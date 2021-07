Baneri s čestitkom za Bajram uklonjeni iz Srebrenice po nalogu načelnika Grujičića

Nakon što su jutros postavljene čestitke povodom Kurban-bajrama na ulicama Srebrenice, one su nakon nekoliko sati skinute. Uradila je to Teritorijalna vatrogasna jedinica po naredbi načelnika Mladena Grujičića, rekao je za N1 Ćamil Duraković, predsjednik Skupštine Srebrenice.

Duraković je rekao kako se dogodio nesporazum te da načelnik Grujičić ne razumije koliko Bajram, kao jedan od najvećih praznika znači Bošnjacima.

“Svake godine tradicionalno Opština Srebrenica je imala banere kojima svakoj vjeskoj zajednici čestita blagdane – od Božića, Uskrsa, do Bajrama. Jutros je Vatrogasna jedinica otišla da preuzme banere, ali su oni bili dotrajali. Islamska zajednica je odštampala nove koji imaju tradicionalnu poruku Bajram Šerif Mubarek Olsun. To je načelniku zaparalo oči jer ima simbol IZBiH. Postavljeni su na mjesto starih. Načelnik je iziritiran pozvao Vatorgasnu jedinicu da ih skine. Pozvao sam ga da razgovaramo, ali je rekao da neće prihvatiti niti jedan baner koji nema znak opštine, bilo da je od IZBiH ili Pravoslavne crkve”, rekao je Duraković za N1.

Istakao je kako se ne slaže s tom konstatacijom jer da je tako “potrudio bi se da ukloni nelegalno izgrađane krstove”.

“Njegovo opravdanje je da su ovo nelegalno postavljeni baneri. Mislim da je to jako nezrela odluka koju bi trebao da ispravi kao načelnik svih građana. Ovim diže bespotrebne tenzije”, poručio je Duraković, a javlja N1.

Načelnik Opštine Srebrenica Mladen Grujičić potvrdio je za Radio Slobodna Evropa (RSE) da je donio naredbu o uklanjanju banera na području Opštine na kojima je napisana čestitka uoči predstojećeg Kurban Bajrama, 20. jula.

„To su čestitke koje su postavljene mimo protokola i mimo svih pravila koja su do sada važila. Opština Srebrenica vodi računa svake godine o svim praznicima i imamo banere koje redovno postavljamo pred praznike. Ovo je bila zloupotreba od određene grupe, ne znam ni koje postavio te banere koji nisu opštinski, na mjestu gdje mi postavljamo banere“, izjavio je Grujičić za RSE.



Damir Peštalić, glavni imam u Srebrenici izjavio je za RSE da su zvanični baneri, koji su do sada postavljani sa čestitkom za Bajram, dotrajali, te da je Islamska zajednica u Srebrenici smatrala da treba postaviti nove.



„Mi smo to uradili i vatrogasci koji svake godine, za svaki vjerski praznik postavljaju te banere, jutros su postavili naše na tri lokacije u gradu, ali taj baner se nije svidio načelniku Opštine i naredio je da se uklone. Smatramo da je to provokacija“, kazao je Peštalić.



Srebrenički imam je najavio da će banere postaviti u dvorištu gradske džamije u Srebrenici.



Adem Mehmedović, načelnik Odjeljenja za društvene djelatnosti u Opštini Srebrenica, ističe da je došlo do nesporazuma.



„Bilo je dogovoreno da se postave stari baneri, ali nakon što su postavljeni novi, načelnik je reagovao. Nadam se da će problem biti riješen i da će stari baneri biti postavljeni do večeras, na lokacijama gdje se uviejk postavljaju“, kazao je Mehmedović.



Još jedan baner sa bajramskom čestitkom je postavljen na privatnim kućama mještana u Potočarima, nekoliko kilometara od Srebrenice. Mještani kažu za RSE da neće dozvoliti njegovo uklanjanje.



„Ovaj baner smo mi postavili i nećemo dozvoliti da ga bilo ko ukloni, ni po koju cijenu“, kazao je Besim Tuljković, vlasnik restorana u Potočarima, na čijoj kući je baner i postavljen.



Na području Opštine Srebrenica svake godine se postavljaju tri banera na kojima se čestitaju vjerski praznici, javlja RSE.

(Kliker.info)