Bakir Izetbegović u Pressingu : Ponovo bih pokrenuo reviziju presude protiv Srbije

Bakir Izetbegović, bošnjački član Predsjedništva BiH, rekao je da bi ponovo ušao u postupak revizije presude protiv Srbije pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu. “Apsolutno bih. Ovo su male štete koje će biti sanirane, bilo je malo ljutnje u međuljudskim odnosima. Ti ljudi bi to isto uradili da su na mom mjestu.

Kad je u pitanju Jasenovac, Srbi nikad ne bi odustali. Kad je u pitanju Bleiburg, Hrvati nikad ne bi odustali dokle god mogu tražiti pravdu. Ovo nije bilo upereno protiv moderne Srbije. Odnosi se na jedno vrijeme kada je Miloševićev režim Srbiju uvukao u užasne zločine. Presuda protiv tadašnje Jugoslavije uopšte ne ocrtava do kraja šta je urađeno u BiH”, rekao je Izetbegović gostujući na N1.

Na pitanje zašto se revizija nije pripremala ranije, nego se čekao posljednji trenutak, Izetbegović je rekao da je to zbog toga što nije bio završen proces u suđenju Ratku Mladiću.

“Radilo se ozbiljno, veoma ozbiljno. Vrlo ozbiljni ljudi su radili na tome, domaći i međunarodni ekspertni tim. Zašto nije ranije? Zato što nije bio završen proces u suđenju Mladiću. Tu su krucijalni dokazi za reviziju, kao i u procesu Karadžiću. Međunarodni eksperti su rekli da nam ne može Registrar odlučivati o ovlastima agenta BiH. Predsjednik Suda se ne poziva do posljednjeg momenta, dok ja nisam faktički uvijedio sud kad sam kazao da postoji ‘mala pravda za male narode, a velika za velike’. Onda su oni rekli da smo dobili pismo prije godinu dana, a ja sam rekao: Pa što nam nisu odmah to rekli? Po meni je velika politika upetljala prste i zaustavila taj proces”, istakao je Izetbegović.

Na pitanje da li je revizija završen process, Izetbegović je rekao da je moguće da se ovaj proces opet pokrene. “Moguće da neki budući saziv Predsjedništva pokrene proces. Šansa za pravdu i istinu uvijek postoji. Možemo se mi obraćati UN-u, ali evo ovaj put je prošlo kako je prošlo i vidjet ćemo nakon završetka procesa Mladiću hoće li njihov stav biti isti”, rekao je Izetbegović za N1. Podsjetimo, revizija presude protiv Srbije podigla je veliku prašinu na domaćoj ali i regionalnoj političkoj sceni. Nakon što je bivši agent BiH Sakib Softić predao zahtjev za reviziju presude po tužbi protiv Srbije, Međunarodni sud pravde u Hagu odbio je zahtjev 9. marta.

Bošnjački član Predsjedništva BiH Bakir Izetbegović je u ekskluzivnom gostovanju u emisiji Pressing govorio o aktuelnom stanju bh. vlasti, političkim previranjima i općenito stanju u bh. društvu.

Izetbegović je odgovarao na pitanje o potencijalnoj kandidaturi njegove supruge na narednim izborima, te o tribini koju je održala u Konjicu, te je kazao:

“Moja supruga je pričala o onome što je njena struka u Konjicu. Ona jeste dočekana apaluzom, ima tu neku harizmu i način na koji komunicira sa ljudima i tako osvaja srca ljudi ali tu nije bilo nikakvog političkog aspekta. Ona ima ambicije da u struci uradi ono za šta joj je Bog dao sposobnost. Da jednu bolnicu dovede u red, pa onda i Klinički centar. Ima tu karizmatičnu crtu da inspiriše ljude oko sebe. Milion ljudi prođe godišnje kroz Klinički centar, oni će biti referentni da kažu kakav je posao uradila”.

O “aferi službeni automobil” kazao je da nije znao da mu supruga radi vlastite sigurnosti ne može koristiti njegov službeni automobil.

“Nisam znao da moja supruga ne smije putovati mojim automobilom. To se nigdje na svijetu ne problematizira. Ako moja supruga može nastradati zbog toga što sam ja član Predsjedništva, onda se ja moram pobrinuti da je zaštitim. Kada sam rekao svom vozaču da je odveze, niko mi nije rekao da to ne može. Nigdje na svijetu nemate da supruga jednog člana Predsjedništva nije zaštićena. Uredu, nisam znao i ja ću se dalje pobrinuti za svoju suprugu”.

Bakir Izetbegović je govorio i o aktuelnoj političkoj situaciji u državi te sve učestalijim komentarima da njegova politika vodi pokušaju stvaranja ”Bošnjačke države”.

Izetbegović je kazao su Bošnjaci uvijek predavali svoj suverenitet drugima samo da bi Bosna i Hercegovina opstala.

Da li njegova politika vodi pokušaju stvaranja “Bošnjačke države”?

“Mi smo pristali da uđemo u ovo što se zove ‘luđačka košulja’, u zemlju u kojoj se 4-5 aktera dogovaraju. Imali smo svoju vojsku, svoju službu, svoju televiziju, mi smo to predali da se ne bi desilo upravo to – bošnjačka država. Predali smo to da bi poslije od ove zemlje radili šta žele. Na to smo sve pristali da bi sačuvali BiH. Mi ćemo se do zadnjeg pedlja boriti da svi budu ravnopravni građani u BiH”, rekao je gost Pressinga i dodao:

”Uvijek smo prepuštali svoj suverenitet i davali ga drugima, samo da bi ove zemlje bilo. I onda vas neko optuži da ste za takvo nešto. To je logika “on je prevelik musliman pa se očekuje da bi on to tako htio”, a mi smo djelovanjem pokazali da to ne želimo”, ispričao je Izetbegović gostujući u Pressingu.

(Kliker.info-N1)