Bakir Izetbegović : Ako moju suprugu neće štititi država, onda ću se ja snaći !?

Odgovarajući na novinarsko pitanje o korištenju službenog auta Predsjedništva BiH za potrebe direktorice KCUS-a Sebije Izetbegović, član Predsjedništva BiH Bakir Izetbegović novinarima je danas kazao da je u posljednjih šest i po godina, koliko je član Predsjedništva BiH, više od 30 puta doživio različite prijetnje, te da su čak devet puta to bile prijetnje smrću.

– Nekoliko njih je bilo ozbiljnijih, kad se našao eksploziv kod čovjeka koji je prijetio, kada je u pitanju snajperista u blizini moje kuće. Takve stvari do sada nisam govorio u javnosti. Također, nisam samo ja ugrožen. To je i moja porodica, a to je i dokumentovano. Moja supruga doživi razne neprijatnosti, tako da ja nju nemam namjeru pustiti nezaštićenu. Ako je neće štititi država, onako kako štiti supruge drugih državnika kada dođu u posjetu BiH, onda ću se ja snaći – odgovorio je Izetbegović novinarima uoči početka sjednice Predsjedništva SDA.

(Kliker.info-Faktor)