Predsjednik Stranke demokratske akcije (SDA) Bakir Izetbegović gostovao je u “Otvorenom studiju” Hayat televizije, a govorio je o formiranju vlasti, odnosu stranaka koje pokušavaju formirati vlast na nivou Bosne i Hercegovine prema Draganu Čoviću i Milodaru Dodiku, odnosima u Federaciji BiH, svojoj poziciji…

Kada je u pitanju formiranje vlasti rekao je da ništa nije sigurno.

– Odnos “Trojke”, ne znam kako da ih više zovem, jer više nije “Osmorka”, da li je i “Petorka” pitanje je… Dakle, oni su napravili neke teške greške. Prva greška je podjela probosankog bloka. Odlučili su da izađu u susret Čoviću i Dodiku, da idu bez DF-a, bez Željka Komšića i bez pobjednika izbora SDA. To je unijelo razdor među ljudima patriotski orjentiranima, posebno Bošnjacima. Odnose se veoma servilno prema Čoviću i Dodiku, to jako nervira ljude i unijelo je pukotine. Vidjet ćemo da li će imati dovoljno ruku na nivou države i FBiH da to održe – rekao je Izetbegović.

O kadrovskoj politici “Trojke” i kandidatima za državne ministre među kojima su predsjednici Naše stranke i Naroda i pravde Edin Forto i Elmedin Konaković, Izetbegović je rekao:

– Stranke okupljene oko “Trojke” su kritizirale SDA, a onda su uradile sve što su predbacivali SDA-u. Recimo četvrti delegat SNSD-u, što su godinama predbacivali SDA-u, uradili su munjevito, ne bi li došli u situaciju da preuzmu ulogu SDA. Puna su im usta bila riječi meritokratija. Dakle, vladavina meritornih, kompetetnih, onih koji imaju šta reći. Kada pogledate SDA-ove ministe na svim nivoima, ne može se reći da je to protivno meritokratiji. Ovo što se želi imenovati, neka gledaoci sami prosude… Glasali su za Marinka Čavaru, čovjeka s crne liste, ne bi li HDZ uzvratio uslugu. Sada će iste stvari raditi u odnosu na SNSD. Predsjednici stranaka bez referenci da budu ministri saobraćaja i vanjskih poslova, bez merituma, jer nisu se time bavili u životu. To je izrugivanje. Imali su jačih kadrova za Ministarstvo vanjskih poslova. Gospodin Damir Arnaut ili Sabina Ćudić su kompetentni za tu poziciju – rekao je Izetbegović.

O Sevlidu Hurtiću iz Pokreta za državu, koji će na prijedlog SNSD-a biti ministar za ljudska prava i izbjeglice Izetbegović kaže da je to Bošnjak iz Pokreta za državu koga je Dodik imenovao.

– Prvo ga je Dodik imenovao u Vladu RS-a, a sada je prekomandovan za državnog ministra. Meritokratija. Šta ulijeva povjerenje da će dobro raditi? On je dužan Dodiku i njemu će da odgovara – zaključio je Izetbegović.

Predsjednik SDA je istakao da formata “Osmorke” više nema.

– To treba zvati “Trojka plus”, pa ko ostane od manjih stranaka. Izdali su principe i stavove na osnovu kojih su dobili glasove. Za par mjeseci su izgubili ugleda što bi neke stranke za par godina. Oni još nisu ništa preuzeli, a izgubili su podršku naroda. Kakav su šamar dobili od Dodika odlukom o državnoj imovini u Narodnoj skupštini RS i naročito proslavom 9. januara u predgrađu Sarajeva. Čović ih je zvao probošnjačkim blokom, a Dodik muslimanskom stranom, a oni su šutjeli. “Govori šta hoćeš, samo mi pomozi da uđem u vlast”, a to će razočarati tu vrstu glasača koja podržava te stranke – rekao je predsjednik SDA.

O obilježavanju neustavnog “dana RS-a”, pa možda čak i u Srebrenici, Izetbegović je rekao da je sve moguće.

– Prije par dana gledali smo u Sarajevu predstavljanje filma Malagurskog, koji je slavljanje nastanka RS-a. Mene ništa ne iznenađuje, koliko ima podaničkog radi vlasti i biznisa. Dodik je jedan drzak i hrabar čovjek, koji udara šamare na sve strane. Prije par godina pozvao je Čovića i Del Vecchia (Ivan op. a.) na proslavu 9. januara, kada su dobili da se pred njima odlikuje general Lisica, koji je bombardovao Zadar i ubijao Hrvate. Putinu dodijeliti odlikovanje i da to gleda američka strana, to je flagrantna antidejtonska djelatnost u odnosu na OHR, provakacija Tužilaštvu BiH, izrugivanje odlukama Ustavnog suda BiH. On je svima šamar udario i ovoj “Osmorci”, narugao se s njima, trpit ćete ovakve stvari i onda ćete doći na skoro isto mjesto da četitate Božić – navodi Izetbegović.

Na pitanje da li je međunarodna zajednica saučesnik u svemu tome, Izetbegović odgovara “apsolutno”.

– Njihova mekoća i izostanak reakcije, još kada su prešutjeli odlikovanje Biljani Plavšić i Radovanu Karadžiću i ostalima. Reakcija na odluku Valentina Inzka da zabrani negiranje genocida. Preda mnom, Dodikom i Čovićem, visokopozicionirani evropski predstavnici govorili su da je Inzko kriv za krizu i blokadu države. To je nevjerovatno, takva jedna popustljivost – navodi Izetbegović.

On ističe da je Schmidt morao reagirati na obilježavanje “dana RS-a”.

– Ništa nije uradio. Schmidt se pretvara u visokog predstavnika za FBiH, za SDA i za pomoć HDZ-u. Ako ovako nastave on će sebe etablirati kao takvog, jer se ne usuđuju u odnosu na ovog čovjeka (Dodika op.a.) išta da urade. Neki čudan razlog ima. Ovo je perverzna situacija, takav kukavičluk, udar na patriote, Bošnjake, mekan odnos u odnosu na one koji prave blokade i probleme – kaže predsjednik SDA.

Predsjednik SDA komentirao je i nabavku transportera u Tuzlanskom kantonu, koju je najavio kantonalni premijer Irfan Halilagić.

– Jedini nači da nasilnike bilo koje vrste zaustavite, jeste da budete jaki. Mi dok nismo imali balans na terenu u ratu, neke ‘93-‘94. godine, mi nismo bili pregovaračka strana. Tek kada je Armija RBiH počela da preuzima planine, gradove, preuzela incijativu, tada su se ozbiljni pregovori desili. Ne želim da ovo povezujem sa ratnim okolnostima, ali tako je u životu. Ako ste slabi, a drugi jačaju, onda će vas tako tretirati u politici. Politika su pregovori na dnevnoj bazi u BiH. Namjensku industriju razvijamo za ne daj Bože. Prodajemo iz komercijalnih razloga, jer imamo dobru zaradu, ali i za ne daj Bože. Svaki kanton treba da uradi sličnu stvar. Svi će nas drugačije gledati. Nije čovjek zdrav što nema bakterija, nego što ima jak imunitet. Srbija se naoružala, Hrvatska također. Oni koji ne vole našu zemlju, čine da Oružane snage BiH slabe, jer se tako slabi država. Namjensku industriju treba jačati, treba jačati policiju u kantonima, ako oni u RS-u imaju “despote”, mi trebamo neke stvari koje su jače od toga – navodi Izetbegović.

Kada je u pitanju važnost puta u NATO, kojega nema u sporazumu “Osmorke” s HDZ-om i SNSD-om, Izetbegović kaže da je tu važnost vidio par decenija ranije, ali da se nada da su to sada uvidjeli i građani.

– SDA nije dopustila da se formira vlast dok nisu prihvatili ANP i da se s njim aktivira plan za članstvo u NATO-u. Sada svi vide koliko je to bitno. NATO članstvo je bliže i dohvatljivije od članstva u Evropskoj uniji – zaključio je Izetbegović.

O tome da li pojedine ambasade rukovode procesom formiranja vlasti, predsjednik SDA je rekao da je to pitanje za ambasade.

– Vidi se iz aviona i svi znaju da je to tako. Zašto se ambasade nisu potrudile da unesu podjelu u RS-u, tamo su imali jaku opoziciju, zašto ih nisu potpomogli, zašto su dopustili da Dodikova strana ovako ojača? Šta se radi zadnjih 14 godina od pada “Aprilskog paketa”? Ide se linijom manjeg otpora. Razmišlja se ko je jači ili slabiji. Idu da rade na račun onoga ko je slabiji. Imali smo u ratu embargo, pa da vidimo da li će Bošnjaci preživjeti. Imamo prepisku lidera po Evropi, da ipak treba jači da pobijedi. Ima ta islamofobna linija u politici, kalkulantska ili ziheraška. Oni neće nikada to priznati, ja sam pitao ambasadora SAD-a, on je rekao da nema ništa protiv SDA. Oni žele neku promjenu i idu linijom manjeg otpora. Isporučiti im nešto da ne prave probleme. To je jako pogrešna politika koja se više puta ponavljala u odnosu na Bošnjake i u periodu kad smo živote gubili – kaže Izetbegović

Žele da zadovolje općenito srpsku i hrvatsku stranu, pojašnjava Izetbegović, koje su najjače na Balkanu.

– Oni to ne bi mogli raditi da nije trčanja za vlašću “Trojke” ili “Osmorke”, na račun naroda, patriotskog bloka, države… Da nije toga, ne bi to mogli raditi – zaključio je Izetbegović.

O odlukama visokog predstavnika nakon izbora Izetbegović je rekao:

– Schmidt je u dogovoru s Plenkovićem i hrvatskom stranom, napravio da jedna stranka koja dobije 13 posto glasova, otprilike na nivou DF-a, može da kaže ne može DF, SDA koja je pobjednik izbora. Tu im je poziciju dao tu noć. To je bio udar na stranke, ali prerasta u udar na narod, koji počinje da se plaši. Plaše se te sprege Čović-Dodik, koja želi da kontrolira dvije trećine tih kliješta, a da se 60 posto građana, Bošnjaka i patriotski orjentiranih Srba i Hrvata, nađu u tim kliještima i bude zadržani unutar trećine vlasti. Boje se za sigurnost, OHR-a koji nepravedno intervenira. Nastavak će osjećati narod kao udar na sebe. Milioni ljudi će to osjećati kao udar na sebe i svoju budućnost i može doći do nesagledivih reakcija naroda – kaže Izetbegović.

Predsjednik SDA rekao je i da se bez ove stranke na nivou FBiH može samo “teškom nepravdom”.

– To bi bio nastavak odnosa od 2. oktobra, a onda bi reakcija bila ovo što sam kazao, a to ne bih preporučio nikome da radi. To će bit nedvosmisleno pristrasni antibosanki i antibošnjački potez OHR-a. Sve je više partnera s kojima možemo formirati vlast u FBiH. Realtivno lako možemo doći do preko 50 posto, a uz ovakav odnos mislim da će to tako da završi – navodi Izetbegović.

Kada je u pitanju pozicija u državnom Domu naroda, koju Izetbegović nije uzeo za sebe, predsjednik SDA kaže da to nije uradio “u vrijeme kada je SDA pod velikim udarom i napadom, kada se ljudi osjećaju ugroženima i gledaju kako drugi predsjednici, recimo NiP-a, daju ustupke kako bi se predsjednik brinuo za sebe”.

– Nisam mogao sličnu stvar uraditi. Nije mi palo na pamet. Da onako prvo sebe riješim na takav način, ne mogu takvu stvar uraditi – kaže Izetbegović.

Kandidat za predsjednika odnosno potpredsjednika FBiH je general Refik Lendo, a Izetbegović kaže da ova stranka ima mlađe kadrove koji su energični, ali i one gdje treba iskustvo, hladna glava, senior SDA.

– Zbog toga je tu general Refik Lendo, vrlo čvrstva ličnost, koga se ne može pritisnuti da uradi nešto što je protiv njegovog stava, volje njegove stranke, interesa naroda i države. On je general, bio je tri puta načelnik Novog Travnika – naveo je Izetbegović.

O svojim ambicijama na čelu SDA Izetbegović je rekao da je preuzeo SDA 2014. godine kada se rahmetli Sulejman Tihić razbolio.

– SDA je tada imala 200 hiljada glasova i SDP je bio jači. Tada smo imali poplave, paljevinu Predsjedništva BiH, plenume i tada je pao naš koalicioni partner SDP. Mi smo se podigli na 280 hiljada glasova i dva izborna ciklusa gdje smo redovno dobijali, uprkos brutalnim napadima. Ja sam predsjednik stranke koja se tako drži skoro desetak godina. Kanim to raditi. Moj rezultat, pa dobio sam nešto više glasova nego ranije, ali nisam uspio jer ih je 11 bilo protiv mene. Mi imamo svojih 280 ili 300 hiljada glasova, to je garant da nema servilnosti, da ćemo sačuvati vjeru, identitet i državu – poručio je Izetbegović.

