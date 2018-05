Bakir u Tihićevoj koži : Ko će naslijediti tron Izetbegovića?

Nikad prije predsjednik SDA Bakir Izetbegović nije bio u težoj situaciji kao što je sada. Zatočen između ambicija vlastite supruge i još većih porodičnih ambicija Zvizdića i Čampara, Izetbegović se našao u skoro bezizlaznoj situaciji. Kome god udovolji – pogriješit će.

Popusti li pod pritiskom Denisa Zvizdića, proglasi li ga SDA-ovim kandidatom za bošnjačkog člana Predsjedništva otkazujući već najavljeno tajno glasanje na stranačkoj Konvenciji zakazanoj za 26. maj – Bakir Izetbegović doživjet će prvi unutarstranački poraz. Koji će biti uvertira za konačni udarac koji će mu zadati zasad druga najmoćnija porodica SDA.

U TIHIĆEVOJ KOŽI

Izetbegoviću bi, za nauk, trebalo poslužiti vlastito iskustvo iz 2010. godine. Tada je, sjetit ćete se, predsjednik SDA Sulejman Tihić, želeći se riješiti protukandidata za tron SDA, kandidovao Bakira Izetbegovića za člana Predsjedništva, vjerujući da će izgubiti izbore. No, Izetbegović je pobijedio, a sa pozicije člana Predsjedništva ojačao je svoju unutarstranačku strukturu, pa je Tihić koju godinu kasnije, sazivajući vanrednu Konvenciju, bio primoran da politički kapitulira. Izetbegović je preuzeo SDA, dobio novi mandat u Predsjedništvu BiH i potpuno zavladao stranačkom infrastrukturom.

Dva mandata kasnije, čeka ga sličan scenarij. Samo, on je sada u ulozi Sulejmana Tihića, dok je Denis Zvizdić preuzeo njegovu ulogu. Htjeli to SDA-ovci priznati ili ne – unutarstranački izbori za kandidata su generalna proba za Kongres na kojem se bira predsjednik SDA. Svjesni su toga članovi Zvizdićevog klana koji su na sve načine pokušali da obezbijede najveći broj kandidatura za svoga mentora. I sad tvrde da su 92 kandidature za Denisa Zvizdića dovoljne za otkazivanje tajnog glasanja na Konvenciji, jer je, eto, on osvojio preko 50 posto kandidatura.

No, samo u glavi samozvanog spin doktora Aljoše Čampare 92 je pola od 223. Računajući favorite, u centralu SDA zvanično su stigle ukupno 223 nominacije. Zvizdić je dobio 92, što je 41 %, Šefik Džaferović je prikupio 51, što je 23 posto, Safet Softić je dobio 45 ili 21 %., dok je Sebija Izetbegović skupila 35 nominacija ili 15 posto. Dakle, više od pola SDA ne želi Denisa Zvizdića za kandidata!

Ali uprkos toj matematici, Zvizdić sa svojim rođacima i saradnicima, među kojima su čak i neki zaposleni u Kabinetu samog Bakira Izetbegovića, nastoji izbjeći tajno glasanje na Konvenciji. Jer, zna da sigurno ne bi dobio potrebnu podršku. Stoga je očekivana bila nedavna Zvizdićeva izjava da razmišlja o odustajanju od kandidature. Bila je to, kako smo objavili, rukavica u lice Bakiru Izetbegoviću koji dvadeset dana pred Konvenciju ne zna šta da učini.

Svjestan da je popuštanje Zvizdiću početak njegovog kraja, predsjednik SDA priču o kandidatu sada prebacuje na pomoćni stranački organ – Kadrovsku komisiju SDA. A tamo, ako Izetbegović ne bude prethodno presudio, sjede ljudi koji baš i nemaju interes da podrže Zvizdića.

KADROVSKA KOMISIJA

Od šest članova Kadrovske komisije, najmanje četvero bi moglo insitirati na održavanju Konvencije i tajnom glasanju.

Šefik Džaferović je drugorangirani po broju nominacija i član je Kadrovske. Odgovara mu tajno glasanje na Konvenciji, jer tako ostaje u igri za kandidata.

Adil Osmanović je zamjenik Bakira Izetbegovića i član je Kadrovske komisije. Preuzme li Zvizdić SDA – Osmanović nema nikakve šanse da ostane zamjenik predsjednika SDA. I njemu, dakle, odgovara tajno glasanje.

Šefkija Okerić je porodični prijatelj Izetbegovića. Dobro su mu poznate ambicije Sebije Izetbegović, a samo tajno glasanje na Konvenciji bi njoj moglo otvoriti put ka kandidaturi.

I na kraju – Halid Genjac koji je uvijek uz predsjednika. Kako god da se zvao.

Protiv Konvencije, od šest članova Kadrovske, sigurno će biti Asim Sarajlić koji je dio izbornog štaba Denisa Zvizdića. Šesta članica je Senija Bubić, predsjednica Asocijacije žena SDA. Ona bi u ovom slučaju mogla poslušati upute svog mentora Mirsada Kukića koji, u pozadini, zajedno sa Edinom Ramićem radi kampanju za Denisa Zvizdića. No, to je, opet 4:2 u korist Konvencije i tajnog glasanja. I ne bude li se Bakir Izetbegović direktno uključio u donošenje odluke – Kadrovska bi trebala predložiti tajno glasanje. Što naročito priželjkuje Sebija Izetbegović.

AMBICIJE PRVE DAME

Ambicije prve dame države i Stranke su beskonačne. Nakon što je dobila 35 kandidatura, i njen suprug Bakir Izetbegović je priznao da se ona sama uspjela izboriti i da je očekuje politička karijera. Spin iz kuhinje Čampara da su se Zvizdić i Sebija Izetbegović dogovorili da podijele pozicije tako što će Denisu Zvizdiću pripasti kandidatura, a Sebiji Izetbegović mjesto predsjednika SDA potpuno je nelogičan. Jer, Sebija Izetbegović jeste bolesno ambiciozna, ali nije glupa. Samo isključivanjem Denisa Zvizdića iz priče o kandidatu za člana Predsjedništva, porodica Izetbegović je sigurna da će zadržati SDA i sve privilegije koje im uz to pripadaju. I zašto bi rizikovala, ako priču o zadržavanju SDA može već sada riješiti – tajnim glasanjem na stranačkoj Konvenciji.

Sebija Izetbegović kao kandidat SDA Bakiru Izetbegoviću će donijeti mir u kući i novi mandat na čelu SDA, ali će sigurno smanjiti broj mandata SDA u svim parlamentima. SDA bi se u tom slučaju pretvorila u porodičnu stranku, mada, ako ćemo realno, i do sada je to bila. A narod to, očito, želi.

Jer, ne treba zaboraviti činjenicu da je, od posljednjih 28, čak 18 godina bošnjački član Predsjedništva BiH nosio prezime – Izetbegović. No, nikad se do sada nije desilo da bračni par upravlja svim stranačkim i državnim poslovima. I to je ono što Bakiru Izetbegoviću stvara problem. Ako stane iza supruge – imat će problem da u javnosti opravda svoj postupak. A ako popusti Zvizdiću – presudit će sam sebi. I u kući i u Stranci. Zato mu je tajno glasanje na Konvenciji jedini izlaz. I eventualna kandidatura Šefika Džaferovića, čovjeka vjernom svakom predsjedniku.

Avdo Avdić (Žurnal)