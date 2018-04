Banjalučki biskup Franjo Komarica: Čoviću nije stalo do Hrvata u RS, omeđili se do Ivana

– Dakle to je strašna rečenica, to je strašna konstatacija. Vidi se dakle da su oni sebe omeđili do Ivan planine i do Kupreških vrata, i imaju pravo na to, apsolutno, ali nemoj zastupati onda mene ako tebi nije uopće stalo do mene, kaže Komarica.

Na pitanje je li Draganu Čoviću stalo do Hrvata u RS, Komarica odgovara:

– Nije, nije, nije … nije odavno. On ima svoje mjesto, ja ga uvažavam kao političara, ali on očito ne uvažava Hrvate ovdje. Hrvate uvažava pro forme. Ne treba se on sa mnom sastati, neka prođe ovdje pusta sela gdje su Hrvati bili, kaže Komarica.

