Bećirovićeva poruka ambasadorima Rusije i Izraela : “Strateške vanjskopolitičke ciljeve definirale i usvojile su legalne institucije države Bosne i Hercegovine“

Denis Bećirović, kandidat ujedinjene opozicije za člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine i delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine poručio je ambasadorima Rusije i Izraela da će strateške odluke u Bosni i Hercegovini donositi institucije Bosne i Hercegovine, u skladu sa interesima građana te da novi saziv vlasti nikada neće pristati na reformu izbornog zakonodavstva po mjeri i željama HDZ-a i Dragana Čovića.

“Strateške vanjskopolitičke ciljeve definirale i usvojile su legalne institucije države Bosne i Hercegovine u skladu s interesima građana. Ruski ambasador u Sarajevu nije osoba kojoj se vjeruje kada govori o tome kako je Rusija prijateljska zemlja Bosni i Hercegovini, jer građani Bosne i Hercegovine dobro znaju da je upravo Rusija u svojstvu stalne članice Vijeća sigurnosti UN-a zaustavila usvajanje rezolucije UN-a o genocidu nad Bošnjacima u Srebrenici. Isto kao što znaju i da ruske vlasti u kontinuitetu otvoreno podržavaju destruktivne separatističke snage u našoj zemlji i sve prijedloge koji idu na štetu demokratskom razvitku Bosne i Hercegovine”, izjavio je Bećirović.

On je dodao da ambasadoru Rusije mora biti jasno da je strateško vanjskopolitičko opredjeljenje Bosne i Hercegovine punopravno članstvo u Evropskoj uniji i NATO-u te da diplomatski licemjernim tvrdnjama o „vijekovnim prijateljskim vezama“, a i na bilo koji drugi način, ne može utjecati na opredjeljenje bosanskohercegovačkih vlasti, a to su članstvo u EU i NATO-u.

“Nema demokratske alternative članstvu Bosne i Hercegovine u EU i NATO-u”, podvukao je Bećirović.

Posebno je istakao kako je negativno iznenađen vanjskopolitičkim stavovima ambasadora Izraela koji je postao jedan od rijetkih diplomata koji se zalaže za uvođenje dodatne diskriminacije i segregacije u politički sistem države Bosne i Hercegovine.

“Reforma izbornog zakonodavstva neće biti izvršena po mjeri i željama HDZ-a. Također, pozivam one koji obnašaju najviše državne funkcije da ne lansiraju samo izjave nego da rade svoj posao i konkretno djeluju s ciljem zaštite državnih interesa Bosne i Hercegovine. Za početak, neka pozovu ambasadora Izraela da dođe u Sarajevo i objasni stavove iz “saopćenja”, kao i neka daju instrukciju našem ambasadoru u Izraelu da utvrdi pravu istinu zašto je došlo do ovog tendencioznog saopćenja. Izrael je država koja je do sada podržavala suverenitet, teritorijalni integritet, naš put u EU i NATO, nije se miješala u unutrašnje odnose i izražavala želju za prijateljskim odnosima sa državom Bosnom i Hercegovinom. Utoliko je važnije utvrditi punu istinu o stavovima izraelskog ambasadora”, navodi se u izjavi Bećirovića.

Na kraju je poručio kako novi saziv vlasti u Bosni i Hercegovini nikada neće pristati na uvođenje dodatne diskriminacije u izborni proces.

“Naša zemlja, zbog evropske i NATO perspektive, mora postati zemlja jednakih građana. I to je princip od kojeg nemamo namjeru odustati bez obzira na pritiske iznutra ili iz vana”, zaključio je Bećirović.

(Kliker.info-N1)