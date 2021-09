Beogradski analitičar Dušan Janjić tvrdi : “Merkel u Beogradu rekla Vučiću da će Amerika i Evropa uvesti sankcije za Dodika i njegovih 19 ljudi” (VIDEO)

Merkel u Beogradu rekla Vučiću da će Amerika i Evropa uvesti sankcije za Dodika i njegovih 19 ljudi! On zna da mu slijede sankcije, zato i priča bajke o otcjepljenju! Jesi li primjetio, Senade, da ne govori o referendumu, već o odluci o otcjepljenju!

Senad: Ja ovo prvi put otkrivam, priča se i planira da se entitet kantonizira, da li slučajno Nenad Čanak RS naziva sjevernom Bosnom?

Dušan Janjić : Dodik vodi politiku koja će decentralizirati RS, organizovati je u kantone, okruge ili regione!

Dodik govori da je RS dobijena krvlju, a onda bi da bježi u Beograd. Neodrživo je da Brčko distrikt trpi sve ovo. Uvijek kad treba smiriti Dodika, kažu mu uradi to i to inače ćemo ti otcijepiti Brčko, jer ono je pod indirektnom kontrolom Amerikanaca. Ovaj nacionalizam koji sada gledamo zovem bosanko-srpski nacionalizam. Ni oni ne bi htjeli Hercegovinu, a kako će onda držati Trebinje?! Drama je počela kada je bila priča da se kantonizira RS. Moraju se decentralizovati da bi funkcionisali! Ne može RS biti centralistička, a da u Federaciji imate kantone i Vlade. Jednog dana će RS imati svoje dvije regije, okruge, kantone… Stanivuković više liči na buduću zelenu travku nego što liči na PDP. Ne može se na izborima glasati za samo jedno stado! Mogla bi se imati dvodobna skupština, kao senat i kongres! Zašto ne možemo imati predstavništva entiteta, okruga i manjinskih zajednica?!

Ne podsjeća me ova situacija na 90-te! Ova situacija ima svoj rok! Kurti odovornost prebacuje na Beograd. Ovo je kao košava, trajat će još dva dana, pa ćemo prisustvovati mirnom spuštanju helikoptera i dogovoru oko tablica. Kada bi se ostavila ovakva situacija do 14. oktobra izbori ne bi bili fer i demokratski, nego bi to bio referendum! Sutra je inauguracija novog vladike. Berane su jako blizu Jarinja. Možda u Bijelom Polju dođe do problema. Situacija sve više ide ka bezbjednosnoj krizi, a ona će doći u Crnu Goru! Neko mora reagovati! Crna Gora je punopravni član NATO-a! Mora se obaviti deployment američkih vojnika u Bijelo Polje! Oni će doći kada se narod uzbudi! Vučić se mora odlučiti je li za Otvoreni Balkan ili otvorene sukobe! Dodik i njegovih 19 ljudi su obaviješteni o sankcijama od strane Amerike i Evrope! To je Merkel rekla Vučiću! On priča lične priče i neće biti tolerisane! Dodik odjednom ne govori o referendumu!

Ako Vučić ne shvati da je opasno po Srbiju držati Dodika, bit će konsekvenci. Napravili su veliku grešku u NSRS, cijela RS bi mogla zbog toga pod sankcije! Sankcije su jako važne, uvest će vladavine prava! Ako Vlada nema kontakt s crnim i sivim parama, onda imaju kriminalci. A ako Vlada raspolaže tim parama, onda su oni kriminalci! Dodik i Vučić su ljubav na silu! Nakon susreta Vučić-Merkel, Dodik govori o secesiji, ali odustaje od referenduma. Uputio se u napad verbalnosti, a može i prerasti u ozbiljna krivična djela. Kod njega je samo galama, ne zna šta bi rekao pa lupa šakom po stolu. Kad se neko dere taj je u problemu! Jako je važno što je Escobar tu i što će se Palmer baviti isključivo izborima! Šta će Vučiću Dodik, past će mu kamen sa srca kad ode, a i u cipeli će mu biti manje kamenčića i žuljeva. Srbiji ne treba bolesnik koji je vuče sve dublje i dublje! Dirljivo je kako oni zamišljaju srpstvo, ali Srpski Svet je Ruski Svet, promocija nacionalne kulture, a ne ujedinjavanje države. Oni bi ovdje da prave tamni vilajet, a nisu ništa ni pročitali, Andriju, Mešu Selimovića… To ne može! Nije moglo ni u tursko doba, a ne sada!