Banja Luka: Istovremeni protesti opozicije i pozicije (VIDEO)

U Banjaluci su održana dva skupa, miting opozicije i kontramiting na kome je učestvovao i član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik.

Miting i kontramiting održali su se istovremeno, na samo nekoliko desetina metara udaljenosti, na lokaciji Parka Mladen Stojanović, a policija je odobrila oba skupa.

Na oba skupa bila je istaknuta ista ikonografija, viorile se zastave i pjevale patriotske pjesme.

Oba skupa, završena su prije 20 časova, bez incidenata.

“Mnogo je nezadovoljnog naroda, nasilja, falsifikovanih diploma, naša borba kreće”, poručio je narodni poslanik Draško Stanivuković tačno u 18 časova kada je počeo skup iza koga pored Stanivukovića stoje i narodni poslanici Jelena Trivić i Nebojša Vukanović.

Mirna Savić-Banjac, odbornica u Skupštini grada Banjaluka obratila se okupljenim građanima u parku Mladen Stojanović, rekavši da se ponosi na sve koji su večeras pokazali da se ne boje i došli na skup koji za cilj ima poručiti da nasilje nije prihvatljivo i da je šamar kome smo svjedočili u NSRS bio šamar svima nama.

“Kriju najvažnije dokumente od nas, okrenuli su nas jedni protiv drugih. Nasilje nije prihvatljivo, to je bio šamar svima nama. Nasilje se ne smije opravdavati, stidim se i gnušam svih ljudi koji opravdavaju ovakav čin”, poručila je Savić-Banjac.

Smjena Dragana Lukača

Za govornicom su govorili mnogi skrećući pažnju na nasilje, kriminal, siromaštvo, nezadovoljstvo, korupciju, masovan odlazak stanovništva, skrivanje dokumenata, falsifikovane diplome i sveprisutnije nasilje nad građanima koji traže svoja prava.

Poslanik Nebojša Vukanović je poručio “Milorade, 20 godina, dosta je bilo…”

“Veće prevare i izdaje nije bilo kao neki dan u NSRS”, kazao je šef poslaničkog kluba SDS-a u NSRS Miladin Stanić.

O problemima sa kojima se susreće boračka populacija više je rekao Brano Pejanović iz Nevesinja koji je ovom prilikom ministru policije RS poručio “Borci ne šamaraju …”

“Straha od njih nema to su izdajice, kukavice… Ne smijemo se umoriti od borbe, ona je naša, ja pobjedu vidim, ja to znam, ja to osjećam”, rekla je Jelena Trivić.

Poruka zvaničnika opozicije je da slanje dokumenta Program reformi BiH u sjedište NATO-a predstavlja izdaju Republike Srpske te da ponašanje ministra Dragana Lukača koji je udario poslanika PDP-a nije prihvatljivo i zato traže njegovu smjenu.

Na skupu koji su organizovali poslanici opozicije bilo je prisutno više od hiljadu građana.

Narodni poslanik Draško Stanivuković je obraćajući se okupljenim građanima u parku Mladen Stojanović otkrio i korake koje će poduzeti u danima koji slijede.

“U nedelju ću ispred RTRS čitati istinite vijesti, a praznike ćemo svi proslaviti u miru, zdravlju i sreći. Nakon praznika nastavljamo borbu, spremni smo na to. Mi vas nećemo izdati, ova zemlja pripada nama”, poručio je Stanovuković čime je protest opozicije završen.

Kontramiting “Za Republiku Srpsku”, koji je organizovalo više udruženja veterana Odbrambeno-otadžbinskog rata okupio je nekoliko stotina građana.U česnici ovog skupa nosili su zastave Republike Srpske i Srbije. Skupu je prisustvovala i predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović, član Predsjedništva BiH Milorad Dodik, gradonačelnik Banjaluke Igor Radojičić, Radovan Višković, premijer RS, ministar unutrašnjih poslova Dragan Lukač, te ostali članovi SNSD-a.

Skup je počeo obraćanjem komandanta Druge krajiške brigade Milorada Savića Čiče.

On je na skupu poručio da su večeras ovdje da podrže Republiku Srpsku i njene institucije koje su bile ratni cilj.

Popović je građanima poručio da je prije 24 godine završen oružani sukob, a da je rat nastavljen protiv Republike Srpske iz Federacije BiH, Hrvatske i Zapada.

Predsjednik Udruženja veterana Garda Panteri Petar Cvjetinović rekao je da su oni jedni od organizatora skupa.

Predsjednik UO “Čast Otadžbine” Branislav Okuka rekao je na skupu veterana da je Republika Srpska stvarana protiv volje gotovo čitavog svijeta.

“Sabornost srpskog naroda je izrodila Srpsku, a ne neki pojedinac kako ovi tamo blebeću. Šta smo dočekali? Da razne spodobe i moralne nakaze naprave takve turbulencije koje nas ugrožavaju. Nismo tu da branimo Dragana Lukača nego ratnog komandanta i instutuciju MUP. Ni ulica, ni zapadni centri moći neće smjenjivati nikoga u RS. Neko veče je opozicijom upravljao Avdo Avdić (novinar)”, rekao je on na skupu.

“Mi ćemo uvijek ovako reagovati i braniti institucije koje smo stvorili”, rekao je on.

Kako javlja novinar RSE između dva skupa koje je dijelilo samo nekoliko metara, nalazio se značajan broj policajaca, a na terenu je bila i jedinica za razbijanja demonstracija.

“Policijska uprava Banja Luka nije zabranila održavanje ni jednog od prijavljenih javnih skupova, a policijski službenici izvršiće obezbjeđenje oba javna skupa u skladu sa svojim ovlaštenjima. Pozivaju se građani da svoje stavove izražavaju mirno i dostojanstveno, u skladu sa propisima Republike Srpske, te da se uzdrže od narušavanja javnog reda i mira i drugih oblika nedoličnog ponašanja”, saopšteno je iz banjalučke Policijske uprave.

Opozicija je organizovala miting zbog incidenta u Narodnoj skupštini Republike Srpske, u kojem je entitetski ministar unutrašnjih poslova Dragan Lukač udario poslanika Partije demokratskog progresa Draška Stanivukovića, te zbog usvojenog Programa reformi BiH.

Policijska uprava Banjaluka je u saopštenju za javnost navela da su joj podnesena dva zahtjeva i ko su organizatori.

“Policijskoj upravi Banja Luka, podnesena su dva zahtjeva za održavanje javnog skupa za dan 26.12.2019. godine sa početkom u 18,00 časova u parku Mladen Stojanović. Jedan zahtjev upućen je od narodnih poslanika Narodne skupštine Republike Srpske Draška Stanivukovića, Jelene Trivić i Nebojše Vukanovića, a drugi zahtjev uputilo je Udruženje ‘Čast otadžbine’ Beograd”, navodi se u saopštenju za javnost.

Na web stranici Udruženja “Čast otadžbine” navodi se između ostalog da se bave “organizovanjem skupova udruženja i organizacija Srba rodom ili poreklom iz Srbije, Republike Srpske, BiH, Srpskih krajina, Makedonije, Crne Gore i drugih zemalja, sa ciljem druženja članova, organizovanja zabavnih, kulturnih, naučnih i rekreativnih aktivnosti, u cilju negovanja i očuvanja srpske istorijske i kulturne baštine, saradnjom sa državnim organima na republičkom, gradskom i lokalnom nivou Srbije, Republike Srpske, Makedonije, Crne Gore, Hrvatske, BiH i drugih zemalja gdje živi srpski narod u skladu sa pravnim poretkom tih država, sa ciljem pružanja pomoći u rešavanju problema srpskog naroda u oblasti privrede, nauke, kulture, sporta, zdravstva, prosvete, informisanja, humanitarnih, i drugih važnih pitanja”.

Mitingu i kontramitingu prethodila je posebna sjednica u Narodnoj skupštini Republike Srpske na kojoj se, 23.decembra raspravljalo o Programu reformi Bosne i Hercegovine koji je isti dan poslan u sjedište NATO-a u Briselu.

Opozicioni poslanici optužili su člana Predsjedništva BiH Milorada Dodika da je potpisom na Program reformi BiH narušio Rezoluciju o vojnoj neutralnosti Republike Srpske iz 2017. godine, te pristao na ulazak Bosne i Hercegovine u NATO.

Dodika su, na sjednici Skupštine RS, 23. decembra, optužili i da je poslanicima predočio lažan dokument, a ne onaj koji je otišao za Brisel.

Dodik, međutim, tvrdi da u Programu reformi nema, kako kaže, nijedne riječi o nastavku kretanja Bosne i Hercegovine u NATO savez.

Predsjedništvo Bosne i Hercegovine, na vanrednoj sjednici 19. novembra usvojilo je Program reformi BiH.

(Kliker.info-RSE)