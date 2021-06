Batinaš Marko Čolić postao farmer: Upravnik KPZ Dragan Jevđenić nagradio nasilnika za pokušaj ubistva novinara!

“Novinar BN TV i portala Gerila.info Vladimir Kovačević teško je pretučen večeras u banjalučkom naselju Obilićevo. Dvojica nepoznatih napadača udarala su ga teleskopskim palicama.”

Ovako je glasila vijest 26. avgusta 2018. godine. Samo pet mjeseci ranije brutalno je ubijen David Dragičević. Kovačević se vraćao sa još jednog u nizu građanskih protesta na kojima je jedino pitanje bilo – ko je ubio Davida. Obavljao je novinarski posao. Pet dana kasnije pušten je na kućno liječenje sa 30 šavova na glavi.

“Uprava Kazneno popravnog zavoda Banjaluka prihvatila je zahtjev Marka Čolića, pravosnažno osuđenog na pet godina zatvora zbog pokušaja ubistva novinara Vladimira Kovačevića, da kaznu nastavi služiti van zatvora, saznaje Gerila. Iako je Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske u nekoliko navrata dalo negativnu ocjenu da Čolić koristi pogodnosti kao osuđenik, uprava KPZ omogućila je Čoliću da zatvorske dane, umjesto u KPZ, provodi gotovo na slobodi, odnosno na zatvorskoj farmi.”

Ovo je najnovija, jučerašnja, objavljena samo godinu i dva mjeseca nakon što je Vrhovni sud RS dosuđene četiri godine zatvora povećao na pet. Više izvora Gerile navodi:

“Čolić je zaprijetio da će otkriti ko su nalogodavci, ako ga ne puste da kaznu nastavi izdržavati na zatvorskoj farmi koja se nalazi u naselju Trn kod Laktaša.”

Pokušati ubiti novinara ili ga čak ubiti za sistem u RS, očito, poželjno je i biće nagrađeno. Jer, siledžije Čolić i pomagač mu Nedeljko Dukić (osuđen na četiri godine zatvora) nisu kadri da osmisle, ali jesu da izvrše naređenje nekoga kome je Kovačević, u nekom od svojih istraživanja kriminala i korupcije onih koji žive pod pokroviteljstvom režima, žestoko “stao na žulj”.

UCJENAMA DO POGODNOSTI – PRESEDAN

“Ukoliko je tačno da je Čolić prijetio otkrivanjem nalogodavaca, ako mu ne omoguće pogodnosti, a to niko nije iskoristio da pita ko su nalogodavci – to pokazuje da niko nema interes da se otkriju imena nalogodavaca. Nije mi problem da, ako je ispunio uslove dobije određene pogodnosti, zatvorenik je kao i svaki drugi i to me se ne tiče, ali je problem što su brže-bolje požurili da mu ispune zahtjev, plašeći se da ne otkrije nalogodavce. Onda, to nije do Marko Čolića, već do onih koji ne rade svoj posao”, kaže za Žurnal Kovačević.

Dodaje da je prije nekoliko mjeseci dobio poziv iz policije:

“Pitali su me za stav o pogodnostima, budući da je stekao zakonsku mogućnost, ali sam rekao da rade šta žele, kako misle da treba.”

Na pitanje plaši li se i dalje hrabro odgovara – ne, ali osjeti nelagodu i pritisak, jer sve ovo traje skoro tri godine.

Sudija Osnovnog suda Brčko distrikta Nedeljko Tabaković za Žurnal navodi da odobravanje pogodnosti za Čolića nije i ne može biti praksa.

“Ovo je presedan. Nevjerovatno je da neko ucjenjuje kako će služiti kaznu. To je u potpunoj suprotnosti sa propisima. Na puštanje u poluotovreni tip zatvora nekoga ko je drugog pokušao da ubije ili ga čak ubio je je posao za Ministarstvo pravde, jer ono nadzire i kontroliše rad. To je dobro pitanje za njih”, zaključio je Tabaković.

A upravo u Ministarstvu juče su se, ovim povodom, sastali ministar i bivši novinar (?!) Anton Kasipović i njegova desna ruka za resor izvršenja krivičnih sankcija Pero Dunjić i odlučili da o sramotnoj situaciji neće detaljisati oni, već su zatražili detaljne informacije od vršioca dužnosti direktora KPZ Dragana Jevđenića, koja je proslijeđena medijima.

UPRAVNIK “TUNJICA” JEVĐENIĆ BRANI BATINAŠA

Jevđenić nema problem da bude dio lanca onih koji prikrivaju imena nalogodavaca. Otvoreno i krajnje drsko brani Čolića, od čije je batinaške ruke pukom srećom, a ne njegovom nježnošću, živ ostao Vladimir Kovačević. Uprava “Tunjica” navodi da se batinaš, kojem je sestra Jovana Čolić u zatvor pokušala prokrijumčariti kokain, primjerno ponaša. Čak je svrstan u “najbolju A2 klasifikaciono- stimulativnu grupu”.

Batinaš Čolić, kao primjer drugim zatvorenicima, kompanjon zatvorske uprave, i ranije je bio zaposlen u zatvorskom vešeraju, ali i na mnogim drugim mjestima. Zbog svega je nagrađivan!

“S obzirom na to da je privredna jedinica imala potrebu za angažovanjem određenog broja zatvorenika na vanjskim radilištima u okviru građevinske operative, Marko Čolić je od 3. marta 2021. godine bio angažovan na ovim poslovima, a od 16. aprila ove godine i na poslovima održavanja higijene u upravnoj zgradi”, dodajući kako je presuđeni nasilnik bio nagrađivan za svoj rad.

ŠTA RADE NOVINARI?

Uz saglasnost v.d. Jevđenića 26. maja 2021. i definitivno je premješten na zatvorsku farmu u Trnu, u poluotvoreno odjeljenje banjalučkog zatvora.

Novinar Vladimir Kovačević pozvao je Okružno tužilaštvo da se pozabavi slučajem i naveo da je ovo idealna prilika za razgovor tužilaca i Čolića sa samo jednim pitanjem – ko su nalogodavci napada.

Novinarska udruženja u RS i BiH, koja su nakon onog 26. avgusta 2018. organizovala novinarske proteste, danas ćute! Po običaju, mogli bi da reaguju, tek kada nove brutalne prijetnje, upućene drugim kovačevićima, zaprijete njihovim glavama.

Žana Gauk (Zurnal.info)