Bakir Izetbegović: Erdogan je dobrodošao, Bošnjaci i Turci će imati sve jače odnose

Predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović poručio je da bez Zapadnog Balkana Europska unija nije kompletna i da postoji spremnost da se u sljedećih deset godina taj proces kompletira.

“Ono što je po meni najznačajnije, a što nisam siguran da se jasno osjetilo kroz izvještavanje medija jer mediji nisu bili prisutni na samim sjednicama, jeste jedna spremnost tih zemalja, jedno sazrijevanje saznanja i stava da Europska unija treba Balkan. Bez proširenja bez obuhvatanja tog vakuma koji je u srcu Europe, Europa nije kompletna i postoji spremnost da se u sljedećih deset godina taj proces završi“, rekao je Izetbegović u intervjuu za Anadolu Agency (AA).

Na sastancima u Sofiji je bilo govora o mnogim pitanjima, kako je rekao Izetbegović, bila je to prilika da pred vodećim ljudima Europske unije kažu neke istine o BiH kako bi bile srušene neke virtuelne predstave koje su loše za Bosnu i Hercegovinu koje su se vremenom stvorile, o nekoj džihadizaciji i nekom ekstremizmu.

“Ja sam brojkama te stvari demantovao”, kazao je Izetbegović.

Posjeta predsjednika Turske Recepa Tayyipa Erdoğana Bosni i Hercegovini najavljena za sutra, kako je rekao Izetbegović, za BiH i region predstavlja nastavak i intenziviranje onoga što općenito predstavlja odnos Turske i predsjednika Erdoğana prema BiH.

“Bilo je različitih tumačenja (posjete Erdoğana BiH op.a) neka su bila maliciozna. Svaka zemlja koja je prisutna u Bosni i Hercegovini želi imati neki uticaj, manji ili veći. Dobronamjeran ili drugačiji. Kada je u pitanju Turska, to je jedan rastući uticaj koji je dobronamjeran. Šta želi Turska na Balkanu? Pa ono što vidimo – da radi. Kroz pomoć u diplomatiji želi pomirenje u regionu. Investiranje u region, izgradnja infrastrukture, podrška Bosni i Hercegovini na njenom europskom putu, na njenom putu integracije u NATO, vrlo konkretne stvari koje se odnose na kvote za izvoz mesa na kredite i tako dalje. I dok je tako ja ne vidim razloga da se dio javnosti u Bosni i Hercegovini tako odnosi prema predsjedniku Erdoğanu, on je dobrodošao u Bosnu i Hercegovinu”, pojasnio je Izetbegović.

Kvote za izvoz mesa i drugih proizvoda iz Bosne i Hercegovine u Tursku se već ranije određene, podsjetio je Izetbegović i dodao kako će prilikom sutrašnje posjete turskog predsjednika biti definisano da to bude na jedan trajniji period.

“Očekujem jednu takvu odluku u tom smislu u vezi s kvotama mesa. Očekujem da će biti produžen kredit, vrlo povoljan kredit koji je Turska dala i od kojeg posebnu korist imaju izbjeglice i povratnici i u RS i ovdje u Federaciju. I konačno ono što je najmarkantnije, najvažnije, pismo namjere koje će sutra biti potpisano od strane ministara saobraćaja Turske i Bosne i Hercegovine i koje će otprilike definisati izgradnju autoputa ali mislim da će se odnositi i na željeznički saobraćaj i na neke druge stvari“, rekao je Izetbegović.

Izetbegović je podsjetio da je Turska zemlja u snažnom usponu u svakom pogledu, zemlja koja se vratila svojim vrijednostima, svojoj vjeri.

“Turska svoju snagu ne bazira na nekim bogatstvima poput nafte i tako dalje. Ona je bazirana na nečem što je puno čvršće, solidnije, a to je znanje i rad”, pojasnio je Izetbegović i dodao da se rast Turske može pratiti komparativno posmatrajući stanje u toj zemlji unazad 40, pa 20 ili 15 godina.

Europa treba imati drugačiji odnos prema Turskoj i Erdoğanu

Turska je na jednoj posebnoj strateškoj poziciji, kako je rekao Izetbegović, ima ratove na svojim granicama, pokušaj državnog udara i izazivanja nereda unutar same Turske, i ona se s time nosi, to savladava i amortizuje pritisak izbjeglica koje dolaze sa istoka prema Europi.

“Brine se o tri miliona ljudi na vrlo human način. Time pomaže ne samo te izbjeglice nego i Evropu, tako da bi i Evropa trebala da ima sve to u vidu i da ima malo drugačiji odnos prema Turskoj i predsjedniku Erdoğanu”, rekao je Izetbegović.

Odnose Bošnjaka i Turaka Izetbegović je ocijenio veoma dobrim.

Ukazujući na jedan poseban odnos turskog lidera Recepa Tayyipa Erdoğana prema Bosni i Hercegovini Izetbegović je podsjetio da je prijateljstvo s ovim liderom naslijedio od svog oca, prvog predsjednika BiH, rahmetli Alije Izetbegovića.

„Tako da mislim da će prijateljstva trajno biti takva. Bosna i Hercegovina i Turska, Bošnjaci i Turci će imati sve jače odnose“, dodao je Izetbegović.

Odnosi u regiji bi trebali biti bolji

Odnosi među državama u regiji bi trebali biti bolji, a susjedi bi trebali prihvatiti Bosnu i Hercegovinu kao ravnopravnog partnera, smatra Izetbegović.

“Naprosto susjedi bi trebali prihvatiti Bosnu i Hercegovinu kao ravnopravnog partnera i dati joj njena prava garantovana međunarodnim konvencijama i to raditi na jednom ekspertnom nivou. Bosna i Hercegovina traži da se plati voda iz Buškog jezera koja pokreće turbine u Hrvatskoj, da se plati voda iz Drine koja pokreće turbine na centralama iz kojih Srbija crpi struju, da se definitivno pogleda eventualno učešće u odnosu na vlasništvo u tim centralama jer i Bosna i Hercegovina smatra da je nešto investirala u te centrale, da se to provjeri. Vidjeti šta je s našom imovinom u Hrvatskoj, šta je pravo Bosne i Hercegovine kada je u pitanju izgradnja Pelješkog mosta, ništa više i ništa manje od toga Bosna i Hercegovina ne očekuje od susjeda. Dakle jedan korektan i ravnopravan odnos”, rekao je Izetbegović.

Predsjedavajući Predsjedništva BiH i predsjednik Stranke demokratske akcije (SDA) Izetbegović je rekao kako je odgovor na pitanje imena kandidata te stranke za člana Predsjedništva BiH proces koji sazrijeva jer “moramo dobiti kandidata koji će prije svega pobijediti na izborima a zatim garantovati ovu politiku koja drži bez obzira na sve pritiske i brani interese i dostojanstvo ove zemlje”.

Razlog nepotpisivanja ugovora države Bosne i Hercegovine sa Islamskom zajednicom u BiH, kako je rekao Izetbegović, je želja da se neka politička pitanja koja nemaju veze sa vjerskim zajednicama rješavaju kroz trgovinu sa ovim ugovorom.

“Mislim da to nije bilo fer, da to nije uredu. Gospodin Ivanić (Mladen op.a.) je imao niz primjedbi koje je Islamska zajednica prihvatila. Onda je gospodin Čović (Dragan op.a) sljedećih dvije godine potrošio nam jedno vrijeme. Ja sam to dva puta stavljao na dnevni red. Na kraju je gospodin Čović rekao da to može biti riješeno samo u sklopu jednog šireg dogovora. Zaista to ne ide na takav način. Nadam se da će u idućem mandatu biti više pameti i spremnosti da se ta stvari riješi”, pojasnio je Izetbegović.