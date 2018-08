Banjalučki novinar Aleksandar Trifunović tvrdi : Dodik je od Vučića dobio zadatak…

Banjalučki novinar i urednik Aleksandar Trifunović komentirao je na društvenim mrežama najnovije poruke čelnika bh. entiteta RS Milorada Dodika u kojima, u nastojanju da očuva vlast po svaku cijnu, do neslućenih razina diže tenzije u zemlji i regionu, prenosi bh. informativni servis INS (Bosnian News Service).

„Sve je jasnije da je Dodik od Vučića dobio zadatak da digne što veću prašinu u BiH da bi dimom praznih priča zamaskirao Acinu već donijetu i konačnu odluku o Kosovu. Nikad bahatije i neodgovornije izjave Milorad nije davao. Zajedničko im je da i jednog i drugog boli neka stvar za posljedice tih izjava i postupaka po narod koji im većinski vjeruje“, komentira Trifunović.

Dodik opet pominje razgraničenje u BiH, dodaje on, i pored „više nego jasnih upozorenja, nelogičnosti i otvorenih opasnosti koju takva retorika nosi“.

„Kaže, ja osjećam puls naroda. Dakle, on osjeti da narod hoće da silom otcijepi RS od BiH, da pripoji Brčko RS-u, da za sve to mobiliše ljude jer drugačije se to sprovesti ne može? Da ovaj napaćeni narod uvede u sukob sa svijetom? Hoće li štab biti na Dedinju? Da li mu narode, zaista, šalješ te impulse? Ja mu ne šaljem, iako sam svjestan da biće šta biti mora, jer jebiga, narod je to izabrao vecinom“, zaključio je Trifunović.

(Kliker.info-INS)