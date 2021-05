Bakir Izetbegović o direktorici KCUS-a : “Prvo je bilo da su respiratori loši, sad je problem što je Sebija ginekolog”

Bakir Izetbegović je rekao za N1 da je oko KCUS-a i odlaska 13 anesteziologa vještački proizveden problem. On smatra da je na KCUS uveden red, rad, ali da je zbog pandemijskih uslova zapravo očekivano da “ljudi pucaju po šavovima”. Izetbegović je rekao u intervjuu da “nije problem ni Sebija, ni Novalić ni Bakir Izetbegović, nego to što neko želi poziciju SDA”.

Kako komentariše odlazak 13. anesteziologinja. Sebija Izetbegović je rekla da je političko medijska manipulacija?

“Ona je član KO SDA. Ko je razmatrao situaciju, reagovao u smislu podrške rukovodstvu. Na KCUS-u je uveden red, disciplina, to su neophodne stvari, pogotovo kada je ovakva situacija sa koronom. To je bitka sa koronom. Treba biti gore vojna organizacija”, naveo je, pa nastavio: “Gore je vraćen dug. Uveden red. Uvedena disciplina, sve u svrhu liječenja pacijenata. Kada dnevno ima 10 mrtvih ljudi, u jednom momentu je bilo 557 bolesnih ljudi na KCUS-u, na ivici smrti. 557. Možete misliti kakav je to stres i PTSP kod ljudi koji su gore uposleni. I anesteziolozi su ljudi.”

“Nakon jednog mjeseca, 12 mjeseci, naravno da pucaju po šavovima. U porodici kada potraje nervoza, kada nema para, ljudi se posvađaju, potuku, razvedu, pa se pomire. Ne čudi da je od nekoliko hiljada uposlenika, njih jedan, dva posto počelo da puca, da im je sve krivo”, kazao je dalje predsjednik SDA.

“Ja mislim da su počeli da pucaju. Evo vidite njihove argumente. U prvi mah je rečeno da je do nekih respiratora, koji nedovoljno potiska daju. Osciliraju. Sad su rekli da to nije tačno. Dakle, kazali su da po njima nije problem u respiratorima, nego u međuljuskim odnosima”, istakao je.

Misli Bakir Izetbegović da je uveden red, disciplina na KCUS, a mnogi to ne mogu da nose, trpe.

“Znate, ne mogu pritisak korone, mrtvih ljudi, leševa. Prvo je bilo da su respiratori loši. Sad je problem što je Sebija ginekolog. Ona stoji uz njih. Ja živim sa direktoricom KCUS-a, oni nikada se njoj nisu najavili. Ona im se javila prije dva dana i rekla – zar ćete otići sa KCUS-a a da ne porazgovarate sa mnom. Kada su se neki odazvali, rekla je ‘zašto mi niste rekli te stvari na koje se sada žalite’. ‘Pa nismo htjeli da vas ometamo’, a sad je problem što je ona ginekolog”, ispričao je Izetbegović.

Vlada Kantona Sarajevo zatražila je od Vlade FBiH smjenu rukovodstva KCUS-a. Kažu – preispitat će ugovor po kojem kao najveći finansijer nemaju mogućnost odlučivanja: “Ne mogu to komentirati. Neka rade šta misle da rade. Ovo je vještački proizveden problem, da napadju KCUS, koji godinu dana sam nosio tegobu korone, ne samo u Sarajevu, tu su i drugi kantoni. Mortalitet u Sarajevu je ispod prosjeka mortaliteta u EU. Imamo dobar sistem i u njemu je centarfor KCUS, koji je iznio 90 posto problema.”

(Radio Sarajevo)