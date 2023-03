Bakir Izetbegović u Rezimeu: Upozoravam Christiana Schmidta

“Sa ambasadorom SAD-a sam se posljednji put vidio poslije izbora. Otvoreno smo razgovarali. Postojala je teza da su SAD zainteresovane da SDA ne bude dio vlasti, da imaju nešto protiv SDA. Bilo je teških kvalifikacija u odnosu na SDA pa smo razgovarali o tome i on je kazao da oni nemaju ništa protiv SDA niti da su za to da SDA bude isključena iz vlasti”, istakao je u prvom ovosedmičnom izdanju Rezimea Bakir Izetbegović, predsjednik SDA.

“Insistirao sam na par stvari koje su su oni izrekli, teških kvalifikacija u odnosu na SDA. Da mi kontroliramo sudstvo i da smo krivi za disfunkcionalnost Federacije. Nisam dobio odgovor od njega. Tražio sam da u vezi nekih tvrdnji, povezanosti naših članova sa korupcijom, nisam ni tu dobio dogovor. Kazao je da će on to proslijediti Tužilaštvu. Od tada je prošlo pola godine i nema nikakve reakcije. Nema nikakvog dokaza.”

Tvrdi da su Amerikanci iznijeli niz neistina u tvrdnjama u odnosu na SDA.

“Djeca već u srednjoj školi znaju da je Federaciju blokirao HDZ. Kako može reći Američka ambasada da je to radila SDA, a svi znamo da to nije istina. Kako mogu reći da mi kontroliramo sudstvo i tužilaštvo kad u ovome času toliko generala Armije BiH ima problem sa tim tužilaštvom, toliko potpredsjednika ima problema sa sudstvom, kada nam premijera godinama sude, kada je podignuta optužnica protiv Cikotića itd. To su jednostavno neistine.”

O sankcijama Osmanu Mehmedagiću kaže: “Osvrnut ću se na najtežu, najkonkretniju kada je u pitanju SDA. Dakle da je gospodin Mehmedagić od kriminalaca dobio potporu novčanu za sebe lično i za svoju stranku, za SDA pretpostavljam. Ne možete čovjeku na čelo, na leđa staviti takav jedan biljeg, jednoj stranci, a da nemate dokaz. To je presuda faktički. U našim okolnostima je to presuda u odnosu na jednog čovjek i jednu stranku. Na jednog čovjeka koji je nagrađivan kao borac. Pa morate reći o čemu se radi. Dakle konkretno me zanima, prozivam po peti put američku stranu da kažu o čemu se radi. Ako se pokaže da smo mi imenovali čovjeka koji treba štititi zakon, a koji je zatim s kriminalcima ovu stvar uradio i ako se dokaže da je zaista SDA dobila neka sredstva od kriminalaca ja ću podnijeti konsekvence. Prošli put kad su nas prozvali prije 7-8 mjeseci ništa nisu uputili nadležnim organima. Dakle stranka koja je eventualno takve stvari uradila, dobila novac od kirminalaca i to putem čovjeka koji treba da štiti zakon, ne treba biti u vlasti. Niti predsjednik stranke, tj. ja, koji sam takvog čovjeka referirao, odabrao, ne trebam biti predsjednik te stranke. Neka izvole dati dokaze za takvu stvar. Neće ih dati. Kao što nisu dali ni dokaze za ono da mi kontroliramo tužilaštvo, ni da smo mi odgovorni za disfunkcionalnost Federacije.”

Izetbegović kaže da se boji da Amerikanci vjeruju tračevima “jedne sposobne čaršije”.

“Našim političkim rivalima i da ih uspijevaju usmjeriti u krivom smjeru. Gospodin Murphy je ovdje došao u martu i već smo tog ljeta imali teške diskvalifikacije. Jedini način jeste da podastru dokazu. Ja ću podnijeti konsekvence toga.”

Ziherašluk i javašluk Tužilaštva je kriv za ovu situaciju

Na pitanje da li se strahuje da će se i on naći na crnoj listi odgovara: “Svašta je moguće ako su ovo kriteriji. Ako možete jednostavno, bez dokaza, bez toga da druga strana odgovori, zalijepiti etiketu, faktički izreći presudu u odnosu na nekoga, onda je svašta moguće. Ja mislim da nema nikakvog razloga da se ja nađem na crnoj listi, ali da je toliko bilo tih diskvalifikacija i laži u odnosu na mene, pa i sa strane Amerikanaca, bilo je. Ja sam prije 25 godina u New York Timesu opisan, ni manje ni više, nego kao čovjek koji je šef mafije na Balkanu i najbogatiji čovjek na Balkanu. U to vrijeme moja sva imovina je iznosila ispod 10.000 KM. Takvu stvar vam urade i idemo dalje. Toliko tih laži, diskvalifikacija opasnih sam pretrpio zadnjih decenija da me skoro više ništa ne može iznenaditi.”

Ističe da Milorad Dodik pomjera granice svojom drskošću, vrijeđa ljude, prijeti im.

“Ovih dana je rekao da su to persone non grata, da funkcioneri iz RS-a više neće sa američkom i stranom Velike Britanije više nikako razgovarati i komunicirati. Da će doći momentalno do otcjepljenja RS-a ukoliko se nešto nametne u vezi državne imovine. Čovjek je sve drskiji. Onda prijeti Bećiroviću da ne smije doći na teritorij RS-a, to do sada nije radio. On ustvari pomjera granice i sve je krenulo pojačano od onog momenta kada ga nisu zaustavili sa odlikovanjem Karadžiću. Kada je odlikovao one koji su odgovorni za genocid. Tada nije reagovao PIC, OHR. Kada je napravio protivustavni referendum, kada je negirao genocid nije reagovalo Tužilaštvo i oni su krivi za ovu situaciju. Njihov ziherašluk i kukavičluk su krivi za ovu situaciju. I mene zato možda i ne voli međunarodna zajednica jer mi smo pritiskivali Inzka i sve njih da rade svoj posao. Sada nema adekvatnog odgovora, još uvijek je jedan kukavički odnos s njihove strane. Oni se bave sa SDA. Da su se ovako bavili Miloradom Dodikom, kako se sada bave nama, zaustavili bi ga poodavno. Dužno je pravosuđe baviti se ovim, čovjek direktno krši Krivični zakon. Dopuštaju mu da negira genocid i to nije nimalo bezopasno. On sam kaže oni vjeruju da sam se ja promijenio, a dovest ću ih do neovisne države Republike Srpske. Kaže kad me nije moćna SDA zaustavila, kako će me ovi invalidi zaustaviti.”

Izetbegović kaže da Dragan Čović eutanazira reakciju na ono što radi Milorad Dodik.

“On je odavno u jednom spregu sa Dodikom. Mislim da je to bilo prošle godine kada je u vrijeme pregovora, kada treba da nas odobrovolji, otišao u Banja Luku i rekao čestitam im na danu Republike Srpske, neka čuvaju RS, to je njihovo postignuće. Dakle RS koja je istjerala Hrvate do zadnjeg i sve katoličke crkve porušila. Dakle oni su u sprezi i nažalost to je tako.”

Lendo će dati potpis “na ono što je normalno”

Kada je riječ o strankama Šestorke, Osmorke, Trojke itd. i tome šta ima zamjera kaže: “Evo recimo izbor ustavnog sudije. Imamo gospođu Butigan koja je zamjenica predsjednika VSTV-a. Cio život se bavi pravosuđem. Rival njoj je čovjek koji je bio sekretar Opštine Široki Brijeg, pa HNK, pa sad je sekretar u Parlamentarnoj skupštini. Nikad se nije bavio pravosuđem. Njega su rangirali na prvo mjesto i SDP je rekao da će za njega da glasa. Dobro znaju da je to čovjek HDZ-a, znaju da slabe poziciju Ustavnog suda koji je zadnja brana za ovo što radi Dodik. Znaju dobro da Čović podržava Dodika. Lično mislim da političari nikad ne bi trebali ići na takve pozicije poslije političke karijere.”

Na pitanje u kojeg od lidera Trojke ima najmanje povjerenja, odgovara: “Kada Konaković ode u Zagreb na dan kada logoraši sa heliodroma, prvi put im se dopušta da uđu na heliodrom i izjavi u Zagrebu da on neće da govori o tome da li je Hrvatska izvršila agresiju na BiH. Kad na takav način te ljude ostavi i kada nema hrabrosti da u Zagrebu izgovori ono što su presude rekle, onda se čovjek upita na šta se tu sve spremno. Mislim preambiciozan mladi čovjek kojem se žuri da neke stvari uradi. Vidio sam u Neumu kako se on stavlja na stranu Dragana Čovića. Za mene su to vrlo upozoravajuće stvari. On je među njima i najživlji, nametnuo se kao lider u svemu tome. Mislim da je odveć ambiciozan, odveć servilan u odnosu na Zagreb posebno, u odnosu na srpske i hrvatske predstavnike u BiH. Da unosi nemira i sukoba među Bošnjake. Mislim da je opasan. Prema svojima je vrlo tvrd, a vrlo servilan prema drugima.”

Ističe da je Trojka dala četvrtog delegata SNSD-u.

“I to poslije blokade koja je trajala četiri godine. Pa su rekli da će u CIK-u napraviti promjene za koje su HDZ i SNSD. Pa sad vidimo šta će uraditi u Ustavnom sudu. Pa smo vidjeli šta su uradili u vezi sa NATO-om. Evo sad budžet prolazi i nema sredstava za minimalna obnavljanja OS BiH.”

Kada je riječ o vlasti u Federaciji BiH Izetbegović kaže da Lendo hoće dati potpis.

“Mi želimo postupiti po Ustavu, želimo sjesti, dogovoriti se, želimo poštovati izborne pobjednike. Mi poštujemo svakoga u ovoj zemlji, čak i one koji možda nisu za poštovanje. Dakle blokadu prave oni koji to ne poštuju. Ne poštuju izborni rezultat, ne poštuju obavezu dogovora, ne poštuju Ustav FBiH. Da predsjednik FBiH i dva potpredsjednika formiraju Vladu FBiH. Tako to Ustav kaže. Mi imamo najzahtjevniju, najtežu komponentu i oni žele da mi potpišemo njima da nas isključe iz toga svega. Jedna šizofrena situacija. Oni moraju uraditi koaliciju koju je moguće imenovati. Mi smo dobili podršku naroda, mi smo osvojili te pozicije, mi smo najjača komponetna u tome svemu i oni nešto žele bez nas. Dakle dopada im se Dodik i dopada im se Čović, mi im se ne dopadamo i treba da izađemo iz toga.”

Naglašava da će Lendo dati potpis “na ono što je normalno. Normalno je sjesti i dogovoriti se i od ove tri komponetne napraviti trokomponentu Vladu FBiH. Prije svega tražimo da sjednemo, da prestane to djetinjasto ponašanje na koje ih ohrabruju stranci.”

Možda sam trebao pristati na neke kompromise

Kaže da se Stranka za BiH i NES ne žele transparentno staviti na stranu SDA.

“Mislim da su sve šanse da će se na kraju to desiti. Mi smo najjača komponenta u tome svemu i naše politike su takve u odnosu na državu BiH i ove snage koje destabiliziraju BiH.”

O eventualno novoj intervenciji Christiana Schmidta Izetbegović kaže: “Mislim da neće nametnuti rješenje po kojem su dovoljna dva potpisa sa formiranje Vlade Federacije. Upozoravam ga da to ne uradi. Ako to uradi dobit će odgovor od nas.”

O poništenju magistarskog rada Sebiji Izetbegović kaže: “Profesor Asim Kurjak je kazao da ona nikada nije studirala kod njega u Zagrebu, da on sumnja da je ona ikada išta gore studirala i da on nije bio njen mentor. Onda smo se mi potrudili i našli sva dokumenta o studiranju u Zagrebu i video snimak sa njenog doktorata gdje on izgovara hvalospjeve o njenom doktoratu. A to je pokrenulo sve. Dakle ove laži, ove neistine koje je doktor Kurjak iznio su pokrenule rektora da prema Medicinskom fakultetu zatraži dokumentaciju. Formirana je ad hoc komisija koja je profesionalno uradila posao, izašla pred Nastavno-naučno vijeće Medicinskog fakulteta, 100% su svi glasali za. Ljudi koji znaju o čemu se radi. Zatim je došla anonimna tužba u odnosu na ovo pa je pokrenut proces od Tužilaštva KS-a prema Inspekciji kantonalnoj koja je takođe utvrdila da je sve uredu. I onda rektor nastavlja sa prebiranjem.”

Kao svoju najveću grešku kao čelnika SDA istakao je: “Naravno da najjači navuku na sebe sve ostale jer su ih pobjeđivali, jer su neke stranke nestale u sudaru sa SDA. Zamjerio sam se ja i međunarodnoj zajednici jer nisam htio da uradim ono i više od onoga što je uradio visoki predstavnik od mene u Neumu.”

“Možda sam malo beskompromisan, možda je to problem. Možda sam trebao pristati na neke kompromise”, zaključio je Izetbegović za Rezime.

(Kliker.info-FTV)