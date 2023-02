Bakir Izetbegović u Pressingu : Zvali su me i Dodik i Čović, nisam im htio ići “na noge” (VIDEO)

Lider SDA Bakir Izetbegović kazao je u Pressingu kako s liderima Osmorke, osim s liderom Naroda i Pravde, ima razgovore i to vrlo ležerne. Poručio je da SDA “neće blokirati Federaciju BiH”, da će podržati Osmorku i HDZ, ali da neće odustati od borbe za onim što je predviđeno Ustavom i zakonom kao i to da neće izdati svoje glasače. Istakao je kako su oni prva stranka po broju osvojenih glasova i samim time najjača stranka, te da će HDZ-u dati vremena “da shvati”. Otkrio je kako ga je Milorad Dodik zvao tri puta, ali da mu nije htio “ići na noge”, ali i da se nije sastao ni sa Draganom Čovićem.

Od višedecenijske vlasti do opozicije

Kako se sve preko noći okrene?

“Zavisi kako gledate stvari. Ja sam lider pobjedničke stranke, stranke koja ima duplo jaču podršku, duplo više parlamentarca nego sljedećega stranaka u FBiH”

Na državnom nivou imate najviše glasova, ali ste opozicija?

“Tu su se dogovorili. Kako reče Dodik, da će Srbi i Hrvati odlučiti ko će biti vlast. To neće moći uraditi u FBiH. Da je tu još Dodik sa svojom snagom vjerovatno bi nas i tu mogli prisiliti kao što su na državnom nivou”.

Bojite li se odlaska u opoziciju?

“Otkud vama da se bojimo? Jesmo za kada narod to odluči, a ne stranke koje su dobile tri puta manje podrške od nas. Kada budu imali više od nas neka nas izbace. DF i SDA su daleko najjača komponenta u federalnom Parlamentu, HDZ može dobaciti do 20-ak, ova grupacija Trojka maksimalno do 40, mi ćemo imati preko 40. Sa HDZ-om ovo je tripartitina konstitucija. Osam Bošnjaka, pet Hrvata i tri Srbina. Nažalost, to je tako. Dok je tako, moramo igrati po tim pravilima igre. Nije dobro na etničkom principu tvrdo postavljati stvari. Mislim da trebamo imati normalnu građansku državu. Imate tri predsjednika i potpredsjednika. Mi uvijek imamo najjaču komponentu. Da se grubi izrazim, radi se o shareholderima, ljudima koji imaju političke dionice, mi imamo najjače dionice. Najteže je osvojiti bošnjački klub – treba vam četiri puta više glasova nego srpski. Sama SDA ima 26 ruku, DF 12 to je 38”.

Koga još imate?

“Vidjećemo, ali ovo je već jače od onoga što ima Trojka i prateće stranke. HDZ ima za sebe”.

Čekanje HDZ-a

HDZ razmišljate izvući iz koalicije?

“Mi nikoga nemamo namjeru izvući nigdje. Oni koji imaju političke dionice trebaju sjesti da se dogovore”.

Poziv na koji nisu odgovorili?

“Strpit ćemo se. Daćemo g. Novaliću još vitamina, svakako je u dobroj kondiciji, planirani, neka se pripremi i još pričeka”.

Na još četiri godine?

“Ne daj Bože. Oni blokiraju, oni ne dolaze na sastanak. Tvrdoglavo neće da vide Ustav, istinu i konstrukciju ju. Imaju tri pobjedničke stranke gdje je SDA najjača i trebaju da se dogovore u vezi FBiH”.

Kako koalicijski kapacitet ako HDZ neće s vama?

“Neka neće. Evo nećemo mi s njima. Na primjer, od večeras kažemo da nećemo. Ne sviđa nam se ovo šta rade. Ne sviđa nam se ovaj servilni odnos Osmorke prema Dodiku. Je li možemo reći da nećemo? Možemo ali je jako nerealno ne vidjeti Ustav i da se konačno promijeni ova federalna vlada”.

Iz Osmorke kažu da mogu preglasati SDA?

“Neka svako radi ono šta može. Imaju normalne stvari i odnosi koje su fundirani na Ustavu i volji naroda i glasača. Oni koji to ne prate i neće, ne vide i siluju stvari ustvari prave blokade i probleme.

Iživljavanja bivših partnera nad SDA u izjavama i porukama?

“Kako može neko da se iživljavali nada mnom, ako ja ne dopustim? Ne mislim da je ovo ponižavanje ni iživljavanje. Ovo je djetinjasto ponašanje”.

Što se niste pozdravili sa Čovićem?

“Mahnuli smo jedno drugom”.

Zar nije ponižavanje kada Dodik i Čović kažu da ste lagali i niste poštovali dogovore?

“Šta sam slagao Dodika? Ne znam, ništa nisam slagao Dodika. Pravio je probleme, blokade, pokušavao da mijenja državu, da od entiteta pravi državu, oduzima imovinu, nadležnosti, zaustavili smo to na Ustavnom sudu. Nikada nisam ništa slagao ni Čoviću.”

Čović kaže da ste potpisali legitimno predstavljanje u Mostaru.

“Jesam. Nama treba legitimno predstavljanje npr. Bošnjaka u RS. U Domu naroda. Ne treba Kemalu Ademoviću da ga izaberu Srbi i Hrvati. Dodik je rekao da će Srbi i Hrvati odlučiti ko će od muslimana, kako on kaže, biti vlast. I evo ga naš heroj Kemo Ademović je sebi dozvolio. Nije mogao slutiti da će doživjeti poniženje od Trojke. On je heroj odbrane. Da ste mu prije godinu dana rekli da će sam sebe predložiti i da će svi Bošnjaci biti protiv njega i da će ga Hrvati i Srbi izabrati i da će to dopustiti, ne bi vjerovao. Aferim, čestitam im na tom i na odlascima u Laktaše, Mostar. Gdje im Čović naredi ko ne smije doći, Dodik kako će se formirati vlast. Ne naziva ih Bošnjacima već muslimanima. Ja sam bio pozvan da dođem kod Čovića poslije svih i kod Dodika u Laktaše, odbio sam obojicu. Da im ja idem na noge, a imamo institucije – nema govora”.

Viđali ste se i po restoranima…

“Bili smo koalicija i trudili se da uradimo posla koliko smo mogli sa HDZ i SNSD. Ne smije se ponižavati, ali niti pustiti dominacija. Vidim potpunu dominaciju. Nazivaju ih muslimanskom koalicijom. Gdje im Čović kaže da DF ne može ući. Dopustili su sebi takva poniženja i to predsjednici stranaka. Na ta način se gubi gard i gube se pozicije.”

Uvrede SDA-ovih kandidata

Zašto samo Komšićev DF i Komšić hoće s vama?

Ako Komšić i ja imamo 440.000 glasova više nego čitava jedanaestorka. Kako možete reći samo? To je patriotsko jezgro ko je ne dopušta da se na račun probosanskih snaga urade izmjene Ustava, Izbornog zakona, da se raskrmče državna imovina. Oni neće sa nama zato što su im stranci koji nisu zadovoljni ovakvim ponašanjem DF i SDA nagovijestili da će ih uvesti da preuzmu sve što pokriva SDA. Ukazao se ogroman politički plijen i oni tome nisu odolili”.

Jeste li ikada Srbe zapitali jeste li krivi zbog ovoga što neće s vama da pričaju i što su SDA kandidati nazivali bivše kolege luzerima, spominjali Tomašice itd? Među njima je i izjava vaše supruge.”

Jesam ja to negdje rekao. Citirali ste Amora Mašovića. A ona se referirala na to. Svašta se kaže u kampanji. Je li mislite da bi svaku izjavu trebao referirati. SDP-ovci su uvredljive stvari izgovarali u vezi namaza vjerskih obreda…”

Zašto se niste izvinili za izjave da “ako ne budu glasali za SDA završit će u masovnim grobnicama” što je rekla vaša supruga referirajući se na Amora Mašovića?

“Moguće je, hajmo dalje.”

Jeste pokušavali poslije toga zagovarati s njima?

“Naravno da jesam i razgovaram i to vrlo ležerno. Začudili biste se kakva je atmosfera. Osim s predsjednikom NiP-a, sa svima ostalim imao sam vrlo prijatne razgovore. Neću nabrajati. Vidjećemo”.

“Raspad” ili “ponuda” za Osmorku

Radite li na tome da se raspadne Osmorka?

“Osmorke više nema.”

Šta im nudite?

“Nudim im probosanski blok, jaki koji ima 60 posto ruku u Predstavničkom domu, koji bi stavio na mjeru ovaj dvojac Dodik-Čović koji prave problem i blokade, da im se ne prepuste 2/3 pozicija. Da se kliješta svedu na normalnu mjeru, NATO, evropski put, ekonomija. Edina Fortu i Elmedina Konakovića nisam zvao niti oni mene. Ne vidim šansu da se s njima nešto postigne. Čović me zvao i rekao sam da ćemo se vidjeti kada se završi posao u Domu naroda, poslije se uvrijedio”

Zašto se Lendo nije pojavio na ranijim sastancima?

“Zbrzavali su sve. Ne možete imenovati predsjednika FBiH a ne znate kakav sastav vlade će biti. To je kao da ulazite grlom u jagode”.

Pita li Lendo vas šta će raditi?

Lendo general se konsultuje s vrhom stranke. Nije neki poslušnik da pita šta će raditi.

Jeste sigurni da vas neće izdati?

“Neće izdati zemlju i svoj narod. Bošnjački narod je predstavljen kroz Lendu, predstavlja njihov interes. Grupu ljudi 273.000 glasova, u FBiH 238.000 dali toj stranci, zašto bi to nekome predao na tanjiru. Zamislite da imate trojicu ljudi koji su suvlasnici zemlje treba napraviti zgradu i da Bošnjak ima pola te parcele i ova dvojica kažu ‘mi tebe ne volimo, trebaš izaći, prepisati nam taj komad zemlje i da mi sami napravimo tu zgradu’. Ne možete dobiti građevinsku dozvolu. Ne možete napraviti Vladu FBiH mimo ustava.”

Osmorka kaže da imaju većinu?

“Neka je naprave. HDZ je dao trojicu SDP-u u klubu Srba i taj srpski klub je ustvari HDZ-ov klub SDP ima samo osam i to u slabom srpskom klubu. Taj mali slabi klub Srba ima 30 puta manje nego Bošnjaka, s par stotina glasova ulazi. SDP ulazi tu s osam glasova i mi njih priznajemo. Bez obzira što su prijetili, a prijetili su lisicama da će nas hapsiti. A u ovoj zemlji ima ljudi koji se s nostalgijom sjećaju Josipa Broza, neki vole Aliju Izetbegovića, neki Ratka Mladića, neki u Mostaru ulice po fašistima nazivaju. Svi mi ovdje zajedno živimo. Dodik – negirao je genocid ponovo, ali moramo da živimo zajedno. Moramo jedni s drugima. I onda pokušavaju da izbace najjaču, najviše podržanu od naroda stranku, prvoosnovana stranka, organizovala patirotsku ligu, odbranu i bila motor svih promjena nakon rata… Stranka koja okuplja većinom Bošnjake koji snažno pripadaju svom identitetu i vjeru i to pokušava da se izbriše.”

Mogu li druge stranke predstavljati Bošnjake?

“Mogu naravno, ali šta ako ova druga komponenta glasa za SDA. NiP ima tri i po puta manje glasova nego SDA i već padaju. Četiri godine rade na tome da dođu na 75.000 glasova.”

Nisu svi glasali SDA glasali za vas za člana Predsjedništva, je li to poruka da žele SDA, ali ne vas?

“Nisam to tkao razumio. Tihić je pobjeđivao na izborima, a ja dva puta, Džaferović jednom. Tu smo 34-35 posto tog bošnjačkog glasačkog tijela. Ovaj put sam dobio 38 posto, maksimalan rezultat. Mislim da je ovaj put bilo to zato što su ljudi snažno više glasali za Komšića iz straha da se napravi sprega Čoivić-Dodik u Predsjedništvu. Često sam čuo ja ću glasati za Bakira, ali rekao sam hanumi za Komšića. Ja sam sam došao do 214.000, a Bećirović sa 11 stranaka. Ne može ni najjači čovjek da se hrva sa 11 ljudi. Hrvati će ostati zajedno dok se ne riješi pozicija Predsjedništva onako kako su zadovoljni onda će se međusobno početi boriti za nju. Ali neće riješiti to u roku od šest mjeseci. Sada počinju prepucavanja, prvo s Dodikom pa Čovićem. Već je Košarac priprijetio s blokadom pa ga je Čović ubijedio da to još ne radi”.

O “blokadama”

Hoćete li ići u blokade?

“Nikada nećemo štetu praviti ovoj zemlji samo ćemo se izboriti za poštivanje ustava i zakona. Ukoliko se ne bude radilo po Ustavu i zakonu blokirati će oni koji ne rade po ustavu i zakonu”.

Niste spremni podržati Osmorku+HDZ?

“Ni slučajno. To je nepoštovanje glasača. Uporedimo to s fudbalom. Imate tim koji tri puta na nacionalnom prvenstvu pobjeđuje, prvak je iz godine u godinu. Unatoč strašnom napadu SDA pobjeđivala. I sljedeći na toj listi nije ni blizu po broju poena. I sada mi trebamo da se povučemo”.

Ali nemate kapacitet?

“Pa SDA je u stanju da riješi svaki problem. Privući ćemo stranke politikama koje neće ponižavati ni BiH ni patriote ni Bošnjake. Kupovati zastupnike je zabranjena i ružna stvar. Mi smo prije pet godina pozvali SDP da uđe u probosanski blok, da podijelimo fotelje, da nam ne podijele zemlju, nisu htjeli.”

Ima li trojka znanje i kapacitet da rade bolje. Oni već tvrde da su bolji?

“Svašta političari mogu tvrditi u borbi za vlast pa i takve gluposti. Mi smo organizirali odbranu BiH, pomogli Bošnjacima da vrate ponos dignitet, ime, identitet, da ojačaju vjeru. To su neosporne historijske činjenice. Kad je Novalić preuzeo vlast, bilo je toliko problema s penzionim fondom, Ditama, Aidama itd. A danas BDP dva i po puta veći. Konfuzna Federacija gura bolje od RS. Primanja veća 20 posto od RS. Vučemo naprijed i to tamo gdje su Bošnjaci većina, SDA.”

Lendo neće podržati vlast Osmorke i HDZ?

“Niti Lendo niti niko iz SDA neće iznevjeriti svoje glasače”.

Osmorka očekuje od Schmidta da riješi situaciju i da predsjednik i jedna potpredsjednik mogu imenovati mandatara Vlade FBiH.

“HDZ neće to podržati jer bi oni bili idući na redu. Neka promjene Ustav, Izborni zakon – pomoći ćemo im u tome. Neka Predstavnički dom odredi većina.”

Ko se “miješa” u formiranje vlasti?

Šta je dalje opcija?

Podržat ćemo Osmorku i HDZ, oni su činjenica. HDZ ima kontrolu u hrvatsko, Osmorka u srpskom klub, SDA u bošnjačkom. Čekat ćemo HDZ da shvate. Nećemo ništa blokirati, oni blokiraju. Stvari će teći, penzije će uredno ići, BDP će rasti, gradit će se autoput, kada im se jedna činjenica razabere u glavi formirat ćemo novu vladu. Nama nije u interesu da ostane ova vlada kojoj tri ministra fale, dosta nam je ove vlade. Neophodno je promijeniti, ali i pratiti Ustav i zakon, brojke podrške glasača”.

Šta kada se Bradara, Stojanović i Lendo ne dogovore za mandatara?

“Šta s ljudima koji bandoglavi da se ne dogovore. Morate poštovati Ustav, zakon i druge. Šta znači u politici oni vas ne vole? Ko koga voli u politici? Oni su se osilili jer su ih stranci pogurali, strane sile neću prozivati. Meni Murphy kaže nismo, a onda ovi iz Naše stranke kaže pitali smo Ambasadu SAD da li mogu glasati za Čavaru jer je na crnoj listi. To javno kažu, nisam ja rekao.”

Je li to dokaz da se američka ambasada miješa u formiranje vlasti?

“Tako kažu.”

Jeli vam neko to rekao iz Osmorke?

“Jeste”.

Jesu vas zvali iz američke ambasade?

“Da, Murphy je rekao da poštuje SDA i da nije radio ništa protiv.”

“Dodik me zvao tri puta u jednom danu”

Je li Erdogan zvao za vas Dodika?

“Pojma nemam. Je li zaozbiljno uzimate sve što Dodik kaže? Pa mene je Dodik zvao tri puta u jednom danu preko Džaferovića, Novalića i trećeg prijatelja da dođem na Jahorinu kod njega u Laktaše. Neću da mu idem na noge. Snimit će me kako na mala vrata ulazim, a imamo kabinete, možemo da se vidimo. Ne treba meni Erdogan niti bilo ko drugi jer je on mene zvao. Imam dignitet da ne odem u situaciju u koju su njih Osmorica otišla”

Komentar na izjave Zahiragića o novim partnerima na Istoku – Iran, Kina, Rusija…

“Tu stvar je rekao samo on i ne znam šta mu bi da takvu stvar kaže. To je potpuno u suprotnosti sa stavovima SDA, državnim stavovima. Mi smo Zapad, evropska zemlja, pripadamo liberalnim demokratijama. Jasni su strateški ciljevi i ko je nama pomogao da preživimo ovdje – SAD bez obzira na embargo, prijetnje NATO udarima itd.”

(Kliker.info-N1)