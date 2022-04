Beogradski analitičar Dušan Janjić tvrdi : Do septembra neće biti ni Dodika ni Cvijanović! (VIDEO)

-Ako se dogodi da protesti u Banjoj Luci 21. aprila prerastu u antievropske demonstracije, to je početak kraja tolerancije međunarodne zajednice! Dodik ne može opstati na slobodi sa ovakvim inaćenjem s međunarodnom zajednicom!, istakao je u razgovoru sa urednikom Face TV Senadom Hadžifejzovićem beogradski analitičar Dušan Janjić.

Dodik neće moći na izbore! Ako Rusija napadne Kijev bit će sve manje tolerancije za riječ “borba”! Neće biti tolerancije za bilo kakvu militarizaciju, a posebno u BiH!

Ako želi da spasi Srbiju, Vučiću dajem dva savjeta: da sjedne i razgovara s ljudima iz opozicije i da uspostavi komunikacije sa zajedničkim organima BiH oko obećanih projekata! Neka Srbija zaista napravi škole koje je obećala, neka pomogne, ali BiH!

Vučić je nakon sastanka sa Schmidtom i s Dodikom uradio slično! Kada ima malo riječi, znači da su se ljudi uozbiljili! Beograd mora da donese brojne ozbiljne odluke! Nije ovo prva primjena Bonskih ovlasti, ali je izuzetna u ovom momentu! Sve zavisi od toga šta će se dogoditi 21. na ulicama Banje Luke! To će biti veliki test za opoziciju u RS-u, građane, ali i za Vučića! Za Srbiju je Schmidt visoki predstavnik! Bilo je opaski od Vučića da je on nelegitiman, ali je legalan! To “nelegitiman” se izgubilo kada je Rusija glasala za Schmidtov Izvještaj u Vijeću sigurnosti! Kalabuhovu treba Dodik koji pravi probleme!

Prešlo se u fazu u kojoj se ne pravi razlika između Dodika, Cvijanović i RS-a! Bitan detalj je taj da Srbija neće primjenjivati sankcije protiv RS-a! Do sada smo imali sankcije prema pojedincima, osim sankcija Njemačke prema RS-u! Pridružit će se i Velika Britanija, SAD i ostali! Sada će uslijediti talas obustavljanja finansijske pomoći projektima u RS-u! O tome Vučić mora ozbiljno razmisliti! Mora zaustaviti sve projekte koje je započeo u RS-u, jer ne smije da uđe u neraščišćeno pitanje državne imovine! Srbija ne smije da uđe zbog sebe, jer krši međunarodna pravila i onda se može naći pod sankcijama! Došli smo do realnih mogućnosti da se sankcioniše RS!

Dodik neće da sluša, a Vučić nije u poziciji kakvoj je bio prije izbora! SNS i Vučić su izgubili 600 hiljada glasova! Beogradski izbori još nisu riješeni! Vučić ima problem, jer mora praviti dogovor podjele vlasti u Srbiji! Oni koji bi rado podržali Dodika nemaju utjecaj na Vladu u Srbiji! Vučićev posao nije da se brine o Dodiku! Dodik je navalio veliki problem Srbiji! Mile Dodik je prokockao šanse, nema ništa od priče da ga sklone u vilu! Amerika i Britanija su bile tolerantne, ali ta tolerancija nestaje! Nema tog patriotizma zbog kojeg bi neko ugrozio Srbiju! Energetska bezbjednost je Srbiji važnija od Dodika! Vučićev prostor je izuzetno ograničen! Moja preporuka Vučiću, ako sebi želi malo vazduha, dvije su stvari: da sjedne i razgovara s ljudima iz opozicije i da uspostavi komunikacije sa zajedničkim organima BiH oko obećanih projekata!

Neka Srbija zaista napravi škole koje je obećala, neka pomogne, ali BiH! Ministarka vanjskih poslova Njemačke je jasno poručila Srbiji i Vučiću da ga neće dugo čekati da se uskladi s politikom EU i da očekuje da Srbija uvede sankcije Rusiji! Ako se u taj kontekst stavi Mile Dodik, onda je jasno šta je na vagi! Srbija je na ledu ako ne uspije da nađe unutrašnji kompromis i ne napravi Vladu do augusta! Prije 15. augusta,Vučić ne može da uđe u Parlament i položi zakletvu! Imamo Dačića kao predsjednika, a on zabrljao da je sam sebe diskvalifikovao! Ozbiljno je vrijeme i nema prostora da se veže za Dodikove igrarije! To Vučić jako dobro zna i neće uraditi ništa da to podrži, a ne vjerujem da će moći mirno da čeka četvrtak!

Moguće je da Srbija uđe u NATO savez! Peach je rekao da je to dogovoreni stav Berlina, Washingtona i Londona! Srbija nema dovoljno vojnika da servisira ovo što sada ima od opreme! Šta očekuju, da imamo vojne plaćenike?! Na dnevni red dolazi preispitivanje koštanja vojske! Biti neutralan najskuplje košta Srbiju! Vrh Srbije mora jasno do kraja godine reći gdje pripada! Njemačka opravdano sumnja u Vučića da je za ulazak u EU! BiH mora da ispuni neke uslove prije ulaska u NATO, a to je da provede izborne reforme!

Druga stvar je da BiH ljude koji su već označeni da nisu dobrodošli i koji su pod sankcijama budu marginalizovani! Srbija se naoružava zbog vojne neutralnosti i zbog potrebe! “Bayraktar” je dio vojnog naoružanja NATO-a! Pa što da se selimo i kupujemo dvaput?! Razlog nabavke “Bayraktara” je priprema za partnerstvo! Turska je članica NATO-a! Veliki je novac u igri; ima tu biznisa, ali i emocija! Namjerno insistiram na rokovima u Srbiji da bih pokazao da je vrijeme u BiH kraće!, istakao je na kraju beogradski analitičar Dušan Janjić.

