Bakir Izetbegović: Koalicija Osmorke i HDZ-a je blef, četvrtak dan D za BiH

Bakir Izetbegović, predsjednik SDA, za Mrežu govori nakon što je danas potpisan sporazum osmorke i HDZ-a, šta planira SDA, ko će u NSRS-u odigrati glavnu igru pri izboru srpskih delegata, Dodik, Stanivukovićeva tri zastupnika, ili Pokret za državu. Ko će imati većinu u bošnjačkom klubu Federalnog doma naroda, SDA ili Osmorka. Može li zaustaviti političku perverziju osmorke, HDZ-a i SNSD-a kako je najavljivao, šta misli o Konakovićevom nonsensu vlasti bez HDZ i SNSD-a.

Kaže da današnji sporazum Osmorke i HDZ-a ne znači da naredne četiri godine SDA ide u opoziciju.

“Osim sporazuma potrebno je imati 11 bošnjačkih delegata u bošnjačkom Klubu poslanika u Domu naroda Federalnog parlamenta. Ne bih rekao da će doći do tog broja 11 i mislim da je ovo više jedan blef. Mislim da SDA već ima 11, vjerovatno 12, sa partnerom 13-14. I da će se to tako završiti. Znat ćemo evo u roku od par dana gdje smo. A ovo služi tome da se stvori atmosfera jednog talasa da je stvar već gotova, da je sve već krenulo i ljudi se povode, pa da možda neki koji se još uvijek razmišljaju i dvoume opredijele za neku stranu koja tako to samouvjereno pravi već sporazume, dogovara se sa Čovićem.”

Naglašava da je SDA pobjednik izbora.

“Pogledajte svaku listu, svaki put je SDA pa onda tri prazna mjesta, pa onda sljedeća je stranka koja ima duplo manje glasova od SDA. SDA ima više glasova nego stranke Trojke kad se saberu. Prema tome, glasači su rekli šta žele i mi to moramo braniti.”

Izetbegović ističe da, ukoliko u Federalnom parlamentu, SDA ima 12-13 delegata, današnji koalicioni sporazum pada u vodu.

“Tad je jedna nova konstelacija odnosa. Prirodna konstelacija odnosa i mislim da ćemo do toga doći na način da ćemo imati 12 ruku. Odnosno 13 u Domu naroda i da će se morati sa nama praviti koalicija. Svi sve tvrde, vidjećemo. Pred nama su četvrtak i petak i vidjećemo kako će se to sve završiti. Evo ja tvrdim da će se završiti ovako.”

O sadržaju sporazuma kaže da ga nekoliko stvari zanima koje su neprecizne.

“Sporazum je očigledno rađen, kao što su i sami priznali, u ofisu HDZ-a. Šta kane sa rtv sistemom, šta prije toga kane, kakve promjene u Ustavu, šta je to eventualno obećala Osmorka HDZ-u da će uraditi što mi nismo htjeli da pristanemo da uradimo pa je dio toga nametnuo Schmidt. Šta su nakanili sa obavještajnom službom, šta sa pravosudnim sistemom. Dakle to su još uvijek samo opredjeljenja da će se nešto raditi. Šta? Za šta je HDZ insistirao i na šta se to eventualno pristalo, a da nije precizirano u samom sporazumu?”

Predsjednik SDA naglašava da je javnost upoznata sa zahtjevima HDZ-a kojima SDA nije htjela izaći u susret.

“Ni kad je u pitanju rtv sistem, treći kanal. Ni kad je u pitanju obavještajna služba gdje je od mene traženo da HDZ odredi buduće kadrove unutar strukture obavještajne službe. Ne direktora, zamjenika i slično, nego unutar strukture da svi kadrovi trebaju biti određeni unutar HDZ-a. Neprofesionalno, mimo procedura. Što se tiče izmjena Ustava znamo šta je to. HDZ nećepristati da se brišu prefiksi hrvatski, bošnjački, srpski. Tražit će da ostane hrvatski član Predsjedništva itd. Ne znam šta su iza zatvorenih vrata obećali pa su ovako odobrovoljili gospodina Čovića koji kaže da konačno ima koalicionog partnera.”

Uklanjaju motor, a ostavljaju kočničare

Pojašnjava da je legitimno predstavljanje nedefinisana stvar.

“Ko je taj ko će reći ko je u ovoj zemlji legitiman, ko je nelegitiman? To sigurno neće biti HDZ. Ko će reći recimo da čovjek koji je izabran u skladu sa Ustavom i zakonom je nelegitiman? Tako da je to prilično neuhvatljiv termin, trebao bi biti precizniji. Ja mislim da je opasnije od toga, nemamo ništa protiv legitimnih predstavnika, samo je nejasno ko su. Dakle osloniti izbor tamo gdje su u pitanju predstavnici naroda na većinsku volju tog naroda nije problem. Ali to onda treba tako definisati. I zatim treba ograničiti tu volju na način da štitite vlastiti nacionalni interes, a da ne ugrožavate druge, da ne ugrožavate funkcionisanje države kao što je to radio HDZ. I da jednostavno na bazi toga nemate uporno dvostruko i trostruko više pozicija od ostalih koji eto nisu legitimni. A to je sad slučaj. Dakle HDZ će imati ispod 10% ruku u Predstavničkom domu PS BiH i komotno će tražiti trećinu vlasti. Umjesto desetine, trećinu. Slična stvar i sa pozicijama na federalnom nivou. Sve se pozivajući na neku legitimnost. Zatim ima sve mogućnosti blokiranja, zaustavljanja, kroz to ucjenjivanja. Sve smo to isprobali protekle četiri godine i na to ne bi trebao da pristane SDP koji u ovome času ima veliku odgovornost. Dakle ovo su dani D za BiH. Kako će igrati ovu partiju šaha sa HDZ-om, gospodinom Čovićem i sa SNSD-om i gospodinom Dodikom konkretno predsjednik SDP-a gospodin Nikšić šta će uraditi. Sa HDZ-om nije dobro krenuo. Dakle uporno smo mu nudili da se ne borimo za vlast. Ja to govorim od 2018. Pružena je ruka. Ja ne vidim alternative tome. Dakle nije riječ o vlasti. Napravimo jedan snažni probosanski frontkoji će sve u ovoj zemlji staviti na mjeru. I HDZ i SNSD. Ne dopustite da se ova stvar desi. Jedan od predstavnika hrvatskog naroda mora biti iz probosanskog bloka jer mi imamo Hrvate i Srbe. Čemu ti ljudi, čemu njih pet ili šest u državnom Parlamentu, u Federalnom parlamentu ako nećemo to efektuirati. Zašto HNS-u dopustiti, dakle samo oni koji su bili u HVO-u, da to bude kriterij legitimnosti. Šta je sa drugim Hrvatima, sa drugim Srbima? Ne dopustiti tu stvar. Ne dopustiti da Čović naredi ne možete imati DF, on je nelegitimna stranka. Ne dopustiti da probosanski front naziva bošnjačkim. Ne dopustiti Dodiku da ga naziva muslimanskim. U ovome času oni to sve popuštaju samo da bi uklizali u vlast. I mislim da to neće na dobro izaći, takav jedan odnos. Da se kočničari ostave, a da se motor ukloni iz jedne mašinerije koja BiH vodi već 32 godine. Iščupati motor SDA i ostaviti kočnice.”

Na pitanje zbog čega je taj motor sklonjen sa strane, Izetbegović odgovara: “To je naravno motor jer kad pogledate otvaranje demokratskih procesa, prva osnovana stranka, prva patriotska stranka, ona koja je nezavisnost BiH izborila, koja je pravila Armiju BiH, koja je vodila reformske procese nakon rata, koja se u ove četiri godine suprotstavljala ovim kočničarima pa je zato i došla do ovakve prizme sa njihove strane, što nismo neke stvari prihvatali i dopuštali. Dakle evo, vadi se taj motor, a ostavljaju se kočničari. I od strane domaćih aktera, Osmorke, i od strane stranaca, raznih ambasada u BiH.”

O izjavi Nermina Nikšića da ne može izdati i prevariti partnere da bi koalirao sa SDA, kaže: “Ne tražimo mi to od njega. Dakle ne radi se o nekoj semafor, maloj koaliciji SDA-SDP-DF. Mi zagovaramo Pokret za državu da se prenese onako kako je u RS-u donio neki rezultat, da se prenese na državni i federalni nivo. Samo tu naravno da je to jedan difuzan front. Tu nema pravog liderstva, tu nema prave vlasti. SDA je tu spremna da prepusti liderstvo i kažemo hajde bićemo svi jednaki u tom frontu, ali da branimo državu. Pa ima nas 60% na državnom nivou, ima nas na federalnom nivou 80%. Dakle ne da nekoga zbijamo u ugao, nego da stvari stavimo na mjeru. Ne može se ta volja zbiti u 1/3, tzv. bošnjačku. A na to se pristaje. Odstranjuje se SDA i pristaje se na to da se u 1/3 zbiju i da bude kako je rekao Dodik da će SNSD i HDZ odrediti šta će biti u ovoj zemlji. Dvije stranke koje kad se saberu imaju 10 ruku od 42 u Parlamentu. I zato kažem ja se sutra ili prekosutra dan D,možda i važniji od ovog današnjeg jer ovo je danas samo blefda se stvori dojam da idu stvari u Federaciji tako. Ali u odnosu na SNSD, SDP ima šansu, mogućnost i obavezu da zaustavi četvrtog delegata da dobije SNSD. I može to da uradi,neka ne izbjegava tu stvar. Neka ne traži izlike. Dakle može itekako to da uradi. Može da napravi dogovor, ali ja se bojim da neće. Mislim da je tu neophodan pritisak javnosti. Moramo biti svjesni šta će se desiti.”

Očekujemo da SDP onemogući Dodiku četvrtog delegata

Izetbegović smatra da SDP neće da pokvari idilu.

“HDZ se već dogovorio sa SNSD-om, Čović – Dodik. Potreban je Dodik možda i za Federalni parlament, za Dom naroda, za srpski Klub. Možda je tu potreban odobrovoljeni SNSD. SNSD bi možda dao poneku poziciju njihovim ljudima u Pokretu za državu. Mislim da su tu neke sitnice u pitanju koje stvaraju veliku sliku i veliku potrebu da se ne da četvrti delegat SNSD-u u državnom Domu naroda koji bi onda zajednosa HDZ-om imao osam od 15, odnosno većinu i nastavio da radi ono što smo gledali da je radio prethodne četiri godine. U ovome času kaže Dodik dogovorili smo se da budemo dobri momci. Dokad? Kad ćete nastaviti ono što ste radili četiri godine, što vas je SDA zaustavljala svo vrijeme? Dakle dan D je prekosutra za ovu stvar. I ako SDP izbjegne da to uradi, snosit će posljedice za to. Nisu sigurno oni koji su glasali za njih takvu stvar očekivali. Jer je bila priča SDA dao četvrtog, SDa je u koaliciji, ovako, onako.”

Naglašava da je SDA zaustavljala Dodika prije osam godina da uđe u vlast.

“Zaustavili smo ih, a onda smo pokušali prošli put da ih odobrovoljimo da se radi i, na kraju krajeva, tog četvrtog bi svakako dobili. Probali smo da pristupimo na bolji način, ali nije dobar odgovor bio. Tek su se tad razmahali, razbuktali separatističke strasti sa one strane. Sve se to treba imati u vidu. Imamo to iskustvo od prethodne četiri godine i ne može se tako poviti vrat i ući disciplinovano, da vam se navuče samar da uđete u tu kvotu od 33% bošnjačku. Ne može se dozvoliti da ti Čović kaže e ovaj je nelegitiman, DF ne može. I da ti šutke to. Ti si Bošnjak, nisi Bosanac, nije to probosanski blok, vi ste muslimani, itd. i da se to sve šutke. Takve definicije u odnosu na građanske stranke, da se radi i da se to šutke podnosi, da se ulazi da se dobije neka svoja kvota i vlast.”

Izetbegović naglašava da je u samom početku Osmorka popustila HDZ-u jer DF nije dio bloka.

“Nije nijednu riječ progovorila. Na ovakav odnos Čovića gdje mu je tu poziciju dao OHR i Schmidt, oni bi trebali da isprave kičmu, da neke stvari kažu, a ne ovako disciplinovano da ulaze, da im se navuče taj samar i da sljedeće četiri godine trpe zajedno sa nama, što će se i desiti ako se ne suprotstave.”

Na pitanje za koga će glasati SDA kada je riječ o izboru delegata u Dom naroda kaže: “Za onoga koji će onemogućiti četvrtog delegata SNSD-u, a to očekujemo od SDP-a da dogovori. Neka nađe bilo koji mehanizam, ako se mogu za Mijatovića izboriti, glasamo za njega. Ako ne mogu, neka vide način sa opozicijom. PDP i SDS, imamo dobra iskustva s njima. Od 2014.do 2018. oni su se normalno ponašali. I oni i sad normalne poruke šalju. Dakle Borenović, jučer Vukan kaže nemojte se prepustiti dobrovoljno onome što će vam Dodik raditi sljedećih godina. Oni to kažu. Dakle od njih treba tražiti dvije stvari – da poštuju državu, da je ne blokiraju onako kako je blokirao SNSD. Da odustanu od blokada koje traži NSRS. Nek se ostave entiteta, nek rade za državu. I da imaju korektniji odnos prema Bošnjacima i Hrvatima povratnicima. I to je dvoje dovoljno. Da u tome budu različiti od Dodika i SNSD-a. Ljudi to nude i ako se to propusti onda je to do SDP-a, a ne do njih.”

Formiranje vlasti na nivou države Osmorka-HDZ-SNSD bi bila politička perverzija

Predsjednik SDA naglašava da stvari idu u tom smjeru da bi Pokret za državu strateški interes mogao prodati za fotelje.

“Javnost to treba da zaustavi. Treba baciti svjetlo na cijelu tu situaciju. Šta ste obećavali, šta ste pričali, zbog čega ste kritikovali SDA? Da li nakon ovakvog iskustva iz prethodne četiri godine zaista to kanite uraditi? Nemojte se praviti ludi.”

Ističe da opozicija iz RS-a može biti dio vlasti na nivou države BiH.

“Kad prebrojite ruke, ako imate ova dva u srpskom Klubu u Domu naroda državnom, tad imate prolaznost. Imenovanje je samo u Predstavničkom domu. Dovoljno se ruku ima, iskustva imamo kakva imamo, treba ući u tu stvar. To nikakav nije rizik. To je po meni obaveza s obzirom na ono što je Dodik radio i čime je prijetio u prošlom mandatu. Ne smije mu se potpuno prepustiti. Jučer Vukan upozorava nas Bošnjake nemojte mu se prepustiti, a naši predstavnici evo kližu u tom smjeru.”

Navodi da će na državnom nivou biti HDZ i na entitetskom.

“Samo treba li mu dati trostruko više, ili u Federaciji dvostruko više nego što mu pripada. Treba li to raditi? To pitam gospodina Konakovića. SNSD može biti odstranjen sa nivoa države, imali smo to iskustvo i stvari su funkcionisale. Dakle itekako, ne da može, nego mora biti SNSD uklonjen iz Vijeća ministara. Tu obavezu imaju i to moraju da urade. Imaju našu podršku u tome. I mislim da imaju i podršku javnosti i očekivanje. Što se tiče HDZ-a, on ništa nećemoći da koči. HDZ neće moći da zaustavlja stvari na nivou države jer je on na nivou Federacije, bez obzira koliko ruku imao. I mislim da će se puno disciplinovanije i normalnije ponašati jer su dobili barem 50% od onoga što su očekivali i tražili u Neumu i Sarajevu. To im je poklonio gospodin Schmidt. Sad će biti normalniji u ponašanju, manje će blokada praviti. I da će se u velikoj mjeri izbiti taj adut koji njih treba da ne budu izdajnici, da su svi na jednoj hrpi, da su svi unutar HNS-a. To je nenormalno stanje. Imate dva snažna bloka među Srbima u RS-u, imate tri bloka među Bošnjacima i Bosancima. Ovakvo zbijanje oko jednog lidera i jedne stranke zahvaljujući priči o legitimnim i nelegitimnim predstavnicima, o tome da su mali, da će neko da ih nadglasa. Sad su ti argumenti u velikoj mjeri izbijeni. Dobili su daleko više nego što im pripada i mislim da će doći sada do diverzije političke, do polarizacije hrvatskog tijela.”

Ističe da bi formiranje vlasti na nivou države Osmorka-HDZ-SNSD bila perverzija koju treba zaustaviti.

“Kada odstranite najjaču,najreferentniju, stranku pobjednicu na izborima kojoj zaista ništane može predbaciti, ništa veliko se ne može predbaciti SDA-u koja naravno nije savršena stranka. Ima i u njoj pojedinaca koji su loše stvari radili, ali generalno kad je u pitanju odnos prema državi. Kad izbacujete taj motor, a ostavljate kočničare nakon ovakvog mandata koji svježe završavamo onda je to politička perverzija. Nije SDA samo struktura političara. Ti političari rade, oni predstavljaju najkvalitetniji dio društva BiH. To su patrioti, ljudi privrženi tradicionalnim vrijednostima, to su zaslužni ljudi za odbranu BiH i politički i vojno. Ako vi to iščupate, to srce patriotsko unutar tog spektra političkog, onda ste napravili perverziju. A ostavite kočničare.”

Stranci stalno ohrabruju osmorke, jedanaestorke, trojke da se ide na SDA

Navodi da je uloga stranaca ogromna da SDA ne bude u vlasti.

“Mada tvrde da nije. Oni stalno ohrabruju osmorke, jedanaestorke, trojke da se ide na nas. Dakle dotakli nisu niti su se bavili onim ko je prijetio miru u BiH. Perverzija je da SDA nije poželjna u vlasti, a SNSD i HDZ jesu. To su naopake, pervertirane vrijednosti i postupanja. Dakle nikako se ne baviti političarima u RS-u koji su proizveli krizu kakvu jesu, pokušati tamo praviti promjene, naći neke blokove tamo i podržati ih, a to je bilo u blizu sve. Itekako su mogli to uraditi da su htjeli. HDZ nakon svega što je radio podići na pijedestal, na policu gdje je nedodirljiv faktički, a onda još se na ovakav način pozabaviti najjačom patriotskom bošnjačkom strankom, probati je iščupati iz vlasti i taj faktor politički potpuno ukloniti, bošnjački patriotski faktor, to je jedna politička perverzija i to su kontinuirano radili četiri godine. Nije to krenulo sad. Uporni pritisak na nas da nešto damo, da nešto popuštamo, da se nešto završava na naš račun, pa ako nećete onda ste frigidni, nefleksibilni, onda se sa vama ne može itd.”

Izetbegović pojašnjava da je krneulo od toga da čitav migrantski tok ima da ide isključivo tamo gdje žive Bošnjaci.

“Da sav taj teret i problem sa agresivnim migrantima imaju samo bošnjačke sredine. Dakle neće ući tamo gdje je SNSD, neće ući tamo gdje je HDZ. I to su stranci tako zamislili. Kampove u Živinicama, sve su oni to bili postavili na svojim karatama i onda se čudili da ja to ne dopuštam. Pa onda u Neumu izmjene Ustava na naš račun. I to nam se kaže možda ćete izgubiti izbore zbog ovoga. Ali morate neke stvari dati. Evo ove koje je poslije toga nasilno visoki predstavnik dao i još preko toga. Stalno se takve stvari rade i podrazumijeva se da će to biti na naš račun. visoki predstavnik kad definiše ko kakva prava ima kaže pa i Bošnjaci imaju pravo da žive. Pa i životinje imaju pravo da žive. Je li to svo naše pravo? Imamo li mi pravo na ravnopravnost, na nediskriminaciju, na jednu građansku, normalnu državu?”

Kaže da će se i dalje spominjati građanska država.

“DF je jako spominje i mi smo za nju naravno. Osmorka je zaboravila i vlastite principe. Čujemo od gospodina Konakovića da ćemo nešto veličanstveno da gledamo, da to dosad nije viđeno. Vjerovatno i nije dosad viđeno ovo što ćemo eventualno gledati.”

Nećemo se odreći Turske i Erdogana

Navodi da se sa Erdoganom ne viđa često, a da kad se vide naprave “hajr za ovu zemlju.”

“Dogovorimo neke kvote mesa, pokušamo dogovoriti neki autoput da Turska pomogne izgradnju. Pomogla je toliko obnovu naših čaršija, naših naslijeđa iz otomanskog perioda kroz turizam. Ne vidim da je igdje gospodin Erdogan napravio ikome problem. I sad bi trebali takvog prijatelja se odreć da ne bih imao problem sa nekim strancima. Naravno da se neću odreći. Ono što dolazi od Turske nikad nije bilo problem za BiH, to je uvijek bila podrška i pomoć. Sa Putinom i Rusijom je naravno drugačije. I na sedmičnoj bazi posjete Dodika Rusiji u momentu kada Rusija razara Ukrajinu i kada prijeti da se to sve prenese i na Balkan. To su neuporedive stvari. I onda treba nekoga ukloniti jer je blizak sa Erdoganom, jer je musliman, jer upozorava svoj narod da će se možda morati braniti, narod koji je preživio genocid, a ostaviti ove druge. Ja mislim da je to jedna perverzna stvar. Ljudi koji su glasali za stranke Osmorke nisu sigurno to od njih očekivali.”

“Mi ćemo to zaustavljati, javnost, građani, glasači. I oni koji su sa njima u ovome času u Osmorci, ja recimo ne bih rekao da će Naša stranka htjeti ostati u projektu koji sena takav način odnosi prema HDZ-u i SNSD-u. Znam da neke druge stranke već razmišljaju da li im je mjesto tu. Možda ne vole SDA, možda bi voljeli bez SDA,možda im je konkurencija, dobro bi bilo da neki veliki se ukloni faktor pa da oni zauzmu te pozicije. Ali prodati i predati zemlju zbog toga, to zaista ne ide. Teške su stvari koje se spremaju da urade. Mislim da će SNSD nastaviti po svome, da će HDZ imati vrlo jasne zahtjeve, da ćemo ponovo ući u krizu i da Osmorka neće ostati cijela pod tim pritiskom. Prije svega sumnjam da će imati 11 ruku da odu sa Čovićem kako su zamislili i da ćemo ih tjerati da napravimo ovaj front kako sam obećao na izborima”, zaključio je Izetbegović za Mrežu.

(Kliker.info-FTV)