Bakir Izetbegović u Pressingu : “Međunarodna zajednica se uzda u SDA,to je kičma političkog života u BiH”

Član Predsjedništva Bosne i Hercegovine i predsjednik SDA Bakir Izetbegović gostujući u Pressingu na N1 kazao je percepcija u javnosti vrlo loša, a da rezultat nije uopšte loš.

Kako podnosite sve ove krize? Kažu da ste glavni problem u BiH i regiji?

“Vjerovatno jesam onima koji bi da troše resurse BiH, da ne plaćaju, da grade mostove kojima zatvaraju BiH, da planiraju referendume o otcjepljenu od BiH, da prave teritorijalne i institucionalne kapsule unutar BiH. Mi smo ta brana 27 godina”, kazao je Izetbegović u Pressingu na N1.

Vidjeli smo da ste bili prilično suzdržani na trilaterali u Mostaru dok su ostali učesnici bili srdačni, izljubili se, a vi stajali po strani.

“Ko se s kim ljubio, ko se kako pozdravljao, ja to nisam registrovao. Ja sam radio ono što je moj posao tamo. Evo, ovo o čemu sam sad govorio. Imamo otvorena pitanja između dvije države, želim da ih riješimo. Troše nam vodu iz Drine, iz Buškog jezra, ne plaćaju. Pokušavali smo da te stvari riješimo. Vrijeme je bilo da uradimo neke stvari. Dok god stvari idu onako kako meni odgovara, mogu biti na oko pasivan. Kada stanu stvari, kada ne idu, naravno da ću se intenzivnije suprostavaljati i tražiti rješenje”, naveo je Izetbegović

Kako je kazao, sve ono što je u Reformskoj agendi zacrtano je išlo.

“Percepcija u javnosti je vrlo loša, a rezultat nije uopšte loš. Ako imate par milijardi KM prikupljenih poreza više nego u prethodnom periodu, to je direktni pokazatelj jačanja privrede. Neke stvari su išle dobro, kada su zapele i ja sam počeo malo jače da se suprostavljam, da bivam glasniji. Prilazim kraju mandata, želim neke stvari da zatvorim, možda postajem malo nervozniji s godinama”.

S godinama ili zbog zbivanja na sceni?

“Nakon odlaska gospodina Konakovića, mi smo otvorili proces u Goraždu, Konjicu i Tuzlasnkom kantonu”, kazao je član Predsjedništva Bosne i Hercegovine i predsjednik SDA Bakir Izetbegović gostujući u Pressingu na N1

Konferencija za medije u Mostaru je bila na rubu incidenta. Vučić vas je čak optužio da ne govorite istinu.

“Naime, dva su prijedloga bila od strane Vučića kada govorimo o granici i centralama. Jedan je bio da se rade devijacije, da Srbija prelazi na našu stranu, a druga je bila da se na 99 godina da pravo služnosti ili kako Srbi kažu, službenosti. To su stvari koje ne rješavaju predsjednici. Mislim da druga dvojica članova ne bi imala ništa protiv o ta dva rješenja i ne vide problem. Ja vidim da jeste problem”, kazao je Izetbegović.

“Ako su poklopili zemljište, u funckiji tih elektrana, ako su protekle milijarde kubnih metara Drine, a nismo dobili pare, za mene je to problem. Ja to ne mogu prebijati preko koljena. Srbija nam nudi neizgrađeno zemljište. Ko je Bakir Izetbegović? Nije to moja ni Čovićeva ni Ivanićeva ćaćevina. Nisam spreman predati zemlju. Oni se takstativno nisu tu izjasnili. Čović je kazao da se nada da ću napraviti iskorak ka srbijanskom prijedlogu. Ne možemo razgovarati ozbiljno dok eksperti ne sjednu i ne pripreme neke prijedloge”, kazao je član Predsjedništva Bosne i Hercegovine i predsjednik SDA Bakir Izetbegović gostujući u Pressingu na N1.

Član Predsjedništva Bosne i Hercegovine i lider SDA Bakir Izetbegović gostujući u Pressingu na N1 kazao je da je lider HDZ-a i predsjedavajući Predsjedništva BiH Dragan Čović “pomalo u panici kada je u pitanju gubitak susptance u hrvatskom narodu”.

Govoreći o odnosima sa Čoviće, Izetbegović je kazao da je bilo dosta dobro raspoloženje prilikom predaje Upitnika.

“Preko hiljadu smo odluka donijeli konsenzusom. Bude tu prepirki, suprostavljenih politika. Gospodin Čović je pomalo u panici kada je u pitanju gubitak supstance u hrvatskom narodu. On se boji da bi mogli da izgube poziciju kroz smanjenje supstance. Mislim da tu Hrvatima treba pomoći, a ne ovako kako to radi gospodin Čović, zaboraviti Hrvate u RS, zaboraviti Hrvate u Sarajevu, Tuzli, Zenici i sve koncentrirati dole”, kazao je Izetbegović za N1.

Šta ste vi spremni da učinite da se Hrvati osjećaju bolje u BiH?

“Teoretsko pravo svakom građaninu dati, da se kandiduje i da glas za koga hoće. A praktično povećati šanse Hrvatima da izaberu Hrvata u Predsjedništvu. Oni traže nemoguću stvar, potpuno poništenje onoga što je građanski princip, zauvijek zaboraviti presudu Sejdić-Finci, Pilav, Zornić i ostale, staviti ih u stranu i napraviti izborno tijelo gdje Hrvati biraju Hrvata. To je mimo svakog demokratskog standarda. Mi smo upozoreni od Vijeća za vanjske poslove Evropske unije da ne napravimo nijedan korak koji nas odaljava od implementacije presude Sejdić-Finci”, kazao je Izetbegović.

Je li u pravu bivši predsjedavajući Vijeća ministara BiH Zlatko Lagumdžija kada kaže da je u međunarodnim krugovima sazrelo uvjerenje da, kad se već ne može srušiti Dodikov SNSD ili Čovićev HDZ, da građanske stranke uz SBB treba da sruše SDA?

“Ne bih rekao. Ne vidim tamo prave snage koja bi radila ovaj posao koji radi SDA, u tome bloku koji ste spomenuli. Sve te koalicije za koje je izgledalo da će se raspasti, da ne mogu opće da iznesu, opstale su zahvaljujući upornom radu ljudi iz SDA. Sve jedno po jedno smo mi ustvari uradili. Koordinacioni mehanizam, direktno sam ga ja odradio, prilagodnu SSP-a sam uradio sa gospođom Merkel. Kada je u pitanju aktivacija MAP-a, ja sam otišao kod ambasadora i ubijedio ih da smanje doživljaje sa talinskim uslovom, da idemo u tome smjeru. Dakle, kada je u pianju evropski i NATO put, direktno mi iz SDA smo to uradili”.

Dragan Čović je demantirao da je na sastanku u Briselu sa predsjednikom EPP pominjao islamsku državu, kalifat, što ste vi kazali da su bile njegove riječi. Evo sad prilike, zašto ste to onda rekli ako nije tačno?

“Zato što je rekao. Ono što je poslije ponovio u javnosti, da je građanska republika jest jedako islamska republika. Da je građanski princip u BiH dovesti neumitno do islamske republike, da to vodi stvaranju islamske države nakon čega sam rekao da ću napustiti sastanak, izaći pred novinare i reći šta je kazao”.

Zašto niste izašli?

“Zato što je prestao sa takvim stvarima”.

Lider SDA i član Predsjendištva BiH Bakir Izetbegović govorio je u Pressingu na N1 o Izbornom zakonu.

Očekivalo se da će jedna od glavnih tema u Mostaru biti Izborni zakon. Tek ste ga onako usput pomenuli. Šta se tu dešava? Hoće li Valentin Inzko, visoki predstavnik u BiH, na kraju presječi, iskoristit bonske ovlasti i nakon maja koji ste dobili kao rok da to riješite, proglasiti novi izborni zakon?

“On je to nagovijestio i čudnu je diplomatsku grešku napravio. Sad će svi da dignu ruke i da čekaju da to Inzko riješi, da dođe neki taj zadnji rok i da visoki predstavnik tu stvar riješi. Dva rješenja visokog predstavnika je oborio Ustavni sud BiH i nije ih vratio visokom predstavniku da ih popravi. Ustavni sud je trebao onome ko je kreirao ta rješenja vrati na doradu, a ne politčarima u BiH koji nisu u stanju da nađu kompromis na tim stvarima. Dolazi u obzir da OHR ispravi svoje greške”, kazao je Izetbegović..

Kako je kazao, SDA je do sada par puta istrčavala u najboljoj namjeri da neke stvari riješe.

“Sve u čemu se složi HDZ i ljevičarske stranke, ako nađu balans u tome, povećanje broja zastupnika, SDA neće biti problem. Svako rješenje gdje se oni usaglase, neće biti problem da se riješi”.

Ako se ne dogovorite, Inzko ne donese odluku, održe se izbori po postojećem Izbornom zakonu, hoće li se desiti ovo što najavljuje lider HDZ-a Dragan Čović, jedna potupna blokada svih institucija u BiH.

“Ne bih rekao. Ko će se usuditi da pravi potpunu blokadu? Za te stvari se ide u zatvor. Ne bih rekao da ima spremnosti bilo koga u ovoj zemlji. Svi nešto prijete, kupe neke poene, da destabiliziraju zaista zemlju svojim nepostupanjem u ovom slučaju, mislim da takve spremnosti nema”

Vi ste optuženi da ste glavni problem. Stiče se dojam da bi sve bilo lako rješeno da nema vas u Predsjedništvu? Je li to tako?

“Međunarodna zajednica se uzda u SDA. To je kičma političkog života u BiH, to osjećam iz kontakta sa njima. Stvari koje su se rješavale mi smo to rješavali sa međunarodnom zajednicom. Reformsku agendu smo mi pisali zajedno sa njima, akcize zajedno radili, zakon o radu zajedno. Mi smo glavni saradnik. Da nemate SDA i međunarodne zajednice, sa ovakvim nedostatkom unutarnje kohezije i nespremnosti na kompromise, u ovoj zemlji bi nastao nered. To dvoje drži BiH na okupu”.

