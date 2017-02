Beogradski analitičar Dušan Janjić tvrdi : Nikolićeva kandidatura je ruski udar na Vučića!

Obračun u vrhu srbijanske politike najavom Tomislava Nikolića da će se kandidirati za novi mandat, iako je premijer Aleksandar Vučić predložen u ime Srpske napredne stranke (SNS), nametnuo je pitanje da li je aktuelni predsjednik Srbije zabio nož u leđa dojučerašnjem partijskom drugu i saborcu.

Dvije politike

Ugledni beogradski analitičar, Dušan Janjić, kaže u razgovoru za Avaz.ba da je ovo prilika Vučiću da konačno kaže kakvu politiku vodi. Iz prostog razloga što je svako ko je pratio političku scenu vidio dvije politike SNS-a.

– SNS je zbog te kohabitacije Nikolića i Vučića imao dva lica. Jedno lice reformirano i naprednjačko, a drugo lice radikalsko i prefarbano lažnim evropskim bojama. Te boje su vrlo brzo prešle u ruske boje. Dio SNS je tražio svoj oslonac u nacionalističkom jezgru iz devedesetih godina i u onome što bi rekli proruskom biračkom tijelu. To je stvaralo konfuziju oko stvarnih namjera i pozicija Aleklsandra Vučića. On se našao u vrlo neprijatnoj situaciji u kojoj treba da gradi novi identitet usred predsjedničkih izbora. Međutim, predsjednički izbori jesu upravo prilika za takve stvari – govori Janjić.

Sve, kaže, sada zavisi od Vučića koji sad nema izbora i ne može da odustane.

– Drugo je pitanje kako će on napraviti manevar da sačuva izvršnu vlast. Jer ovo je udar koji je dobrim dijelom podržan, ne od zvanične Moskve, ali sigurno jeste od obavještajnih i dijela biznis krugova iz Rusije. Kao i nedavno u Crnoj Gori. Oni smatraju da su postigli uspjeh time što su natjerali Vučića da trči predsjedničku igru. Sad je jako važno kako će Vučić taj period probroditi, kako će osigurati kontrolu vlade, a da ne upadne u zamku parlamentarnih izbora. Jer, parlamentarni izbori bi doveli do potpuno drugačijeg pregrupiranja proruskih snaga i koncentracija oko Nikolića, tako da bi se i neke stranke iz sadašnje pozicije našle u tom bloku. Sve u svemu nije to lahak zadatak. To je izazov. Mi koji smo ovdje smo od početka sumnjali da jedan Nikolić, koji je bio četnički vojvoda, može da bude Evropljanin – smatra Janjić.

Šta je bolje za region?

Na pitanje kako će se sukob na političkoj sceni Srbije odraziti na region i BiH, Janjić podsjeća da je “tvorac tenzija bio Nikolić”.

– On je bio glavna snaga i uporište Miloradu Dodiku. On je bio čovjek koji je odbijao da se vidi sa predsjednicima regionalnih država. On je bio čovjek koji je trebao da vodi dijalog sa Atifetom Jahjagom, i to je odbio. Gdje je mogao, on je blokirao. On nije putovao po regionu. Nije htio da radi taj dio posla. Ukoliko bi se dogodilo da se Vučić presabere i da napravi novu kompoziciju ljudi jasnije orijentisanih na reforme i više orijentisanih na međuregionalnu saradnju, to može biti dobro za region. Vjerujem da će se to dogoditi. Druga opcija je katastrofa i za Srbiju i region ukoliko bi, dakle, uspjeli majstori sa daljine gurnuti Srbiju u začarani krug vječitih reformi, u crnu rupu. Ta crna rupa bi progutala mnogo energije i same BiH i RS podsticanjem sukoba. Obnovili bi sukobe u Crnoj Gori, zastarili sa Albancima – govori Janjić.

Dodik mora da razdvoji tijelo, dušu i srce

Nadalje, ističe da je i predsjednik RS Milorad Dodik u neugodnoj situaciji.

– On mora sada da razdvoji tijelo, dušu i srce. Mora da zauzme stranu. Bio je suviše vezan s proruskim dijelom Srpske pravoslavne crkve i Nikolićem. Ali, politika je stvar mogućeg i matematike i ne vjerujem da bi Vučić u ovoj situaciji imao luksuz da se bavi Dodikom, a pogotovo da ga odbije – smatra Janjić.

F.Vele (Avaz)