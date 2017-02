Bakir Izetbegović dobio podršku : Uz podršku i vrhunski tim idemo u reviziju presude protiv Srbije

U Sarajevu je danas održano savjetovanje o podnošenju zahtjeva za reviziju presude po tužbi Bosne i Hercegovine protiv Srbije za genocid, a odlučeno je da BiH pokrene reviziju što je potvrdio i Bakir Izetbegović, član Predsjedništva BiH, piše Patria.

On je kazao da je upoznao skup kojem je prisustvovalo 50-ak članova političke, pravne, akademske zajednice sa bitnim elementima za reviziju i da je izražena podrška.

– Predsjedništvo BiH svojom odlukom 2002. godine je imenovalo Sakiba Softića za agenta u tužbi BiH protiv Jugoslavije. Predsjedništvo je dalo punomoć da preduzima sve pravne radnje. Jedna od njih je i podnošenje aplikacije za reviziju presude.

Moj odgovor svima onima koji tvrde da se radi o vaninstitucionalnom djelovanju je sljedeći: To nije tačno. Ko tvrdi da Softić nema legitimitet, taj neko to mora dokazati pravnim argumentima. Argumenata nema – kazao je on.

Softić je uložio napore za prikazivanje novih dokaza uz pomoć ekspertnog tima te su aplikaciju za reviziju utvrdili vrhunski stručnjaci.

– I najveće države bi poželjele ovakav tim, a pozavidjele bi BiH na aplikaciji – ocijenio je dodavši da Softić ima njegovu bezrezervnu podršku.

Izetbegović je kazao da će doći do političke krize ali da to neće biti u mjeri u kojoj se prijeti.

– Ovime nikome ne oduzimamo pravo, istina treba svima – pa i onima koji se odupiru.

Kazao je da će tu istinu pisati nepristrasne međunarodne sudije, te da revizija nosi rizik.

– Odustajanje od revizije zarad političke stabilnosti nanijelo bi štetu dignitetu žrtava – kazao je Izetbegović.

Na kraju konstatovao je da se život u BiH može graditi i izgraditi za dobrobit sva tri konstitutivna naroda. Izetbegović je odgovarajući na pitanje kako komentira činjenicu da ovdje danas nisu došli predstavnici hrvatskog naroda ni Dragan Čović a ni Mladen Ivanić druga dva člana Predsjedištva BiH on je kazao:

– I Ivanić i Čović dobili su uredno poziv, zašto danas nisu tu pitajte njih – kazao je Izetbegović.

Predsjednica Fondacije ”Pravda za BiH” Fadila Memišević kazala je da je odlukom o reviziji presude protiv Srbije za genocid – misija uspjela.

– Moram da kažem da smo u našoj misiji uspjeli. Mi smo finansirali našu tužbu i ostalo je još nešto sredstava da finansiramo reviziju. U ovih deset godina od presude kojom nismo bili zadovoljni, puno smo radili u fondaciji. Svi članovi UO su volonteri, ali smo radili permanentno. Imali smo jako dobru saradnju sa kabinetom gospodina Izetbegovića, posebno u posljednje dvije godine – kazala je ona.

– Ova tačka je prelomna za BiH a to je ovo što smo danas čuli. Govorili smo jednim glasom, glasom podrške. Današnji skup je govorio jednom glasom – dodala je Fadila Memišević.

Na kraju za govornicu je neplanirano izašla Kada Hotić koja je istakla da žrtve i porodice žrtava imaju pravo da traže reviziju i da ovo nije pitanje Bakira Izetbegovića već pravde svih građana.

– Nemojte zaboraviti da je umjesto Bakira Izetbegovića u Predsjedništvu mogao biti bilo ko drugi ista stvar bi se od njega tražila – istakla je Hotić.

Nermin Nikšić predsjednik SDP BiH kako saznajemo od učesnika ovog savjetovanja imao je vrlo upečatljiv govor te je kazao da ova revizija presude je pitanje pravde nešto što zaslužuju svi građani i da čvrsto stoji iza odluke Bakira Izetbegovića da se revizija presude podnese.

I Fahrudin Radončić je također dao podršku reviziji presude a samo je kratko kazao da je ova odluka donesena jednoglasno.

