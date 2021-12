Predsjednik SDA Bakir Izetbegović, četvrtog dana pregovora o izbornoj reformi u Delegaciju EU-a u BiH, novinarima je kazao kako “misli da ima rješenja, ako bude dovoljno pameti da se napravi poneki mali korak”.

Istakao je da se u početku napravila strateška greška.

– Ja ću se popodne vidjeti sa predstavnicima SAD-a i to je to. Mislim da se napravila strateška greška, uporno se pregovaralo sa HDZ-om i SDA, a nedovoljno sa opozicionim i drugim strankama. Svi su trebali biti involvirani, ovako se stvara utisak da se iza zatvorenih vrata radi nešto mimo njih. I opravdano se ljuti taj čitav blok koji sutradan treba da digne ruku i daje im se mogućnost da govore kako se nešto dogovara iza zatvorenih vrata u uskom formatu. Ništa za sada nije dogovoreno i morat će se nastaviti u jednom proširenom formatu. Morat će se uključiti sve parlamentarne stranke i njihovi predstavnici u dalje razgovore – pojasnio je on.

Naglasio je kako se od početka čudi ovakvom pristupu međunarodne zajednice.

– Uporno im govorim da to samo može isprovocirati spekulacije, tumačenja, onemogućiti ili jako smanjiti šanse da se postigne sporazum. Mislim da su napravili stratešku grešku i naravno mogu je ispraviti – rekao je predsjednik SDA.

Izetbegović je kazao i da svi nisu bili raspoloženi da se u ovom trenutku rješava pitanje Federacije, te da se to počelo danas rješavati.

– Oni insistiraju na tome da se riješi pitanje izbora člana Predsjedništva na način da Hrvati u Bosni i Hercegovini imaju u odnosu na jednog od trojice presudnu ulogu. Da se nađe način da hrvatska većina izabere jednog, da se nađe neki model. Međutim, u isto vrijeme insistiraju na tome da se izbrišu prefiksi što odbija gospodin Čović. Da čak ni izborne jedinice ne mogu imati bilo kakvu etničku odrednicu. Moram kazati da nisu bili raspoloženi za to u ovom trenutku da se rješava i Federacija. To što se počela danas rješavati i Federacija je rezultat jednog mog upornog pritiska da se ta stvar paralelno radi i da stvari, da tako kažem, “stanu na dvije noge”. Ne mogu reći da su stranci tako jednostrani kako je to izgledalo u prvi mah – dodao je on.

U ZGRADI DELEGACIJE EU-A

Ono što je artikulirano preko Venecijanske komisije, nastavio je Izetbegović, jeste da se imaju izbrisati ti prefiksi koji se odnose na etničke odrednice i da se imaju riješiti blokade u FBiH.

– Sve je to za nas za sada prihvatljivo – naglasio je.

Ponovio je po ko zna koji put da se moraju značajnije uključiti i ostale stranke, te da ne može cijeli teret biti samo na SDA i HDZ-u.

– Mislim da jeste, u samoj atmosferi i razumijevanju svih da će se napraviti korak naprijed. Samo se moraju značajnije uključiti ostale stranke, ne može ovo biti samo na SDA i HDZ-u. Sve vrijeme tražim da budu uključeni, samo ne može ih Bakir Izetbegović uključiti, mogu ih samo pregovarači iz međunarodne zajednice uključiti – poručio je Izetbegović.

Govoreći o legitimnom predstavljanju postavio je pitanje:

– Recite mi šta je legitimno predstavljanje pa ću reći na šta sam pristao. Mislim da je gospodin Komšić legitimno izabran čovjek. Radi se o jednom potpuno nejasnom principu i nejasnoj formulaciji. Ja sam tražio od ljudi iz Venecijanske komisije da nam pojasne da li postoji neko ko nije legitimno izabran u BiH i nisam dobio odgovor.

O potezu predsjednika HDZ-a BiH Dragana Čovića koji je u Domu naroda BiH podržao zaključke Kluba srpskog naroda kojim se osporava Inzkov zakon, kazao je da je je “jako smanjio šansu da se brzo postignu dogovori”.

– Kazao sam jasno, gospodine Čoviću, uporno vas pozivam da ne radite stvari koje provociraju bošnjačke glasače i bošnjački narod u Bosni i Hercegovini. Da ste kazali da će Hrvati zajedno sa ostalim patriotima braniti ovu zemlju, jako biste povećali šansu da se postigne sporazum. Ovako su se sve te šanse degradirale. Čak i poslije incidenta sa dodjelom odlikovanja generalu Lisici, koji je načinio zločine protiv Hrvata u Hrvatskoj nakon čega je smijenjen ambasador Hrvatske u BiH, Čović nije izvukao pouke i napravio je tešku grešku prije dva-tri dana – istakao je Izetbegović.

(Kliker.info-Faktor)