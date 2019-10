Bakir Izetbegović : “Jedino se slažem s Palmerom da je Dodik izvor blokada i opstrukcija”!

Sjedinjene Američke Države su kao prijatelj Bosne i Hercegovine i strateški partner pružile enormnu podršku našoj zemlji u proteklom periodu, naročito u prvim postratnim godinama. Dobro je što se Washington budi i što stanje u BiH i regionu ponovo dolazi u fokus, čemu svjedoči niz posljednjih aktivnosti, uključujući i raspravu o stanju u našoj zemlji u Senatu”, izjavio je za Fenu predsjednik Stranke demokratske akcije (SDA) Bakir Izetbegović.

On ističe da su proteklih godina Sjedinjene Ameručke Države imale relativno pasivan odnos, a cjelokupan teret je bio na Briselu.



“To je bila greška. Povlačenjem je načinjena šteta za strateške interese i regiona i samog NATO-a. Pasiviziranjem SAD-a je stvoren vakuum koji su u entitetu RS ispunili drugi, maligni utjecaji. Sadašnji otpori u RS-u prema NATO putu BiH nisu nastali iznutra, već su uvezeni izvana i rezultat su inozemnih utjecaja. Američki interes je očigledno pojačan, ali još uvijek u nedovoljnoj mjeri. Nakon imenovanja specijalnih izaslanika za Balkan potreban je mnogo snažniji, hrabriji i odlučniji pristup, bez odgađanja. Svako odgađanje i neodlučnost ohrabruje retrogradne politike koje ne misle dobro BiH”, smatra Izetbegović.



Matthew Palmer, specijalni američki izaslanik za Balkan, bez ustezanja je Dodika označio kao glavnog kočničara. Na pitanje očekuje li da će to dovesti do nekih konkretnijih poteza američke administracije, Izetbegović kaže da je važno da je Palmer precizno odredio Dodika kao izvor blokada i opstrukcija.



“No, to samo po sebi nije dovoljno. Potreban je snažniji i odlučniji pristup, i jasan plan za hvatanje ukoštac s opisanim problemom. Jer, druga strana koja se jasno protivi našem NATO putu i otvoreno podržava Dodika, ne pokazuje ni najmanji znak neodlučnosti, i koristi sve raspoložive mehanizme, od angažmana u PIC-u, preko medija, posjeta na najvišem nivou, itd. Sve političke snage u BiH koje se bore za nastavak NATO puta BiH i čija je spremnost da nastave u tom pravcu neupitna, zaslužuju veću podršku američke administracije. Jer, NATO integracije BiH imaju uzajamnu korist i strateški interes i za BiH i za NATO. To nije jednosmjeran proces”, kaže Izetbegović.



Palmer je u svom izlaganju govorio i o “razočaravajućem i nacionalističkom” liderstvu na državnom i entitetskom nivou i pri tome je vlasti u Kantonu Sarajevo označio kao alternativu koja zaslužuje podršku. Komentirajući to Izetbegović kaže kako ima stvari o kojima se nikako ne može složiti s dijelom američke administracije zaduženim za BiH.



“Neki Palmerovi stavovi su zbunjujući i u potpunoj suprotnosti s realnim stanjem, ali i izjavama nekih važnih aktera, poput kongresmena Adama Kinzingera, bliskog predsjedniku Trumpu. Dok kongresmen Kinziger vrlo jasno i precizno kaže da je suština političkog procesa u BiH borba između snaga koje se bore za NATO put i onih koji ga po svaku cijenu žele spriječiti, Palmer pokušava prikriti tu razliku govoreći o «razočaravajućem i nacionalističkom» liderstvu na državnom i entitetskom nivou. Time, svjesno ili ne, sve stranke svrstava u isti koš, iako to nikako ne odgovara istini i ne vodi rješenju.

Također, Palmer očigledno ne raspolaže informacijama pa naivno aktuelnu vlast u Kantonu Sarajevo predstavlja kao alternativu, zanemarujući njihove korupcijske afere, izostanak rezultata, ali i činjenicu da te političke snage ne postoje, niti imaju ikakav potencijal izvan Kantona Sarajevo, a pogotovo ne na područjima RS-a ili onima na kojima su Hrvati većina.

Zato se s pravom postavlja pitanje zašto se traži navodna alternativa onima koji jasno podržavaju NATO put, a ne onima koji taj put koče? Mnogo važnije bi bilo tražiti i podržati opoziciju i alternativu u RS, koja bi podržavala NATO put BiH. To je svakako bitnije od komunalnih i kantonalnih tema – zaključuje predsjednik SDA Bakir Izetbegović.

