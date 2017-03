Bakir Izetbegović znao za stav Haga o Softiću : “Ostavku neću podnijeti jer mislim da činim ono za šta me moj narod i izabrao”

Član Predsjedništva BiH Bakir Izetbegović potvrdio je danas kako neće podnijeti ostavku, nakon što je Međunarodni sud pravde u Haagu odbacio zahtjev za reviziju presude Bosne i Hercegovine protiv Srbije po tužbi za genocid.

“Ostavku neću podnijeti jer mislim da činim ono za šta me moj narod i izabrao”, rekao je Izetbegović.

Izetbegović je novinarima, uoči sjednice Glavnog odbora SDA, rekao i kako je znao za dokument iz 2016. godine o kojem u svom dopisu govori Sud, a u kojem stoji da Sakib Softić nije imao legitimitet da zastupa BiH.

On je dodao kako je Softić dva puta do sada zastupao BiH. Izetbegović je potvrdio da je odgovor Suda poslao cijelom ekspertnom timu.

“Taj papir nije bio utemeljen na statutu i pravilima Suda, niti na praksi Suda. Softić je dva puta zastupao BiH, Srbija je pokrenula reviziju i tada je Softić imao legitmitet. Sud je dva puta zaustavio pokušaj revizije, prvi put preko registrata, a drugi put obraćanjem članovima Predsjedništva BiH”, ukazuje Izetbegović. Softiću je čestitao na angažmanu.

Izetbegovićevu ostavku zatražili su lider Saveza za bolju budućnost (SBB) Fahrudin Radončić, ali i čelni ljudi opozicijskih stranaka u Federaciji BiH, prije svih Nermin Nikšić iz SDP-a BiH i Željko Komšić iz Demokratske fronte.

‘Sud nije poštovao svoj statut’

Ranije u petak, Izetbegović je rekao kako je “Sud grubo izignorisao vlastiti statut i pravila”. Tvrdi da odluka “uopće nije utemeljena na statutu i pravilima suda”.

Međunarodni sud pravde naveo je da ne može djelovati po zahtjevu za reviziju presude, jer ga nisu odobrila sva tri člana kolektivnog Predsjedništva BiH, koji zastupaju hrvatsko, srpsko i bošnjačko stanovništvo.

Po obrazloženju Međunarodnog suda pravde, agent Sakib Softić nije imao legitimitet da zastupa BiH o čemu su ga, kako kažu, obavijestili još u svibnju prošle godine.

No, Izetbegović se nije referirao na taj podatak nego ponavlja kako “Sud nije ni dao nikakvo pravno obrazloženje svoje odluke koje bi se temeljilo na relevantnim odredbama statuta i pravila”.

“Sud se u svojoj odluci nigdje nije pozvao na statut i pravila zato jer ne postoji nijedna odredba u statutu ili pravilima prema kojoj je neophodno ponovno imenovanje agenta čije ranije imenovanje je i dalje na snazi, niti postoji ijedna odredba u statutu ili pravilima suda prema kojoj je neophodna nova odluka nadležnog organa države (Predsjedništva BiH) da traži reviziju presude”, kazao je Izetbegović za portal Klix.

Smatra i da je “Sud grubo ignorisao i vlastitu praksu, jer nikada nije tražio posebnu odluku Predsjedništva BiH o imenovanju Softića za postupak revizije po zahtjevu Srbije koji se nalazio pred Sudom u vrijeme kada je Softić imenovan 2002. godine”.

“Naprotiv, Sud je na bazi odluke Predsjedništva BiH od 4. oktobra 2002. godine prihvatio Softića i kao agenta BiH u postupku revizije presude od 11. jula 1996. godine koji je zahtijevala Srbija. Očito je da Sud ima dupli aršin, jedan kada je reviziju tražila Srbija, a drugi kada reviziju traži BiH”, zaključio je Bakir Izetbegović.

Scheffer: Sud je pogriješio

Prethodno je i šef pravnog tima Bosne i Hercegovine pred Međunarodnim sudom pravde, David Scheffer izjavio da je Sud pogriješio kad je odbacio zahtjev BiH za reviziju presude po tužbi protiv Srbije za genocid, prihvativši argumente Srba i odbacivši slučaj genocida zbog formalnosti.

“Genocid je previše ozbiljan zločin da bi se bavilo njime na takav način. Tako je uznemirujući način na koji se Sud ponašao. Nije poštovao vlastita pravila i statut te nije ponudio nikakvu pravnu argumentaciju”, izjavio je Scheffer, profesor prava na Sveučilištu Northwestern u Chicagu i šef pravnog tima koji zastupa BiH i za kojeg se tvrdi da je zapravo autor revizije.

On je u izjavi za The New York Times rekao i kako će biti “razmotrene druge opcije da se pokrene slučaj”.

Žrtve: Imena zvaničnika Suda na stubu srama

Reagirala su i udruženja žrtava rata iz BiH, navodeći kako će “imena Philippea Couvreura, registrara Međunarodnog suda pravde i Ronnyja Abrahama, predsjednika Suda, biti upisana crnim slovima na stubu srama u Srebrenici, Prijedoru, Višegradu, Sarajevu, Bratuncu i drugim gradovima Bosne i Hercegovine”.

“Napisat ćemo na stubu srama da su navedena dvojica izdali povjerenje koje su im dali Ujedinjeni narodi, da su izdali principe morala i pravde, i napisaćemo pored njihovih imena da su prekršili Konvenciju o sprečavanju i nekažnjavanju genocida. Pored njihovih imena biće ispisana i poruka za sve buduće generacije: ‘Molimo vas da ne budete kao ovi, koji su pogazili ljudsko dostojanstvo i međunarodno pravo pretvorili u teror protiv manjih i slabijih'”, navodi se u priopćenju.

“Postavljamo vječni i univerzalni zadatak za nas žrtve, koji ćemo prenijeti na naše potomke i sve ljude dobre volje da od danas, do Sudnjeg dana, svaki dan napišemo pismo Sudu pravde gdje ćemo tražiti odgovor na pitanje: ‘Zašto je Sud pravde dao legitimitet predstavnicima organa koji su počinili genocid u BiH, a oduzeli legitimitet agentu Sakibu Softiću, predstavniku žrtava iz BiH da pokrene postupak revizije'”, dodaju udruženja.

Pozvali su političke predstavnike da prestanu s raspravom i međusobnim optuživanjima.

“Činjenica je da je agent Softić legitiman predstavnik BiH i nas žrtava u postupku revizije pred Sudom pravde, a koji je prekinut nerazumnom odlukom dvojice bezdušnih osoba sa Međunarodnog suda pravde. Činjenica je da je agent Softić i pravni tim BiH uradio sve potrebne korake da se uspješno, zakonski i na vrijeme pokrene postupak revizije. Činjenica je da je postupak revizije bio transparentan i da je agent Softić javnim pozivom pozvao sve institucije, državne organe BiH, istaknute akademike, stručnjake i javne ličnosti, ali i žrtve da se uključe i pomognu postupak revizije. Činjenica je da je zvanična bošnjačka politika i bošnjački politički lideri pružili apsolutnu podršku postupku revizije i da je Bakir Izetbegović kao bošnjački član Predsjedništva BiH okupio najjače međunarodne stručnjake koji su i sačinili reviziju”, poručuju udruženja žrtava.

(Kliker.info-AJB)