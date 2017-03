Bakir Izetbegović : ” Ovakovom odlukom Sud u Hagu je zalupio vrata pravdi”

Član Predsjedništva Bosne i Hercegovine i predsjednik Stranke demokratske akcije (SDA) Bakir Izetbegović kazao je danas novinarima u Sarajevu da je Međunarodni sud pravde u Haagu donio je političku odluku, a ne pravnu jer se u pismu nije pozvao na svoje dokumente. Međunarodni sud pravde u Haagu odbacio je danas zahtjev za reviziju presude od 26. februara 2007. godine u slučaju primjene Konvencije o sprječavanju i kažnjavanju zločina genocida (Bosna i Hercegovina protiv Srbije).

Kako je navedeno Sud je razmotrio mišljenje članova Predsjedništva BiH, koje su iznijeli u pojedinačnim pismima, te zaključio kako odluku o podnošenju zahtjeva nisu donijela nadležna tijela, uime BiH kao države, glede zahtjeva za reviziju te presude. Pojasnio je da legitimnost agenta BiH pred ovim sudom Sakiba Softića ne bi bio sporan da se Sud pozvao na svoj Statut i dokumente. – Učinili smo sve da se istina i pravda zadovolje i u budućnosti će se činiti sve da nepravda ne nadjača, zaključio je Izetbegović, najavljujući da će se u narednim danima biti odlučeno kako će se dalje postupati u ovom slučaju, javlja Fena.

– Sud u Hagu odigrao je jednu političku igru. Sud je jako dobro znao stav Mladena Ivanića – kazao je Izetbegović.

Istakao je da je Međunarodni sud pravde „zalupio vrata pred nosom onih koji traže pravdu“, a to su prije svega žrtve genocida u Bosni i Hercegovini.

“Sud nije donio odluku kojim je ova materija regulisana. Sud nije donio odluku jer je nije ni razmatrao. Sud je donio političku odluku i odigrao političku igru. Tražili su od nas zajednički stav, znajući za takvog stava nema”, kazao je Izetbegović.

Kazao je da Mladen Ivanić ima pravo na vlastite stavove, ali Sud u Hagu nema.

“Sud je odlučio da zatvori vrata pravdi. Ranija presuda ni približno je razjašnjava ulogu Miloševićevog režima u ratu u BiH. Učinili smo sve što je u našoj moći da se istina dokaže i da pravda pobijedi”, poručio je Izetbegović.

Naglasio je da se zahtjev za reviziju presude odnosio na Srbiju iz vremena vladavine Slobodana Miloševića.

“Ova odluka će donekle smiriti političku krizu, ali ne znam kako će nadoknaditi nepravdu koja se Bošnjacima nanosi. Pola države je očišćeno od Bošnjaka i sada se očekuje da se mi nekome izvinjavamo, d arazmišljamo šta će biti samnom, s mojoj strankom”, naglasio je Izetbegović.

Na pitanje da prokomentariše izjave predsjednika SBB-a Fahrudina Radončića da treba objasniti argumentaciju koja je podnesena Sudu u Hagu, rekao je da Radončić nije relevantan, kao ni njegovi stavovi.

“Radončić je irelevantan, on i njegovi stavovi. On i Suljagić meni ne mogu držati lekcije. Očekivalo se da će se oni okrenuti protiv mene (opozicija). Mnogi su me podržavali u presudi jer se boje bošnjačkog naroda”, poručio je Izetbegović, a javlja Slobodna Bosna .

