojasnio je Izetbegović, dodajući da SDA insistira na Statutu Grada Mostara.



Domaćin današnjeg sastanka, lider HDZ-a Dragan Čović kazao kako još nema dogovora dvije stranke oko ključnih pitanja.

Čović je kazao da je današnji sastanak bio važan zbog stvaranja stabilnosti u Bosni i Hercegovini te da je pokazano da se može napraviti iskorak.



“Ključ stabilnosti naših odnosa počiva na povjerenju, a to se dokazuje kroz izborni proces, da jedan narod drugom ne bira predstavnike”, ponovio je stari stav HDZ-a Čović.



Dodao je kako zastoje koji trenutno postoje žele rješavati zajedničkim doprinosima te da je zajednička procjena da oko migrantske krize se mora hitno organizirati sjednica Vijeća ministara BiH.



“Dogovorili smo da se nastavimo dogovarati, ali daleko smo od toga da usuglasimo oko ključnih pitanja”, kazao je na kraju Čović naglašavajući da je ključ dogovor oko izbornog zakonodavstva posebno i legitimnog predstavljanja.



Navedeno je kako su tretirana i lokalna pitanja, održavanje izbora u Mostaru te problem deponije Uborak za koju će lokalne organizacije ove dvije stranke pripremiti zajedničku izjavu.



“U Mostaru će biti izbori, to nije upitno i u to građani ne trebaju sumnjati. Međutim ne možete u Mostaru razgovarati o zaštiti konstitutivnih naroda, a to ne tretirati i na državnom nivou”, zaključio je Čović.

