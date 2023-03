Beogradska novinarka Snežana Čongradin : Sve se sastoji u profitu i gašenju požara kad već kuća izgori, a ukućani su na ulici, goli i bosi

Kakvo jedino može i trebalo bi da bude preovlađujuće, jer je, zapravo, prosta empatična jednačina, ali, nažalost, nije. Ali, i to razumljvo, s obzirom na to da je stepen nasilja kojim su građanke i građani Srbije izloženi, pa je takav slučaj izostavljen. Dakle, gađenje prema ratnozločinačkim profiterima, političkim huljama, sračunatim manipulatorima, ubicama, neosetljivim idiotima i ljudima koji bi trebalo da zbog svih svojih zločina i kukavičluka zauvek nestanu iz javnog života. Narod bi trebalo na izborima da ih zauvek izbriše, ugasi svaki fitilj mogućnosti da ikada više pomisle da bi mogli da bilo šta javno kažu i deluju. Reč je o direktnim i indirektnim ubicama, mučiteljima, teškim zlikovcima, a o težini njihovog zločina jasno svedoči to što su i dalje tu. To što su toliki brutalni nasilnici, da ih čak i direktne žrtve, njihovi „logoraši” i dalje obožavaju, ne govori o nama, „logorašima”, već o veličini i moći njihove surovosti i nasilništva. Ne, nije narod kriv, oni su.