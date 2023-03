Beogradski novinar Milovan Jovanović : Schmidt je najgori visoki predstavnik kojeg je BiH do sada imala

Milovan Jovanović, novinar i vanjskopolitički komentator iz Beograda, bio je gost tv N1 (Dana uživo) Govorilo se o ratu u Ukrajini, Francusko – njemačkom prijedlogu za rješenje kosovskog problema, predsjedničkim izborima koji slijede u Crnoj Gori.

Na pitanje kako vidi trenutnu situaciju u Bosni i Hercegovini i rad visokog predstavnika Christiana Schmidta, Jovanović kaže da EU stoji iza poteza visokog predstavnika Schmidta, kao i SAD, Ujedinjeno kraljevstvo.

“To je najgori visoki predstvanik koje je BIH imala, od osam dosadašnjih, on je bez dileme najgori visoki predstvanik. To je čovjek koji je duboko kompromitovan, čovjek koji se ne snalazi koji ne zna šta radi, čovjek koji vuče veoma loše poteze narušavajući multietničku multigrađansku Bosnu i Hercegovinu. Christian Schmidt, činjenice govore, otvoreno favorizuje HDZ BiH i Dragana Čovića. On je pod uticajem zvaničnog Zagreba, što oni i ne kriju. Oni se i hvale da je pod njihovim pritiskom, lobiranjem i sugestijama Schmidt promijenio izborni zakon, u korist bosanskih Hrvata u izbornoj noći”, rekao je Jovanović.

(Kliker.info-SB)