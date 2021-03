Beogradski profesor Žarko Korać: Dodik se plaši Bidena, a sahranit će ga korupcija!

Poznati srbijanski političar, bivši potpredsjednik Vlade Srbije u mandatu pokojnog Zorana Đinđića, penzionirani profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu i psiholog, prof. dr. Žarko Korać, kaže da prijetnje koje je jučer u NSRS izrekao predsjedavajući Predsjedništva BiH i lider SNSD-a Milorad Dodik u pogledu navodnog proglašenja samostalnosti bh. entiteta RS “nisu ništa novo”, ali da kod njega ovaj put “jeste primjetna nervoza”.

“Ima analitičara koji misle da Dodika čini vrlo nervoznim rasprava o novom visokom predstavniku. Znači, nije samo u pitanju visoki predstavnik, već korištenje bonskih ovlašćenja… On traži da se to ukine, odnosno praktično traži izmjenu daytonskih principa. To se neće dogoditi, iako ga Rusija u tome podržava. Odlazak Valentina Inzka otvara mogućnost da tu dođe sasvim druga ličnost, koja bi vodila jednu relativno drugačiju politiku u odnosu na RS unutar Bosne i Hercegovine. Važno je i koja će zemlja da stoji iza visokog predstavnika. Da li će to biti Njemačka ili neka druga zemlja. Nemam neko drugo tumačenje zašto on to ponovo u ovom trenutku insistira”, rekao je Korać za Radiosarajevo.ba.

Strah od Bidena

Prema njegovim riječima, Rusija neprekidno sekundira Dodiku u smislu da treba ukinuti visokog predstavnika, ali Rusija, s druge strane, poznaje i realnost.

“Iako Rusija odlično zna – ona ima ozbiljnu, profesionalnu spoljnu politiku – da bi to upravo značilo mijenjanje daytonskih principa. A kad oni počnu da se mijenjaju, mogu da se mijenjaju i na način kako to Rusija ne bi voljela. Dodik je evidentno uznemiren. On se plaši, isto kao i Aleksandar Vučić, šta bi mogla biti nova Bidenova politika u regionu. S tim u vezi je bitan i izbor visokog predstavnika”, pojašnjava naš sagovornik.

Podsjeća sa se raniji američki lider Donald Trump u suštini nije bavio regionom.

“Sada se pojavljuje mogućnost da se Amerika, i to zajedno sa EU, počne da se zalaže za rješavanje dva najkrupnija otvorena problema na Balkanu. Prvi problem su odnosi Beograd i Prištine, a drugi je, naravno, stanje u BiH u smislu unutrašnje kohezije i funkcionalnosti države. Dakle, Biden stoji iza svega, strah da bi Biden mogao da sasvim promijeni politiku u regionu“, ukazao je Korać.

Dodik značajno oslabio

Međutim, Korać konstatira da je Dodik u međuvremenu politički oslabio.

“Što i ne čudi. Svi znaju za korupciju, njega lično vezanog za korupciju, i za činjenicu da je on predugo na vlasti, a da je ekonomska situacija u RS je izrazito loša. Ona velikim dijelom danas i opstaje zahvaljujući ekonomskoj pomoć Srbije. To Srbija više ne krije. Premijerka Srbije Ana Brnabić je skoro dala novčane iznose kojima Srbija pomaže RS”, ističe ugledni profesor.

Poraz u Banjoj Luci je, prema njegovim riječima, bio prvi indikator da je Dodik bitno oslabio.

“Zato je on reagovao agresivno, impulzivno, na pobjedu opozicije u Banjoj Luci. To vam pokazuje i mogućnost te promjene. Taj mladi Stanivuković (Draško) je on davao izjave ne iste kao Dodik već u nekom smislu i gore, što zapanjuje za tako mladog čovjeka koji bi trebao predstavljati jedu drugu generaciju. Sadržina politike u RS se, dakle, neće mijenjati, ali bi personalno moglo da se promijeni. Jer očigledno su ljudi umorni od Dodika.

Mladi gradonačelnik Banje Luke neprekidno insistira na temi na osnovu koje je zapravo i došao na vlast, a to je korupcija. Dodika će sahraniti ne politička i priča o samostalnosti RS nego priča o korupcije koja je tamo značajna i za koju znaju građani RS-a. Draška Stanivuković je mogućna slika kave bi promjene bile. Dolaze mlađu ljudi kritikujući korupciju, ali politički njihov program ne razlikuje se mnogo od Dodika, čak je u nekim elementima i radikalniji”, zaključio je profesor Korać.

Faruk Vele (Radio Sarajevo)