Bakir Izetbegović : „Mislim da će biti pokrenuta nova tužba protiv Srbije , ali o tome ne mogu govoriti“ (Video)

Gost Centralnog dnevnika sa Senadom Hadžifejzovićem bio je član Predsjedništva BiH i predsjednik Stranke demokratske akcije Bakir Izetbegović. U vrlo opširnom intervjuu Izetbegović je kazao da je njemu na prvom mjestu stabilnost BiH, pomirenje, relaksacija odnosa, evropski napredak, vladavina prava, piše agencija Patria.

Na pitanje Hadžifejzovića zašto spominje proteste, Izetbegović je kazao da to ne radi on već neko drugi te je kazao da je riječ o pisanju Dnevnog avaza i Fahrudinu Radončiću, predsjedniku SBB-a i koalicionom partneru.

Izetbegović je ponovo pozvao Radončića da prestane biti i pozicija i opozicija te da on može zaustaviti takvo pisanje Avaza. On je kazao da su imali dobru saradnju do izbora, pa čak i poslije izbora ali da su počeli ti „uznemirujući natpisi“.

Predsjednik SDA je kazao da Radončića opterećuje proces na Sudu BiH ali i onaj u Prištini. Na pitanje Hadžifejzovića ima li on kakve veze s tim, Izetbegović je kazao:

– Neki loši dušebrižnici šapću da SDA i ja imamo vezu s tim. To nije istina, ali ima takvih ljudi koji mu to uporno ponavljaju. To bi za mene bilo kao da sam sebi pravim probleme. U više navrata sam mu to i kazao. Ima ljudi koji su zainteresirani da sruše koaliciju i destabiliziraju prilike u zemlji.

Na pitanje da li se pomirio sa četvorkom iz Parlamenta BiH, Izetbegović je kazao da će se vidjeti da li je napravljen dogovor sa dvojicom, trojicom ili četvoricom poslanika. Na konstataciju da Senad Šepić ne prihvata dogovor te da traži direktni razgovor jedan na jedan sa Izetbegovićem poručeno mu je:

– Tek kad bude predsjednik parlamentarne stranke i osvoji pa ne 320.000 možda 150.000 glasova onda možemo na tom nivou razgovarati. Njemu je pružena prilika.

Na pitanje o natpisima da su neki članovi rukovodstva stranke Asim Sarajlić i Amir Zukić radili za lične interese, posredovali pri zapošljavanjima u Elektroprivredu BiH, enormno se bogatili, Izetbegović je kazao da ne priznaje špekulacije.

– Ne znači da oko mene nema nepoštenih ljudi ali ja nisam istražilac. Svako za koga se utvrdi da je bilo šta nepošteno radio taj će biti odstranjen ili ću ja otići. Ako ne mogu da odstranim nepoštenog čovjeka neću više biti predsjednik stranke. Za onoga za koga se dokaže da priča o općem interesu a završava za sebe ja ću ga odstraniti. Što se dokaže ja ću prihvatiti. Neću na bazi sumnje – kazao je Izetbegović.

On je dodao i da je pitao Sarajlića za imovinu te da mu je rekao da ima „neki normalan stan i ništa više“.

– Ako se dokaže da je napravio korupciju ili lopovluk otići će iz stranke. Neka to rade tužioci i sudije – kazao je predsjednik SDA.

On je kazao da jeste cilj očuvati koaliciju sa SBB-om i graditi ovu zemlju. Na pitanje da li će Radončić biti zajednički kandidat za Predsjedništvo BiH, Izetbegović je kazao da neće nikada.

– SDA će uvijek davati jakog kandidata mi smo najjača stranka i to će tako uvijek biti.

Na pitanje da li će njegova supruga Sebija Izetbegović biti kandidat, on je kazao da se to neće dogoditi ali i da do njega dolaze svakakve priče.

Na pitanje o reviziji tužbe za genocid protiv Srbije, a za šta rok ističe polovinom februara, Izetbegović je kazao da agent pred Sudom Sakib Softić radi sve vrijeme uz njegovu podršku te da „misli da će biti pokrenuta nova tužba, ali da ne može o tome govoriti“.

On je kazao da tužba ne bi trebala pokvariti odnose među dvije države jer je to tužba za ono što je uradio „Miloševićev režim“.

(Kliker.info-NAP)