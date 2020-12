Beogradski analitičar Dušan Janjić : Veliko spremanje se priprema u regionu

Politički analitičar Dušan Janjić kazao je za N1 kako se u BiH, ali i regiji, dešavaju promjene koje Sergej Lavrovov, odnosno Rusija, ne može zaustaviti, što su pokazali i lokalni izbori u BiH i Crnoj Gori.

Istakao je kako mu je žao što je Milorad Dodik izabrao da bude Assad, a ne Đukanović i povuče se jer je prije dvije i po godine bilo jasno da on više nikome ništa ne može isporičiti, pa ni Rusiji.

“Ono što je Lavrov rekao tačno glasi ‘da se nijedan element strukture ne može pomjerati’ što je nevjerovatna ocjena jer pod Dejtonskim sporazumom se podrazumijeva okvirni sporazum. To znači da BiH i dalje treba da živi kao zamrznuto društvo.

Očekivano je to, Rusija ne želi, i to je ono što je Lavrov pokazao tajmingom dolaska, da nova administracija i Evropa učestvuju u rješavanju problema.

On se bori da se vrati kontakt grupa da se vode novi pregovori da bi Rusija imala svoju ulogu i ne želi da preuzme odgovornost za ono za što su odgovorni jer Rusija i njen ambasador su članovi Savjeta za implementaciju mira i onda je Rusija to trebala spriječiti. Blokirane su promjene. Život ide po svojoj dinamici i ona kaže onaj ko prvi shvati taj će pobijediti”, rekao je Janjić u Novom danu.

Komentarišući susrete Lavrova u BiH, kazao je kako mu je posebno bio “dirljiv susret s Čovićem”.

Govoreći o njemu i Dodiku, kazao je kako je “tragično dobar” termin “etnički baroni” jer “smatraju da se ništa ne treba mijenjati i da ta vlast treba prelaziti na članove porodice”.

“Bolna promjena je rušenje strukture korupcije i njihove moći, a to ne može spriječiti ni Lavrov niti može pomoći Biden, to može učinti samo narod BiH i iz tog razloga su izazvali paniku rezultati lokalnih izbora. S ovim igračima tačno znate šta vas čeka i koje su cijene, one nisu prevelike ali su previsoke za život građana”, kazao je.

Naveo primjer promjena u Crnoj Gori i Makedoniji te naveo kako su promjenen neophodne i u BiH i Srbiji pogotovo poslije “ljudske, ekonomske i političke havarije” što niko ne može da izbjegne jer ni sam Trump nije mogao.

“Razumljivo je nastojanje Lavrova da ostane u igri jer će brzo biti uspostavljena nova igra na svjetskom nivo i u Rusiji. Lavrov nam je rekao nije bitna implementacija, nastavite da radite kako ko hoće, bitna je naša uloga pa ćemo da vidimo da li ćemo da se izborimo za novi Dejton. Moskvi je kao vazduh neophodno da napravi dobre odnose s novom administracijom i Brisleom prije svega zbog sankcija i ozbiljnih promjena koje su nastale u Centralnoj Aziji koje je režirala Rusija zajedno s Turskom. Veliko spremanje se priprema tako da je Lavrov došao u pravo vrijeme da kaže – mi smo ovdje”, kazao je Janjić.

Naglasio je kako “zapadnobalkasnko tržište jeste malo ali je važno”, navodeći primjer gasovoda.

“Nije Rusija došla da veliko investira ili podstiče krizu, ali igrači poput Dodika drže stanje da je ona neophodna i to će trajati dok se ne napravi strateško partnerstvo evroatlantske i rusijko-azijske strane, a zajendičko im je da imaju strah od Kine”, rekao je Janjić.

Za novu administraciju u SAD-u kazao je kako će iskoristiti znanje i kadrove da preko Zapadnog Balkana obnavljaju sopstveno partnerstvo s EU kjoje je Tramp narušio i otvorio prostor za širenje Kine i Rusije i treba im uspjeh.

“Da ne budemo naivni i mislimo da će nam oni sve riješiti sve, a mi da sjedimo – neće. Oni uvijek imaju mehanizam da zamijene igru, ali probat će i doći će s idejama koje nisu stare, to ćemo već vidjeti u febrauru”, kazao je.

Komentarišući ponašanje Dodika, rekao je kako on najviše “galami kada je najnesigurniji i to smo vidjeli u doba lokalnih izbora i pobjede Bidena”.

“Ali u toj galami vjerovatno donosi sebi odluku, već prije dvije i po godine je bilo jasno da on više nikome ne može ništa da isporuči pa ni toj Rusiji. Vodi se ruska istraga o velikim kompanijama u RS, o poslovnim rezultatima kojih nema. Dodik je bio dosta važan kanal s Holbrookeom u promjeni vlasti u Srbiji.

On će probati sve što može da ostane na vlasti, što je nemoguće, ali da ostavi neki utjecaj da se njemu samom ne zagroča život. Trebao je da svojim kontrolisanim izlaskom bude onaj koji doprinosi promjenama, sada što je izabrao da bude Assad a ne Đukanović žao mi je, biće to loše po njega, ali i po RS”, rekao je Janjić.

Poručio je kako posao složen i bez promjena u oba entiteta i ozbiljnog preispitivanja smisla kantona te jačanja centralne vlasti, nema šanse da se provodi nova ekonomija koja nastaje.

“Američka vlada je ljevica i centar, ne ide desno jer je potrebna državna intervencija i morate za to znati ko je država. U BiH to ne znate. Tažit će se i vladavina prava jer bez toga niko neće doći da uloži novac”, zaključio je.

(N1)