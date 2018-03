Bakir Izetbegović: Sačuvajmo i ojačajmo SDA, sa snažnom SDA jačat će i BiH

On je u današnjem obraćanju u okviru programskog skupa, koji je nazvao saborom SDA, upriličenog u sarajevskoj Olimpijskoj dvorani “Zetra” gdje su se okupili članovi i simpatizeri SDA, poručio da je ovaj skup važan u bremenitom historijskom trenutku kako bi se razbistrile političke magle i artikulirali stavovi stranke, ali i poslale jasne poruke članstvu i javnosti.

Naglasio je da je danas puna “Zetra“ najbolja poruka koju žele poslati svima koji ih vole i ne vole, dodajući da je to slika snage, sloge i jedinstva kakvu, ističe, nema nijedna druga stranka u Bosni i Hercegovini.

– Niko nema ono što ima SDA jer niko nije ni prošao putem koji smo mi pregazili. Mi smo snaga koja je prije tri decenije pokrenula demokratske procese u ovoj zemlji. Mi smo otvorili prostor slobodi. Mi smo organizirali odbranu ove zemlje – potcrtao je Izetbegović.

Kazao je da struktura koja danas sjedi u “Zetri“ čini okosnicu vlasti u državi i Federaciji BiH, a njih je nazvao patriotskom mrežom koja se uspješno odupire probuđenim silama dezintegracije, opstrukcije i negacije te osigurava stabilnost u zemlji.

Ocijenio je da se BiH danas ponovo nalazi na političkoj i historijskoj raskrsnici, a jedan od puteva koji se nudi je jasna euroatlantska perspektiva koja znači mir, stabilnost, sigurnost, zahtjevne i hrabre reforme te zahvaljujući njima i sve bolji život građana.

– Drugi put je stranputica. Slijepa ulica. Nažalost, sve je više silnica i faktora koji nas pokušavaju odvući ka tom ćorsokaku. Sve se glasnije i sve drskije dovodi u pitanje opstanak BiH, njena cjelovitost, napada se na Dejtonski mirovni sporazum, a time i na mir – stava je predsjednika SDA.

Naveo je da su pravosuđe, Obavještajno-sigurnosna agencija, Centralna izborna komisija, javni RTV servisi izloženi pokušajima slabljenja ili političkog ovladavanja, a naveo je i da je predvodnik snaga koje unose nemir i vode kampanju protiv Bošnjaka u Banjoj Luci, identificirajući predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika tim predvodnikom.

– Odlikovao je Radovana Karadžića i druge koji su od Međunarodnog suda u Hagu presuđeni za ratne zločine i genocid u Srebrenici, kazao je više puta da je njegov plan pocijepati BiH. Nabavio je 2.500 jurišnih pušaka što unosi nemir i ukoliko se Dodika ne zaustavi, to će biti problem ne samo za BiH, nego i za regiju, a time i za Evropsku uniju – mišljenja je Izetbegović.

Naglasio je da je SDA odlučna suprotstaviti se svakom nasrtaju na BiH, svakom pokušaju njene daljnje etno-teritorijalne podjele, dodajući da je njihova ustavna obaveza štititi teritorijalni integritet i suverenitet BiH.

– Svi treba da se pomire s tim da neće biti otcjepljenja bilo kojeg dijela BiH i da će Srebrenica, Tomašica, sva ona silna mjesta pokolja nad nevinim žrtvama udruženih zločinačkih poduhvata koje su predvodili Milošević, Karadžić i Mladić ostati zauvijek teritorij BiH – poručio je.

Izrazio je nadu da će predstavnici Hrvata u BiH pokazati više, kako je naveo, poštovanja prema Bošnjacima s kojima žive, najavljujući da SDA neće prihvatiti prijedloge izmjena Izbornog zakona koje su u suprotnosti s presudama Evropskog suda za ljudska prava, “koje potpuno potiru građanski princip u korist etničkog, i time vode diktatu manjine nad većinom”.

Govoreći o stanju ljevice u BiH, podvukao je da SDP i ostale građanske stranke ne uspijevaju ovih dana ni u čemu da se dogovore, osim u jednom – “u neutemeljenom napadu na SDA”. Ljevičari, smatra on, ne mogu ništa SNSD-u, niti HDZ-u, “ali su se usmjerili na nas koji je branimo i grčevito čuvamo BiH“.

Izetbegović je kazao da odnosi sa Srbijom i Hrvatskom nisu onakvi kakvi bi u SDA željeli da budu, mnogo je neriješenih pitanja koja se ne rješavaju, koja se stalno i iznova konstatiraju, bez konkretnih pomaka, ali odnosi BiH i Srbije, kao i odnosi Bošnjaka i Srba se, ipak, popravljaju.

– Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je posljednjih godina promijenio retoriku, šalje pozitivne signale, poziva na dijalog. Siguran sam da Vučić ne kani učestvovati u bilo kakvoj destabilizaciji prilika u regionu – istaknuo je.

Podsjetio je da je u posljednjih nekoliko mjeseci tri puta otvoreno razgovarao s predsjednicom Hrvatske Kolindom Grabar-Kitarović, ali ti razgovori, kaže, još nisu rezultirali time da se brojna otvorena pitanju između dviju zemalja konačno počnu rješavati.

– Zašto se 22 godine izbjegava dogovor o tome da se BiH vrati njena imovina u Hrvatskoj ili da se počne plaćati pravična naknada za korištenje vode iz Buškog jezera ili da se BiH prije početka izgradnje Pelješkog mosta garantira potpuno slobodan izlaz na otvoreno more – kazao je.

Izdvojio je, kako je naveo, brojne pozitivne stvari koje su uradili kadrovi SDA na rukovodećim mjestima na državnom, entitetskom i kantonalnim nivoima, posebno u usvajanja budžeta, porastu izvoza, padu broja nezaposlenih

– Vanjski napadi nikada nisu opasni kao oni unutarnji. Nije teško probuditi neutemeljene ambicije umišljenih političara, nagovoriti ih na avanture pokretanja vlastitih političkih projekata. No, ne drže SDA na okupu ličnosti – stav je Izetbegovića.

Ocijenio je da je BiH na raskrsnici, smatrajući da je potrebno prestati sa sebičnom zapaljivom i konfliktnom retorikom jer ona tjera strane investitore i stvara lošu atmosferu u zemlji, ali i prestati sa separatističkim planovima od kojih nema ništa.

– Puna integracija u EU najbolji je način za postizanje stabilnosti, sigurnosti i napretka na ovim prostorima. Sam pristupni proces je najdjelotvornije i najefikasnije sredstvo za političku, društvenu i ekonomsku transformaciju BiH u cilju postizanja modernih demokratskih standarda, izgradnje konkurentne tržišne ekonomije i povećanja ekonomskog rasta i razvoja – naglasio je Izetbegović.

Mišljenja je da u BiH djeluje nekoliko vrsta stranaka i to jedne se bore protiv BiH i druge koje se bore isključivo za svoj etničku grupu, “isjekli bi dio teritorije i institucija samo za sebe, ostalo ih ne zanima, predali bi to bilo kome”, dok se treće bore isključivo za vlast, a četvrte su istinske patriotske stranke kojima su država i narod na prvom mjestu.

– Među ovim posljednjim samo jedna ima snagu i potencijal da tu borbu dovede do kraja. To je SDA. U posljednje skoro tri decenije, u svakom presudnom trenutku za ovu zemlju, sve oči uvijek su bile i ostale uprte u SDA, pomno čekajući da vide šta će SDA reći i uraditi. I zato se i oni koje vole i oni koji ne vole SDA slažu u jednom, to je da je SDA uvijek bila i ostala državotvorna karika bez koje BiH ne može. Zato ne dajmo SDA. Ojačajmo je. Jer sa snažnom SDA jačat će i BiH – zaključio je Izetbegović.

Nakon njegovog obraćanja okupljenima će se obratiti predsjedavajući Vijeća ministara i potpredsjednik SDA Denis Zvizdić te federalni premijer Fadil Novalić.

(Kliker.info-Fena)