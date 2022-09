Bećirović, Hadžikadić i Izetbegović u debati u programu FTV-a

Federalna televizija ugostila je kandidate za člana Predsjedništva BiH iz reda bošnjačkog naroda Bećirović Denisa, Hadžikadić Mirsada i Izetbegović Bakira.

Kandidat SDA Bakir Izetbegović je, između ostalog, istakao kako se izlila snaga iz Bosne i Hercegovine.

“Najzdraviji, radno sposoban dio stanovništva sa djecom je napustio BiH i to traži posebnu brigu. Međutim, mojom apelacijom SUtavnom sudu ja sam spasio 700.000 državljanstava. zimu sam proveo po dijaspori nagovarajući ljude da investiraju u BiH i da glasaju za koga god hoće, ali da pomognu ljudima u RS-u, da ne ostavljaju taj dio BiH. I vrlo rado ću sarađivati sa gospodinom Hadžikadićem, s obzirom na njegovu poziciju i na veze koje ima. Ako ja budem član Predsjedništva, ja Vas pozivam na kafu da se dogovorimo i da upravo Vi radite na ovim stvarima.”

Hadžikadić ističe da će razgovarati sa bilo kim, o bilo čemu, sve što je u interesu BiH.

“Mi možemo i trebamo da na svaki mogući način vidimo kako da uključimo sve koji mogu da nam pomognu. Dijaspora je jedan od tih elemenata.”

Kada je riječ o vanjskoj politici BiH Bećirović je pitao Izetbegovića da li smatra da je dobro to što se svađa sa zapadnim ambasadorima, na šta je Izetbegović odgovorio: “Kad sam se ja svađao sa zapadnim ambasadama? Biden je odobrio da se pošalje vojna pomoć BiH kao i Ukrajini i sada se neko ljuti što sam kazao da smo se prebrojali. Naravno da smo se prebrojali Denise. Ako će se zbog toga ljutiti američka ambasada neka se ljuti. Jako je oboren prag onoga šta smije Bošnjak izgovoriti u odnosu na ono što smije izgovoriti Hrvat ili Srbin. Kad govorim o razvijanju namjenske industrije svi govore da prijetim ratom, a oni nabavljaju avione i dronove. Mene neće ušutkati. Ja ću upozoravati svoj narod da mora biti jak. Nemojte mene učiti kako da pravimo državu.”

Hadžikadić je naveo da nemamo jednu vanjsku politiku nego tri.

“Politike se zalažu za interese stranaka. Vidio sam ambasadore koji nisu znali govoriti jezik, nisu nikada radili na povezivanju privreda. Dijaspora je ostavljena sam sebi i ovaj uspjeh u SAD-u je uspjeh naše zajednice tamo, a ne nečega što je uradio neko u BiH.”

Izetbegović naglašava da Milorada Dodika ne mogu zaustaviti ni on ni Denis Bećirović ni Mirsad Hadžikadić.

“Njega treba da kontrolira pravosuđe i da ga sankcionira međunarodna zajednica. Crna lista nije ništa. Evo ga ovih dana sa Putinom dok se razara, dok ginu mladi Ukrajinci.”

Kandidat Ujedinjeni za slobodu BiH Denis Bećirović kaže da su strateški vanjskopolitički prirotieti BiH punopravno članstvo u NATO i EU.

“To nije samo proklamacija, mi cijelo društvo moramo prilagođavati standardima i principima EU i NATO-a. To mora biti iskreno opredjeljenje. Razlika u određenim gledanjima između mene i kolege Izetbegovića kada je riječ o NATO-u je što ja mislim da je to pitanje za državne organe BiH koji to moraju provoditi, dok Izetbegović nekada ima izjave da pojedini narodi odlučuju o tome hoćemo li mi u NATO ili nećemo.”

Izetbegović odgovara da se ne možemo ubrzano kretati na NATO putu ako imamo otpore kakve radi Milorad Dodik.

Bećirović naglašava da moramo imati oštar pristup kada je riječ o borbi protiv kriminala i korupcije.

“Pravosuđe u BiH mora početi raditi svoj dio posla. A ja imam i jedan konkretan prijedlog, da pravosuđe prvo nas ispita – tačno kolika nam je imovina, koliki su nam bili prihodi i ako ima jedna konvertibilna marka razlike, takvi nemaju šta da rade u politici.”

Izetbegović kaže da će, ako išta kod njega ima osim onoga što je u imovinskom kartonu, vrlo rado pokloniti, kao što je poklanjao i do sada iz svojih plaća.

“Te plaće nismo zaradili jer nije radio Dom naroda. Treba 1/3 od toga dati nekome kome treba. Ne bih rekao da su svi ostali to radili koliko sam ja.”

Bećirović ističe da je glasao protiv povećanja plata u Domu naroda, te da i on izdvaja dio svoje plate za pomoć onima kojima je potrebno.

“Ako ste Vi dali pola od onoga što sam ja dao, ja ću odustati od kandidature”, odgovorio mu je Izetbegović.

O tome koju će prvu zemlju posjetiti ukoliko budu u prilici, Izebtegović je rekao da će to biti Brisel.

“Evropska unija, NATO u Briselu. Lobiranja, pazite, lijepa riječ. Da bismo recimo izdvojili sredstva na nivou države za lobiranje, onda bi se trebali dogovorili ili sa SNSd-om ili sa SDS-om, HDZ-om ko će lobirati, za šta i ko će ta lobiranja platiti. Nisu stvari nimalo jednostavne. Tako da preostaje da mi patrioti nađemo sredstva kako znamo i umijemo i da lobiramo. Ne bih rekao da će se to moći osloniti na budžete.”

Bećirović ističe da je prva destinacija direktno povezana sa strateškim vanjskopolitičkim ciljevima BiH.

“Mi te ciljeve imamo postavljene i zato je vrlo jasno da su naše glavne strateške destinacije Vašington i Brisel. Moramo sređivati odnose u regionu i zato je jako važno da popravljamo odnose sa Zagrebom i Beogradom. Bez saradnje u regionu ne možemo se kretati ka punopravnom članstvu u EU. Jako je važno reći da glavni problem u toj regionalnoj saradnji ipak nije u Bih, već u Beogradu i Zagrebu. Oni moraju da napokon shvate i da odustanu od teritorijalne pretenzije prema BiH. Moramo početi rješavati otvorena pitanja, ona se ne rješavaju.”

Hadžikadić navodi da bi njegova prva destinacija bile Srbija, Hrvatska.

“Pozvao bih predsjednika Bidena da posjeti BiH, i nakon toga Brisel. Za lobiranje je tačno da je teško na državnom nivou jer ovisi i o HDZ-u i o SNSD-u ali je to samo potvrda činjenice da mi nemamo spoljnu politiku.”

Na pitanje šta bi u jednoj rečenici na engleskom jeziku poručili prvom državniku kojeg sretnu u Briselu, Bećirović je odgovorio: “Ja se osim politikom, bavim i naukom i s te strane želim vrlo jasno da i čitam i pieš, kao predsjendik državnog Parlamenta govorio sam na engleskom jeziku i u amanu i u Rimu i u Tokiju. Sve zavisi od konteksta gdje dolazite, kad dolazite itd.”, te je odbio da odgovori na pitanje.

Izetbegović je, sa druge strane, na engleskom rekao da to šta bi rekao zavisi od onoga kome se obraća, na šta je Hadžikadić odgovorio da nije fluidno, ali da će ljudi razumjeti šta govori.

O novom mandataru za predsjedavajućeg Vijeća ministara Izetbegović smatra da će to ovaj put biti neko iz HDZ-a.

“Oni imaju iskusne ljude. Nećemo mi birati premijera, ali ćemo insistirati na tome da to bude kvalitetan, iskusan muškarac ili žena. Možda čak žena, jer recimo Jerka Miličević je dosta dobro obnašala poziciju u Federalnoj vladi, mislim da bi mogla da nosi to na državnom nivou. Bitno je da je to čovjek ili žena koji dobro poznaje kako funckioniše državni sistem.”

Bećirović kaže da nije korektno da bilo ko protežira HDZ.

“Ima puno multietničkih stranaka koji Imaju Hrvate i tek ćemo da vidimo rezultate izbora. HDZ je upropastio hrvatski narod u BiH i nije zaslužio povjerenje. Ta osoba mora proći sve provjere, one nisu nimalo jednostavne.”

Hadžikadić navodi da nismo imali gore Vijeće ministara.

“Mislim da ne mogu dati normalno ime u ovom momentu, ne zna se ko će biti u prilici da da to ime. Ali mi od početka govorimo da su principi važni.”

Hadžikadić naglašava da je vrijeme da shvatio da je dosta da glasamo protiv i da je vrijeme da glasamo za.

“Građanima se ne smije oduzeti prilika da glasaju po svojoj savjesti. Ne možemo gledati šta će drugi uraditi, kako će glasati. Molim vas, za koga god da glasate, glasajte za osobu za koju mislite da je najboja osoba koja će vas dovesti do bolje budućnosti ove zemlje. Ne može se glasati za manje od dva zla. Posmatrajte ovo kao svoje dijete. Da li želite zlo svom djetetu. Ako imate dobro, izaberite to dobro, radi se o budućnosti BiH, ona je i naše dijete i naša majka.”

Bećirović kaže da građani BiH na ovim izborima ne biraju samo kandidate iz stranke.

“Biraju pravac kretanja cijelog društva. Pred nama su sudbinski izbori koji odlučuju hoćemo li biti razjedinjeni u tri etnička geta ili ćemo biti ujedinjeni za slobodnu BiH. Ja mislim da nam trebaju članovi Predsjedništva koji imaju kapacitet da okupljaju i povezuju različite političke stranke oko strateških ciljeva BiH, a to su EU, NATO savez, pokretanje ekonomije itd. Zbog toga pozivam ljude da glasaju za politiku koja ide ka ujedinjenju ljudi za slobodnu BiH. Zbog toga i smatram da je jako važno da i član Predsjendištva BiH iz reda bošnjačkog naroda bude faktor koji okuplja, a ne razdvaja ljude, čovjek koji povezuje, a ne dezintegrira. Čovjek koji će pomoći da BiH postane političko gradilište, a ne političko rušilište.”

“Od 1990. SDA je liderska stranka. Ona vodi procese u BiH nije bio nijedan problem s kojim se ova zemlja suočila a da nije bio kako tako riješen. Od dramatično važnih problema. U posljednjih sedam godina, koliko traje mandat Novalićeve Vlade, ne samo da smo svaki problem zaustavili nego smo napravili najveći ekonomski pomak u BiH, postdejtonski. Sa pandemijom, sa migrantskom krizom , sa namjerno proizvedenim krizama i blokadama. Dakle u stanju smo da rješavamo stvari. Ja obećavam građanima, ako pojačaju poziciju SDA, da će imati najveći ekonomski bum u postdejtonskom vremenu. Da će gledati izgradnju zemlje kakvu do sada nisu gledali, da će gledati ubrzane reforme, ubrzani evropski put, ubrzani NATO put, dakle sve ono što je boljitak. I konkretno, 50% visočiju plaću i penziju na kraju mandata”, zaključio je Izetbegović.

(Kliker.info-FTV)