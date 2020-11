Beogradski režiser Gorčin Stojanović :”Smrt patrijarha Irineja nije moj gubitak, moj gubitak je odlazak Muje Nadarevića!”

Gorčin Stojanović, beogradski filmski i pozorišni režiser, rođen u Sarajevu, gostovao je u emisiji “Utisak nedelje” na Novoj televiziji.

Na pitanje urednice i voditeljice Olje Bećković da se osvrne na događaje u posljednja tri dana vezane za smrt parijarha Irineja, Stojanović je kazao da on nije najbolji sugovornik na tu temu jer nije “pobožan čovek”.

“Kao takvom meni patrijarh Irinej nije nikakav gubitak. Prije nekoliko sati umro je glumac Mujo Nadarević, jedan fantastičan Sirano, sjajan Pomet, veličanstven Tristan (aluzija na neke od velikih glumačkih uloga koje je Nadarević ostvario u pozorištu, op. “SB”) i to je moj veliki gubitak”, kazao je Gorčin Stojanović.

On je dodao da je imao drugačiju emociju nakon smrti prethodnog patrijarha SPC Pavla, ali da je apsolutno za to da se smrt patrijarha Irineja tretira sa dužnim pijetetom. “Jesu li to tri dana opštenacionalne žalosti, o tome možemo razgovarati”, dodao je Stojanović.

(Kliker.info-Start)