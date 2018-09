Barack Obama prekinuo šutnju : Trump je simptom, a ne uzrok

Bivši američki predsjednik Barack Obama, koji se po odlasku sa položaja držao podalje od politike, uključio se u bitku za kongresne izbore jednostavnom porukom građanima – da glasaju. Obama se obratio studentima na Univerzitetu Ilinoisa gdje mu je uručena nagrada za etiku u vladi, podsjećajući da je samo svaki peti mladi glasač iskoristio to pravo 2016. On je rekao da je najveća prijetnja demokratiji – ravnodušnost.

Bivši predsjednik, koji se do sada uzdržavao od javnih kritika predsjednika Trumpa, bio je ovaj put oštriji, pozivajući na ponovno uspostavljanje poštenja, pristojnosti i poštovanja zakona u američkoj vladi.

“Ovdje sam danas zato što je to jedan od ključnih trenutaka kada svi mi, kao građani SAD, moramo da odlučimo ko smo, za šta se tačno zalažemo. Kao vaš sugrađanin, ne kao bivši predsjednik već kao jedan od vas, građana, došao sam da uputim jednostavnu poruku a to je da morate da glasate jer naša demokratija zavisi od toga.

“Status kvo uzvraća udarac. Ponekad, negativna reakcija potiče od ljudi koji se iskreno, iako pogrešno, plaše promjena. Međutim, češće je proizvode moćni i privilegovani koji žele da nas drže podijeljenim, ogorčenim i ciničnim jer im to pomaže da održavaju status kvo i zadrže moć i svoje privilegije. Vi, slučajno, stasavate upravo u jednom od takvih perioda. On nije počeo sa Donaldom Trumpom. On je simptom, a ne uzrok. On samo koristi nezadovoljstva koja političari raspiruju već godinama. Koristi strah i gnjev koji imaju korijene u našoj prošlosti ali i nove, nastale iz velikih previranja I promjene koje su se dogodile samo za vrijeme vaših mladih života. I mada je vaša generacija najviše rasno i etnički raznovrsna u istoriji, uz veće prihvatanje i veličanje tih razlika nego ikada, to su uslovi zreli da ih iskoriste političari koji nemaju srama i spremni su da iskoriste američku mračnu istoriju rasnih, etničkih i vjerskih podjela.”

Obama će voditi kampanju u Ohiu naredne sedmice za demokratskog kandidata za guvernera Richard Cordraya , koji je bio zvaničnik u njegovoj administraciji. Kasnije ovog mjeseca vraća se u Ilinois a zatim će govoriti u Pensilvaniji, ključnoj državi za koju se demokrate nadaju da će pomoći da dobiju 23 mjesta potrebna da povrate kontrolu nad Predstavničkim domom i zaustave sprovođenje Trumpovih ciljeva.

