Banjalučanin Namik Hrle najinovativniji radnik američkog IBM-a

Namik Hrle je jedan od 11 naučnika koji su u ovoj godini dobili titulu IBM Fellow, prestižnu počast koju dodjeljuje ova kompanija svojim najinovativnijim zaposlenicima.Namik je odrastao u Banjaluci s tri strasti: fudbal, matematika i bas gitara u heavy-metal bendovima.”U mojim mlađim danima bio sam metalac”, kaže Namik kroz smijeh.Nakon studija matematike i informatike na Sveučilištu u Zagrebu započeo je svoju karijeru u Sidneju u Australiji, prije nego što se nastanio u Boblingenu, gdje se službeno pridružio IBM-u 1998, nakon što je radio kao samostalni preduzetnik na razvoju IBM softvera.

“Konstantno radim s klijentima – stotine interakcija godišnje, od kratkih poziva do dugih mejlova ili posjeta klijentima”, kaže Namik. “Oni su uvijek moja najbolja inspiracija.”Sada, kad je postao dio IBM tima, Namik Hrle ima samo još jednu stvar s popisa – napraviti mainframe privlačnim.Ako biste uradili test očinstva na IBM DB2 Analytics Acceleratoru, Namik bi se pokazao kao otac. Izumio je tehnologiju, vodio je do razvoja i ​​lično ga dostavio desecima klijenata širom svijeta.”Akcelerator pretvara DB2 u hibridnu bazu podataka na kojoj mogu raditi i transakcijske i analitičke operacije na Sistemu Z”, objasnio je Namik. “To omogućuje korisnicima da iskoriste legendarne sposobnosti mainframe računara za svoje poslovne analitičke aplikacija – i čini migracije vrlo lakim”, kaže on.

Kada zapošljava nekoga Hrle zahtijeva sposobnost za inovativnost, da kandidat misli izvan okvira i ima sposobnost za preuzimanje rizika.”Sviđaju mi se takvi ljudi. Ne ljudi koji pokušavaju naći razloge da nešto ne urade i da ustvari ne daju alternativu. Često nemate vremena za razmišljanje o svemu. Morate preuzeti rizik, morate ići naprijed, prilagođavati se usput. Posebno na ovom tržištu – stvari se dešavaju prebrzo da biste se fokusirali na sitnice”, kaže Hrle.Kada ne radi, Hrle sa svojom suprugom uživa u gledanju filmova.

“Volim filmove Vudija Alena, evropsku kinematografiju. Više nezavisne filmove nego blockbustere. Imamo kćerku koja završava doktorat iz biohemije i sina na drugoj godini medicine. Provoditi vrijeme s njima je nešto čemu se uvijek najviše radujem”, ističe on.Njegova omiljena knjiga je biografija Leonarda Koena, kanadskog kantautora i pjesnika. Takođe čita djela autora iz područja iz kojeg on dolazi, a koji pišu na južnoslovenskim jezicima.Kada je u pitanju njegova playlista, navodi da je ostavio sam heavy metal.”Nažalost, smekšao sam se uveliko. Neke blaže stvari iz mog vremena, Erik Klepton, Dire Straits, Santana… džez i klasična muzika su takođe redoviti na mojoj playlisti”, objašnjava Hrle.

Njegova najveća strast je ukusna hrana ali, kako to inače biva, ako je ukusna nije posebno zdrava. Ne vježba, kaže, onoliko koliko bi trebao. Volio bi uraditi nešto na tom polju. Mogao bi igrati fudbal, ali smatra da to ne bi bio lijep prizor.Kada je u pitanju značaj postanka člana grupe IMB Fellow, Hrle kaže da poznaje neke od aktivnih i penzionisanih kolega.”Imati privilegiju priključiti se njihovoj firmi je ogromno. Većina tih osoba su tako velike ličnosti, to je nevjerovatno. Počašćen sam time što sam u toj ligi. Preplavljen sam različitim osjećajima i osjećajem ponosa, ali sve to je zasjenjeno osjećajem poniznosti koju izaziva ova čast”, zaključuje Hrle. (Kliker.info-Bhdijaspora)